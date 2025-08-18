Uno Santa Fe | Santa Fe | plan

Plan Integral de Bacheo: trabajos previstos para esta semana

El municipio continúa con el programa de recuperación de pavimento en distintos puntos de la capital provincial. Este plan tiene como objetivo el mejoramiento del estado de las calles y avenidas para prevenir conflictos viales.

18 de agosto 2025 · 07:53hs
Plan integral de bacheo llevado a cabo por la Municipalidad en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe 

Plan integral de bacheo llevado a cabo por la Municipalidad en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe 

En el marco del Plan Integral de Bacheo que se lleva a cabo en distintos puntos de la ciudad, la Municipalidad informa el cronograma de los trabajos previstos a realizar en la semana del 18 al 22 agosto.

Este plan integral se desarrolla por lotes, priorizando las zonas de la ciudad que evidencian mayor circulación. Una vez hormigonado, el bache permanece cercado con un mínimo de 20 días corridos para el curado y obtención de la resistencia del hormigón. Cabe remarcar que este Plan anunciado por el intendente Juan Pablo Poletti, tiene como objetivo el mejoramiento del estado de las calles y avenidas para prevenir conflictos viales.

En ese sentido, los trabajos se realizarán en los siguientes puntos y se detalla la interrupción correspondiente como referencia:

Lote 1

• Vélez Sarsfield, entre Luciano Torrent y Muttis (corte total)

Lote 2

  • Calchines y Alberdi (corte total)
  • Pasaje Vigna, entre Marcial Candioti y Necochea (corte total)
  • Balcarce y Mitre (media calzada)
  • Ituzaingó y Lavalle (media calzada)
  • Bulevar Gálvez, entre sarmiento y Alberdi (media calzada)

Desvíos de Colectivos

En virtud de los trabajos que se estarán realizando por obras de bacheo, se ha dispuesto el corte de tránsito desde la primera hora de la mañana hasta concluido el mismo. Por tal motivo, se producirá la alteración del recorrido habitual del transporte público. Los desvíos para las siguientes líneas de colectivos son:

Zona afectada: Vélez Sarsfield, entre Luciano Torrent e Intendente Muttis

Línea 16 (Vuelta): de recorrido habitual por calle Grand Bourg – Pedro Zenteno – Colectora 7 Jefes – Cantero Central – Avenida 7 Jefes – Avenida Almirante Brown – Calcena – Vélez Sarsfield a recorrido.

El gobierno provincial proyecta que desde septiembre policías de Santa Fe y Rosario porten las pistolas Taser

YPF volvió a cambiar los precios de los combustibles en Santa Fe: 11 ajustes en agosto con el sistema de microprecios

Convención Reformadora: se pone en marcha la última semana para presentar dictámenes

La ciudad de Santa Fe está bajo alerta por tormentas fuertes que se espera lleguen en la noche de este lunes

Mercado de pases en pausa en Unión: ¿la victoria ante Instituto cambió los planes?

San Justo: la Guardia Rural rescató a un cachorro de puma yaguarundí en la puerta de una vivienda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Mercado de pases en pausa en Unión: ¿la victoria ante Instituto cambió los planes?

San Justo: la Guardia Rural rescató a un cachorro de puma yaguarundí en la puerta de una vivienda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Rusia: hubo una explosión en una fábrica de pólvora que dejó 20 personas muertas y 134 heridos

El gobierno provincial proyecta que desde septiembre policías de Santa Fe y Rosario porten las pistolas Taser

Giordanino terminó en el top 10 de aguas abiertas en Asunción

El Clausura de Liga Santafesina ya tiene fecha y formato de competencia

Regatas tuvo un traspié en la Liga de Honor de waterpolo en Buenos Aires

Travaglini: "El Rugby Championship no existirá más"

Argentina se quedó con la medalla de oro en rugby seven masculino

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: "Argentina siempre me ha abrazado"

Axel tocará en Paraná y habló con UNO: "Lo que sigue intacta es la pasión"