El Presidente Provisional del Senado, Felipe Michlig, recibió el resultado del “Concurso Provincial de Ideas, de carácter abierto, no vinculante y a una sola vuelta” de “Plaza Italia: un ágora sostenible para Santa Fe”, en el marco del proceso de refuncionalización y puesta en valor del histórico espacio público.
"Ahora debemos avanzar": qué sigue tras la elección del proyecto para transformar Plaza Italia
Felipe Michlig destacó el resultado del concurso y anticipó los próximos pasos: costos, financiamiento y proyecto ejecutivo para avanzar hacia una licitación pública
El proyecto ganador fue “Sombra y Agua”, de los arquitectos Germán Müller y Martín González.
“Es otro gran paso que estamos dando con el objetivo de transformar este histórico espacio cívico en un entorno sostenible, accesible y pensado para la comunidad. Ahora debemos avanzar con las gestiones necesarias que nos permitan determinar costos, contar con fuentes de financiamiento y con la elaboración del proyecto ejecutivo definitivo para el llamado a licitación pública, a instancias de las áreas técnicas estatales pertinentes”, señaló Felipe Michlig.
Asimismo, el Presidente Provisional del Senado agradeció “el trabajo de organización y dirección realizado por el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Santa Fe (CAUPSF), con el auspicio de la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos (FADEA)”, y felicitó a “los participantes de los 31 proyectos presentados, como así también la labor y celeridad del jurado”.
Iniciativa, amplitud y compromiso
La iniciativa promovida por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados sumó el apoyo del Gobierno de la Provincia de Santa Fe y la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe, además del aporte de distintas entidades y sectores de la sociedad civil.
Esto quedó plasmado en un convenio marco firmado el pasado 24 de junio por las máximas autoridades de los tres poderes del Estado Provincial y Municipal, con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro.
La propuesta de convocar a un concurso de ideas, de carácter no vinculante, surgió del trabajo conjunto entre los impulsores de la iniciativa, el Colegio de Arquitectura y Urbanismo, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral (FADU-UNL) y la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF).
“La futura intervención se complementará con otra iniciativa actualmente en tratamiento legislativo: la creación del Paseo de la Constitución Provincial”.
Proyectos ganadores y premiación
De acuerdo con lo informado por los organizadores, el jurado destacó la alta calidad arquitectónica, urbana y paisajística de los trabajos presentados, orientados a recuperar las superficies verdes permeables, pacificar la circulación vehicular, priorizar la movilidad peatonal y poner en valor el patrimonio histórico frente a la sede legislativa.
El resultado del concurso fue el siguiente:
PRIMER PREMIO
$13.500.000 y diploma
Propuesta: “SOMBRA Y AGUA”
Autores titulares: Arq. Germán Müller y Arq. Martín González
SEGUNDO PREMIO
$2.100.000 y diploma
Propuesta: “VÍNCULOS URBANOS”
Autor titular: Arq. Gerardo Caballero
Integrantes del jurado
- Jurado por FADEA: Jorge Moscato – Mat. N° 1990.
- Jurado por CAUPSF – D1: Griselda Alicia Bertoni – Mat. N° 00524.
- Jurado por voto de los participantes: Sebastián Bechis – Mat. N° 04241.
- Presidente del jurado por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe: Marcelo Pascualón – Mat. N° 03828.
- Jurado por la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe: Gabriel Navarrete – Mat. N° 04118.
- Jurado por la Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe: CPN Luciano Mohamad / Prof. Corina Yael Marenoni.
- Jurado por la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe: Leonardo Stangaferro / Alejandro Morales – Mat. N° 08475.