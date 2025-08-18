La Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) anunció un nuevo aumento de 1,9% en septiembre para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que también cobrarán un extra adicional. Y confirmó el pago de un bono extraordinario para las familias que funciona como un plan social destinado a un grupo de personas en situación de vulnerabilidad.
Aumento de planes sociales: Ansés pagará un nuevo extra de $115.000 en septiembre
El organismo previsional fijó una suba del 1,9% para este programa conforme la inflación. Cronograma de pagos de Ansés
Cuál es el plan social de $115.000 que paga Ansés en septiembre
Conforme la inflación de julio que fue de 1,9% mensual, y con base en el vigente régimen de movilidad, Ansés aumentará el monto de la Asignación por Embarazo (AUE) a $115.088 en septiembre de 2025 luego de aplicar el ajuste con base en el IPC de dos meses atrás.
De esta manera, el monto general de esta prestación destinada a mujeres que van a dar a luz será de $115.088 como básico. Sin embargo, sobre esa base se retendrá un 20% como garantía del cumplimiento de las obligaciones que exige el Ministerio de Capital Humano.
Así, el cobro neto de la AUE será de $92.070 para septiembre.
Cuáles son los otros bonos que paga Ansés?
El organismo previsional permite cobrar tres extras complementarios a los titulares de la AUH y otras prestaciones del Suaf:
- Complemento Leche (niños en edad de lactancia).
- Tarjeta Alimentar (mayores de cuatro hasta 17 años).
- Complemento Salud (pago anual).
Tanto el Complemento Salud como el Complemento Leche forman parte del Plan de los Mil Días destinado a niños menores de cuatro años y busca cumplir con la canasta básica alimentaria y poder garantizar el acceso a la salud.
El Complemento Salud se paga una sola vez por año, al igual que la Ayuda Escolar.
Sin embargo, también hay un adicional para las familias que tengan madres embarazadas y niños en edad de lactancia. Se trata del complemento leche y su monto será de $42.711 para septiembre.
Qué otros extras paga Ansés a las familias
Además del Complemento Leche, Ansés también liquida la Tarjeta Alimentar para alcanzar la canasta de alimentos a todas las familias vulnerables que tengan hijos con el fin de garantizar una nutrición completa.
Beneficio Monto
Alimentar con 1 hijo $52.250
Alimentar con 2 hijos $81.936
Alimentar con 3 o más hijos $108.062
Cuándo se paga la en septiembre
Ansés liquida los haberes con base en el número de finalización del documento y en el esquema vigente.
AUH y Asignación familiar por hijo
Martes 8 de septiembre: documentos terminados en 0.
Miércoles 9 de septiembre: documentos terminados en 1.
Jueves 10 de septiembre: documentos terminados en 2.
Viernes 11 de septiembre: documentos terminados en 3.
Lunes 14 de septiembre: documentos terminados en 4.
Martes 15 de septiembre: documentos terminados en 5.
Miércoles 16 de septiembre: documentos terminados en 6.
Jueves 17 de septiembre: documentos terminados en 7.
Viernes 18 de septiembre: documentos terminados en 8.
Lunes 21 de septiembre: documentos terminados en 9.
Asignación por embarazo
Jueves 10 de septiembre: documentos terminados en 0.
Viernes 11 de septiembre: documentos terminados en 1.
Lunes 14 de septiembre: documentos terminados en 2.
Martes 15 de septiembre: documentos terminados en 3.
Miércoles 16 de septiembre: documentos terminados en 4.
Jueves 17 de septiembre: documentos terminados en 5.
Viernes 18 de septiembre: documentos terminados en 6.
Lunes 21 de septiembre: documentos terminados en 7.
Martes 22 de septiembre: documentos terminados en 8.
Miércoles 23 de septiembre: documentos terminados en 9.
Asignación por prenatal y maternidad
Miércoles 9 de septiembre: documentos terminados en 0 y 1.
Jueves 10 de septiembre: documentos terminados en 2 y 3.
Viernes 11 de septiembre: documentos terminados en 4 y 5.
Lunes 14 de septiembre: documentos terminados en 6 y 7.
Martes 15 de septiembre: documentos terminados en 8 y 9.
Asignaciones de pago único (Matrimonio – Nacimiento – Adopción)
Primera quincena: lunes 7 de septiembre al martes 13 de octubre.
Segunda quincena: lunes 21 de septiembre al martes 13 de octubre.
Pensiones no contributivas (PNC)
Martes 1 de septiembre: documentos terminados en 0 y 1.
Miércoles 2 de septiembre: documentos terminados en 2 y 3.
Jueves 3 de septiembre: documentos terminados en 4 y 5.
Viernes 4 de septiembre: documentos terminados en 6 y 7.
Lunes 7 de septiembre: documentos terminados en 8 y 9.
Asignaciones familiares de PNC
Martes 8 de septiembre: todas las terminaciones de DNI.