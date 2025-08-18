Aumento de planes sociales: Ansés pagará un nuevo extra de $115.000 en septiembre

El organismo previsional fijó una suba del 1,9% para este programa conforme la inflación. Cronograma de pagos de Ansés

Otro aumento para las familias beneficiarios de Ansés

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) anunció un nuevo aumento de 1,9% en septiembre para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que también cobrarán un extra adicional. Y confirmó el pago de un bono extraordinario para las familias que funciona como un plan social destinado a un grupo de personas en situación de vulnerabilidad.

Conforme la inflación de julio que fue de 1,9% mensual, y con base en el vigente régimen de movilidad, Ansés aumentará el monto de la Asignación por Embarazo (AUE) a $115.088 en septiembre de 2025 luego de aplicar el ajuste con base en el IPC de dos meses atrás.

De esta manera, el monto general de esta prestación destinada a mujeres que van a dar a luz será de $115.088 como básico. Sin embargo, sobre esa base se retendrá un 20% como garantía del cumplimiento de las obligaciones que exige el Ministerio de Capital Humano.

Así, el cobro neto de la AUE será de $92.070 para septiembre.

Cuáles son los otros bonos que paga Ansés?

El organismo previsional permite cobrar tres extras complementarios a los titulares de la AUH y otras prestaciones del Suaf:

Complemento Leche (niños en edad de lactancia).

Tarjeta Alimentar (mayores de cuatro hasta 17 años).

Complemento Salud (pago anual).

Tanto el Complemento Salud como el Complemento Leche forman parte del Plan de los Mil Días destinado a niños menores de cuatro años y busca cumplir con la canasta básica alimentaria y poder garantizar el acceso a la salud.

El Complemento Salud se paga una sola vez por año, al igual que la Ayuda Escolar.

Sin embargo, también hay un adicional para las familias que tengan madres embarazadas y niños en edad de lactancia. Se trata del complemento leche y su monto será de $42.711 para septiembre.

Qué otros extras paga Ansés a las familias

Además del Complemento Leche, Ansés también liquida la Tarjeta Alimentar para alcanzar la canasta de alimentos a todas las familias vulnerables que tengan hijos con el fin de garantizar una nutrición completa.

Beneficio Monto

Alimentar con 1 hijo $52.250

Alimentar con 2 hijos $81.936

Alimentar con 3 o más hijos $108.062

Cuándo se paga la en septiembre

Ansés liquida los haberes con base en el número de finalización del documento y en el esquema vigente.

AUH y Asignación familiar por hijo

Martes 8 de septiembre: documentos terminados en 0.

Miércoles 9 de septiembre: documentos terminados en 1.

Jueves 10 de septiembre: documentos terminados en 2.

Viernes 11 de septiembre: documentos terminados en 3.

Lunes 14 de septiembre: documentos terminados en 4.

Martes 15 de septiembre: documentos terminados en 5.

Miércoles 16 de septiembre: documentos terminados en 6.

Jueves 17 de septiembre: documentos terminados en 7.

Viernes 18 de septiembre: documentos terminados en 8.

Lunes 21 de septiembre: documentos terminados en 9.

Asignación por embarazo

Jueves 10 de septiembre: documentos terminados en 0.

Viernes 11 de septiembre: documentos terminados en 1.

Lunes 14 de septiembre: documentos terminados en 2.

Martes 15 de septiembre: documentos terminados en 3.

Miércoles 16 de septiembre: documentos terminados en 4.

Jueves 17 de septiembre: documentos terminados en 5.

Viernes 18 de septiembre: documentos terminados en 6.

Lunes 21 de septiembre: documentos terminados en 7.

Martes 22 de septiembre: documentos terminados en 8.

Miércoles 23 de septiembre: documentos terminados en 9.

Asignación por prenatal y maternidad

Miércoles 9 de septiembre: documentos terminados en 0 y 1.

Jueves 10 de septiembre: documentos terminados en 2 y 3.

Viernes 11 de septiembre: documentos terminados en 4 y 5.

Lunes 14 de septiembre: documentos terminados en 6 y 7.

Martes 15 de septiembre: documentos terminados en 8 y 9.

Asignaciones de pago único (Matrimonio – Nacimiento – Adopción)

Primera quincena: lunes 7 de septiembre al martes 13 de octubre.

Segunda quincena: lunes 21 de septiembre al martes 13 de octubre.

Pensiones no contributivas (PNC)

Martes 1 de septiembre: documentos terminados en 0 y 1.

Miércoles 2 de septiembre: documentos terminados en 2 y 3.

Jueves 3 de septiembre: documentos terminados en 4 y 5.

Viernes 4 de septiembre: documentos terminados en 6 y 7.

Lunes 7 de septiembre: documentos terminados en 8 y 9.

Asignaciones familiares de PNC

Martes 8 de septiembre: todas las terminaciones de DNI.