Uno Santa Fe | Información General | Ansés

Aumento de planes sociales: Ansés pagará un nuevo extra de $115.000 en septiembre

El organismo previsional fijó una suba del 1,9% para este programa conforme la inflación. Cronograma de pagos de Ansés

18 de agosto 2025 · 13:02hs
Otro aumento para las familias beneficiarios de Ansés

Gemini IA Google

Otro aumento para las familias beneficiarios de Ansés

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) anunció un nuevo aumento de 1,9% en septiembre para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que también cobrarán un extra adicional. Y confirmó el pago de un bono extraordinario para las familias que funciona como un plan social destinado a un grupo de personas en situación de vulnerabilidad.

Ansés AUH junio lunes cronograma.jpg

Cuál es el plan social de $115.000 que paga Ansés en septiembre

Conforme la inflación de julio que fue de 1,9% mensual, y con base en el vigente régimen de movilidad, Ansés aumentará el monto de la Asignación por Embarazo (AUE) a $115.088 en septiembre de 2025 luego de aplicar el ajuste con base en el IPC de dos meses atrás.

De esta manera, el monto general de esta prestación destinada a mujeres que van a dar a luz será de $115.088 como básico. Sin embargo, sobre esa base se retendrá un 20% como garantía del cumplimiento de las obligaciones que exige el Ministerio de Capital Humano.

Así, el cobro neto de la AUE será de $92.070 para septiembre.

Cuáles son los otros bonos que paga Ansés?

El organismo previsional permite cobrar tres extras complementarios a los titulares de la AUH y otras prestaciones del Suaf:

  • Complemento Leche (niños en edad de lactancia).
  • Tarjeta Alimentar (mayores de cuatro hasta 17 años).
  • Complemento Salud (pago anual).

Tanto el Complemento Salud como el Complemento Leche forman parte del Plan de los Mil Días destinado a niños menores de cuatro años y busca cumplir con la canasta básica alimentaria y poder garantizar el acceso a la salud.

El Complemento Salud se paga una sola vez por año, al igual que la Ayuda Escolar.

Sin embargo, también hay un adicional para las familias que tengan madres embarazadas y niños en edad de lactancia. Se trata del complemento leche y su monto será de $42.711 para septiembre.

Qué otros extras paga Ansés a las familias

Además del Complemento Leche, Ansés también liquida la Tarjeta Alimentar para alcanzar la canasta de alimentos a todas las familias vulnerables que tengan hijos con el fin de garantizar una nutrición completa.

Beneficio Monto

Alimentar con 1 hijo $52.250

Alimentar con 2 hijos $81.936

Alimentar con 3 o más hijos $108.062

AUH Ansés aumento bono asignación

Cuándo se paga la en septiembre

Ansés liquida los haberes con base en el número de finalización del documento y en el esquema vigente.

AUH y Asignación familiar por hijo

Martes 8 de septiembre: documentos terminados en 0.

Miércoles 9 de septiembre: documentos terminados en 1.

Jueves 10 de septiembre: documentos terminados en 2.

Viernes 11 de septiembre: documentos terminados en 3.

Lunes 14 de septiembre: documentos terminados en 4.

Martes 15 de septiembre: documentos terminados en 5.

Miércoles 16 de septiembre: documentos terminados en 6.

Jueves 17 de septiembre: documentos terminados en 7.

Viernes 18 de septiembre: documentos terminados en 8.

Lunes 21 de septiembre: documentos terminados en 9.

Asignación por embarazo

Jueves 10 de septiembre: documentos terminados en 0.

Viernes 11 de septiembre: documentos terminados en 1.

Lunes 14 de septiembre: documentos terminados en 2.

Martes 15 de septiembre: documentos terminados en 3.

Miércoles 16 de septiembre: documentos terminados en 4.

Jueves 17 de septiembre: documentos terminados en 5.

Viernes 18 de septiembre: documentos terminados en 6.

Lunes 21 de septiembre: documentos terminados en 7.

Martes 22 de septiembre: documentos terminados en 8.

Miércoles 23 de septiembre: documentos terminados en 9.

Asignación por prenatal y maternidad

Miércoles 9 de septiembre: documentos terminados en 0 y 1.

Jueves 10 de septiembre: documentos terminados en 2 y 3.

Viernes 11 de septiembre: documentos terminados en 4 y 5.

