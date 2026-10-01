Plaza Italia: premiaron el proyecto "Sombra y Agua", elegido entre 31 propuestas para transformar el estacionamiento de la Legislatura

La iniciativa de los arquitectos Germán Müller y Martín González obtuvo el primer premio del Concurso Provincial de Ideas para transformar el entorno de la Legislatura. El objetivo es reemplazar el actual estacionamiento por un espacio cívico, ambiental y de uso ciudadano.

Concurso Provincial. El proyecto "Sombra y Agua" ganó el primer premio para transformar el estacionamiento de la Legislatura de Santa Fe.

La Legislatura de Santa Fe realizó este jueves el acto de premiación del Concurso Provincial de Ideas “ Plaza Italia : un ágora sostenible para Santa Fe” , una convocatoria que reunió 31 propuestas para pensar la refuncionalización y puesta en valor del espacio ubicado frente al Palacio Legislativo.

El primer premio fue para “Sombra y Agua” , proyecto elaborado por los arquitectos Germán Müller y Martín González , junto a los colaboradores Mario Galiana Liras, Lucila Genevois, Luana Francou, Brenda Zingerling, Micaela Zingerling, Lara Pintos y Ana Paula Giordanino. El jurado había seleccionado la propuesta por unanimidad.

La iniciativa busca transformar el sector que actualmente funciona como estacionamiento en un espacio público integrado al casco histórico, con mayor presencia de vegetación, áreas de sombra, superficies absorbentes, espacios de encuentro y una nueva relación peatonal con la Legislatura y los edificios patrimoniales del entorno.

Recuperar un espacio para los vecinos

Durante el acto, el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, destacó el sentido de la iniciativa y planteó la necesidad de recuperar para la ciudadanía un espacio que actualmente está destinado principalmente al estacionamiento.

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“Sentía que estábamos usurpando algo que le corresponde a los vecinos. Si queremos ser verdaderos representantes tenemos que achicar esa brecha, estar más cerca de los ciudadanos y tomar decisiones que realmente reflejen que los estamos representando”, expresó.

En esa línea, sostuvo que el objetivo es que el lugar pueda ser utilizado por los vecinos de Santa Fe y por quienes llegan a la capital provincial.

“Pretendemos que, en lugar de ver muchísimos autos como vemos hoy, este lugar lo puedan utilizar los vecinos”, señaló.

Michlig también valoró que la definición se haya realizado mediante un concurso de ideas y no a partir de un proyecto elaborado exclusivamente desde la propia Legislatura.

“Democratiza el proceso, aporta transparencia y suma la mirada de profesionales”, sostuvo.

El presidente provisional del Senado remarcó que el proyecto ganador será un punto de partida y que se buscará incorporar otras miradas antes de avanzar hacia la definición definitiva.

“De ninguna manera queremos imponer algo; queremos que refleje el sentir de la mayor cantidad de personas e instituciones posible”, afirmó.

Qué propone “Sombra y Agua”

El proyecto ganador plantea una transformación integral del área y busca que Plaza Italia deje de funcionar como un espacio dominado por los vehículos para convertirse en un ámbito de uso ciudadano.

Entre sus principales elementos aparecen un anillo arbolado, nuevas superficies de sombra, áreas drenantes y una plaza líquida vinculada con la gestión y reutilización del agua de lluvia. También contempla un ágora y espacios de borde destinados a distintos usos.

La propuesta incorpora además cuatro líneas de lapachos y plantea una continuidad peatonal con otros espacios y edificios patrimoniales del casco histórico santafesino.

Los autores plantearon que la intervención no debe entenderse solamente como la renovación de una plaza, sino como una oportunidad para reforzar la conexión entre distintos sectores del centro histórico.

Las característica del proyecto ganador para la transformación de la Plaza Italia gentileza

Una plaza para vivirla

El vicepresidente primero de la Cámara de Diputadas y Diputados, José Corral, destacó la decisión de utilizar un concurso de ideas como instancia previa al desarrollo del proyecto ejecutivo.

“Buscamos tener una plaza renovada con los criterios actuales. Ya no será una plaza para contemplar, sino una plaza para vivirla”, sostuvo.

También valoró el trabajo de los profesionales que participaron y consideró que el concurso permite incorporar distintas miradas antes de avanzar con la obra.

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La exvicegobernadora y actual diputada nacional Gisela Scaglia recordó que la recuperación de Plaza Italia fue una iniciativa planteada desde el comienzo de la gestión y destacó el objetivo de convertir el sector actualmente destinado a estacionamiento en un espacio de encuentro para las familias.

“Creo que es el mejor vínculo que puede tener una Legislatura con la ciudadanía; esto de que sea un espacio de todos”, afirmó.

Participación de la Municipalidad y los arquitectos

El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, destacó la articulación entre los distintos niveles del Estado, los colegios profesionales y otros actores que participaron del proceso.

“La ciudad de Santa Fe se construye entre todos, y creo que este es un claro ejemplo en la práctica de cómo se pueden hacer las cosas”, expresó.

Desde el Colegio de Arquitectura y Urbanismo también valoraron el concurso como herramienta para definir intervenciones sobre el espacio público.

La presidenta del Colegio de Arquitectura y Urbanismo Distrito 1, Victoria Alconchel, destacó que las 31 propuestas implicaron la participación de más de 150 profesionales en equipos interdisciplinarios.

Por su parte, el presidente del Directorio Superior Provincial del Colegio de Arquitectura y Urbanismo, Marcelo Lamberto, resaltó el carácter transparente y participativo del proceso.

Qué proyectos fueron reconocidos

Además de “Sombra y Agua”, que obtuvo el primer premio, el segundo lugar correspondió a “Vínculos Urbanos”, del arquitecto Gerardo Caballero, junto a Paola Gallino, Analía Solomonoff, Lautaro Gerbaudo y Lorenzo Leguizamón.

El jurado otorgó además dos menciones sin orden de mérito: “Claustro Vivo, Ágora Contemporánea”, de Javier Martín Barducco, y “Octubre”, de Ángel Manuel Giudici, José Ignacio Reyt y Manuel Alberto Arias.

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El concurso fue impulsado por la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputadas y Diputados, el Gobierno de Santa Fe y la Municipalidad, y organizado por el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Santa Fe. La convocatoria tuvo carácter no vinculante, por lo que la elección del proyecto no implica por sí misma la contratación ni el inicio inmediato de la obra.

El próximo paso: proyecto ejecutivo y licitación

Tras la premiación comienza una nueva etapa. La propuesta seleccionada deberá ser profundizada para definir el proyecto ejecutivo, los costos y las alternativas de financiamiento que permitan avanzar posteriormente hacia una licitación pública.

Michlig planteó la necesidad de no demorar ese proceso: “Ahora no podemos demorarnos: hay que avanzar en plasmar esto en un proyecto definitivo, en un pliego y llamar a licitación”.

De esta manera, Plaza Italia inicia una nueva etapa de planificación con un proyecto ganador definido entre 31 propuestas y con el objetivo de recuperar para el uso ciudadano un espacio actualmente ocupado en buena parte por el estacionamiento de la Legislatura.