Plan Integral de Bacheo: trabajos previstos para esta semana

El municipio continúa con el programa de recuperación de pavimento en distintos puntos de la capital provincial. Este plan tiene como objetivo el mejoramiento del estado de las calles y avenidas para prevenir conflictos viales.

Plan integral de bacheo llevado a cabo por la Municipalidad en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe

En el marco del Plan Integral de Bacheo que se lleva a cabo en distintos puntos de la ciudad , la Municipalidad informa el cronograma de los trabajos previstos a realizar en la semana del 18 al 22 agosto.

Este plan integral se desarrolla por lotes, priorizando las zonas de la ciudad que evidencian mayor circulación. Una vez hormigonado, el bache permanece cercado con un mínimo de 20 días corridos para el curado y obtención de la resistencia del hormigón. Cabe remarcar que este Plan anunciado por el intendente Juan Pablo Poletti, tiene como objetivo el mejoramiento del estado de las calles y avenidas para prevenir conflictos viales.

En ese sentido, los trabajos se realizarán en los siguientes puntos y se detalla la interrupción correspondiente como referencia:

Lote 1

• Vélez Sarsfield, entre Luciano Torrent y Muttis (corte total)

Lote 2

Calchines y Alberdi (corte total)

Pasaje Vigna, entre Marcial Candioti y Necochea (corte total)

Balcarce y Mitre (media calzada)

Ituzaingó y Lavalle (media calzada)

Bulevar Gálvez, entre sarmiento y Alberdi (media calzada)

Desvíos de Colectivos

En virtud de los trabajos que se estarán realizando por obras de bacheo, se ha dispuesto el corte de tránsito desde la primera hora de la mañana hasta concluido el mismo. Por tal motivo, se producirá la alteración del recorrido habitual del transporte público. Los desvíos para las siguientes líneas de colectivos son:

Zona afectada: Vélez Sarsfield, entre Luciano Torrent e Intendente Muttis

• Línea 16 (Vuelta): de recorrido habitual por calle Grand Bourg – Pedro Zenteno – Colectora 7 Jefes – Cantero Central – Avenida 7 Jefes – Avenida Almirante Brown – Calcena – Vélez Sarsfield a recorrido.