Lunes 14 de septiembre: documentos terminados en 6 y 7.

Martes 15 de septiembre: documentos terminados en 8 y 9.

Asignaciones de pago único (Matrimonio – Nacimiento – Adopción)

Primera quincena: lunes 7 de septiembre al martes 13 de octubre.

Segunda quincena: lunes 21 de septiembre al martes 13 de octubre.

Pensiones no contributivas (PNC)

Martes 1 de septiembre: documentos terminados en 0 y 1.

Miércoles 2 de septiembre: documentos terminados en 2 y 3.

Jueves 3 de septiembre: documentos terminados en 4 y 5.

Viernes 4 de septiembre: documentos terminados en 6 y 7.

Lunes 7 de septiembre: documentos terminados en 8 y 9.

Asignaciones familiares de PNC

Martes 8 de septiembre: todas las terminaciones de DNI.

Ansés aumento AUH bono
Noticias relacionadas
el quini 6 quedo vacante, con un buen premio consuelo en el siempre sale

El Quini 6 quedó vacante, con un buen "premio consuelo" en el Siempre Sale

Horóscopo LEO

Horóscopo: predicciones signo por signo

homo argentum bate records: la pelicula de guillermo francella supero los 330.000 espectadores en tres dias

Homo Argentum bate récords: la película de Guillermo Francella superó los 330.000 espectadores en tres días

una exempleada del laboratorio del fentanilo contaminado: todos sabian que ese lote habia dado positivo

Una exempleada del laboratorio del fentanilo contaminado: "Todos sabían que ese lote había dado positivo"

Lo último

De mandíbula floja: Colón no pudo revertir ningún resultado en la temporada

De mandíbula floja: Colón no pudo revertir ningún resultado en la temporada

Los hinchas de Colón dieron su veredicto sobre si Godano debe terminar su mandato

Los hinchas de Colón dieron su veredicto sobre si Godano debe terminar su mandato

Tragedia en la ciudad de San Lorenzo: los cinco obreros fallecidos eran del norte de la provincia de Santa Fe

Tragedia en la ciudad de San Lorenzo: los cinco obreros fallecidos eran del norte de la provincia de Santa Fe

Último Momento
De mandíbula floja: Colón no pudo revertir ningún resultado en la temporada

De mandíbula floja: Colón no pudo revertir ningún resultado en la temporada

Los hinchas de Colón dieron su veredicto sobre si Godano debe terminar su mandato

Los hinchas de Colón dieron su veredicto sobre si Godano debe terminar su mandato

Tragedia en la ciudad de San Lorenzo: los cinco obreros fallecidos eran del norte de la provincia de Santa Fe

Tragedia en la ciudad de San Lorenzo: los cinco obreros fallecidos eran del norte de la provincia de Santa Fe

Colón marcha sin rumbo y se desmorona siendo uno de los más goleados del torneo

Colón marcha sin rumbo y se desmorona siendo uno de los más goleados del torneo

Pullaro: Al aeropuerto de Rosario lo arreglamos nosotros porque el gobierno nacional se borró

Pullaro: "Al aeropuerto de Rosario lo arreglamos nosotros porque el gobierno nacional se borró"

Ovación
Los hinchas de Colón dieron su veredicto sobre si Godano debe terminar su mandato

Los hinchas de Colón dieron su veredicto sobre si Godano debe terminar su mandato

Colón marcha sin rumbo y se desmorona siendo uno de los más goleados del torneo

Colón marcha sin rumbo y se desmorona siendo uno de los más goleados del torneo

Colón, atrapado en una racha histórica que lo hunde en la tabla

Colón, atrapado en una racha histórica que lo hunde en la tabla

Giordanino terminó en el top 10 de aguas abiertas en Asunción

Giordanino terminó en el top 10 de aguas abiertas en Asunción

Con Messi y varias sorpresas, Scaloni dio la prelista para las Eliminatorias

Con Messi y varias sorpresas, Scaloni dio la prelista para las Eliminatorias

Policiales
Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Escenario
Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: Argentina siempre me ha abrazado

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: "Argentina siempre me ha abrazado"

Axel tocará en Paraná y habló con UNO: Lo que sigue intacta es la pasión

Axel tocará en Paraná y habló con UNO: "Lo que sigue intacta es la pasión"