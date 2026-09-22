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"Ahora debemos avanzar": qué sigue tras la elección del proyecto para transformar Plaza Italia

Felipe Michlig destacó el resultado del concurso y anticipó los próximos pasos: costos, financiamiento y proyecto ejecutivo para avanzar hacia una licitación pública

22 de septiembre 2026 · 09:45hs
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Ahora debemos avanzar: qué sigue tras la elección del proyecto para transformar Plaza Italia

El Presidente Provisional del Senado, Felipe Michlig, recibió el resultado del “Concurso Provincial de Ideas, de carácter abierto, no vinculante y a una sola vuelta” de “Plaza Italia: un ágora sostenible para Santa Fe”, en el marco del proceso de refuncionalización y puesta en valor del histórico espacio público.

El proyecto ganador fue “Sombra y Agua”, de los arquitectos Germán Müller y Martín González.

“Es otro gran paso que estamos dando con el objetivo de transformar este histórico espacio cívico en un entorno sostenible, accesible y pensado para la comunidad. Ahora debemos avanzar con las gestiones necesarias que nos permitan determinar costos, contar con fuentes de financiamiento y con la elaboración del proyecto ejecutivo definitivo para el llamado a licitación pública, a instancias de las áreas técnicas estatales pertinentes”, señaló Felipe Michlig.

Asimismo, el Presidente Provisional del Senado agradeció “el trabajo de organización y dirección realizado por el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Santa Fe (CAUPSF), con el auspicio de la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos (FADEA)”, y felicitó a “los participantes de los 31 proyectos presentados, como así también la labor y celeridad del jurado”.

Iniciativa, amplitud y compromiso

La iniciativa promovida por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados sumó el apoyo del Gobierno de la Provincia de Santa Fe y la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe, además del aporte de distintas entidades y sectores de la sociedad civil.

Esto quedó plasmado en un convenio marco firmado el pasado 24 de junio por las máximas autoridades de los tres poderes del Estado Provincial y Municipal, con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro.

La propuesta de convocar a un concurso de ideas, de carácter no vinculante, surgió del trabajo conjunto entre los impulsores de la iniciativa, el Colegio de Arquitectura y Urbanismo, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral (FADU-UNL) y la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF).

“La futura intervención se complementará con otra iniciativa actualmente en tratamiento legislativo: la creación del Paseo de la Constitución Provincial”.

Proyectos ganadores y premiación

De acuerdo con lo informado por los organizadores, el jurado destacó la alta calidad arquitectónica, urbana y paisajística de los trabajos presentados, orientados a recuperar las superficies verdes permeables, pacificar la circulación vehicular, priorizar la movilidad peatonal y poner en valor el patrimonio histórico frente a la sede legislativa.

El resultado del concurso fue el siguiente:

PRIMER PREMIO

$13.500.000 y diploma

Propuesta:SOMBRA Y AGUA

Autores titulares: Arq. Germán Müller y Arq. Martín González

SEGUNDO PREMIO

$2.100.000 y diploma

Propuesta:VÍNCULOS URBANOS

Autor titular: Arq. Gerardo Caballero

Integrantes del jurado

  • Jurado por FADEA: Jorge Moscato – Mat. N° 1990.
  • Jurado por CAUPSF – D1: Griselda Alicia Bertoni – Mat. N° 00524.
  • Jurado por voto de los participantes: Sebastián Bechis – Mat. N° 04241.
  • Presidente del jurado por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe: Marcelo Pascualón – Mat. N° 03828.
  • Jurado por la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe: Gabriel Navarrete – Mat. N° 04118.
  • Jurado por la Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe: CPN Luciano Mohamad / Prof. Corina Yael Marenoni.
  • Jurado por la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe: Leonardo Stangaferro / Alejandro Morales – Mat. N° 08475.

proyecto Plaza Italia Felipe Michlig
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