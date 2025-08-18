Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Comercios de Santa Fe: ventas moderadas y tique récord por el Día del Niño 2025

El Centro Comercial de Santa Fe destacó que el tique promedio local llegó a $40.500, muy por encima de la media nacional, pero el 58,7% de los encuestados advirtió que el movimiento no modificó el panorama económico

18 de agosto 2025 · 12:52hs
El Departamento de Investigaciones Económicas y Sociales del Centro Comercial de Santa Fe presentó el informe sobre las ventas por el Día del Niño 2025, uno de los eventos comerciales más importantes del año.

Los resultados muestran un incremento en el tique promedio respecto a 2024, aunque las expectativas de los comerciantes reflejan un impacto limitado en el panorama económico general.

Incremento interanual de ventas

La comparación 2024-2025 indica que:

  • 18,8% de los comercios registró un incremento de hasta el 10%.

  • 61,4% logró subas de hasta el 20%.

  • 19,8% superó el 20% de aumento en ventas.

Este desempeño se da en un contexto donde el IPC anual fue del 36,6%, lo que relativiza el crecimiento registrado en los volúmenes de facturación.

Expectativas de los comerciantes

Consultados sobre cómo resultaron las ventas en relación con lo esperado:

  • 62,5% afirmó que fueron iguales.

  • 21,9% dijo que fueron mejores.

  • 15,6% las calificó como peores.

Respecto a si el Día del Niño contribuyó a mejorar las ventas de agosto, 58,7% de los encuestados opinó que “sumó, pero no cambió el panorama”, mientras que 22,3% percibió un impacto moderado y solo 19% aseguró que sí mejoró las ventas del mes.

Estrategias de promociones

Las promociones comerciales tuvieron un papel central durante la fecha:

  • 30,1% aplicó descuentos por pago al contado.

  • 28,6% ofreció financiación con tarjetas.

  • 25,6% realizó descuentos en productos seleccionados.

  • 15,7% no realizó promociones especiales.

Tique promedio: fuerte suba en Santa Fe

Uno de los datos más destacados es el aumento del tique promedio de compra:

  • Media nacional: pasó de $31.987 en 2024 a $33.736 en 2025.

  • Ciudad de Santa Fe: saltó de $26.500 en 2024 a $40.500 en 2025, mostrando un crecimiento mucho más marcado que el promedio del país.

