"Ahora debemos avanzar": qué sigue tras la elección del proyecto para transformar Plaza Italia

Felipe Michlig destacó el resultado del concurso y anticipó los próximos pasos: costos, financiamiento y proyecto ejecutivo para avanzar hacia una licitación pública

El Presidente Provisional del Senado, Felipe Michlig , recibió el resultado del “Concurso Provincial de Ideas, de carácter abierto, no vinculante y a una sola vuelta” de “Plaza Italia: un ágora sostenible para Santa Fe” , en el marco del proceso de refuncionalización y puesta en valor del histórico espacio público .

El proyecto ganador fue “Sombra y Agua” , de los arquitectos Germán Müller y Martín González .

“Es otro gran paso que estamos dando con el objetivo de transformar este histórico espacio cívico en un entorno sostenible, accesible y pensado para la comunidad. Ahora debemos avanzar con las gestiones necesarias que nos permitan determinar costos, contar con fuentes de financiamiento y con la elaboración del proyecto ejecutivo definitivo para el llamado a licitación pública, a instancias de las áreas técnicas estatales pertinentes”, señaló Felipe Michlig.

Asimismo, el Presidente Provisional del Senado agradeció “el trabajo de organización y dirección realizado por el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Santa Fe (CAUPSF), con el auspicio de la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos (FADEA)”, y felicitó a “los participantes de los 31 proyectos presentados, como así también la labor y celeridad del jurado”.

Iniciativa, amplitud y compromiso

La iniciativa promovida por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados sumó el apoyo del Gobierno de la Provincia de Santa Fe y la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe, además del aporte de distintas entidades y sectores de la sociedad civil.

Esto quedó plasmado en un convenio marco firmado el pasado 24 de junio por las máximas autoridades de los tres poderes del Estado Provincial y Municipal, con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro.

La propuesta de convocar a un concurso de ideas, de carácter no vinculante, surgió del trabajo conjunto entre los impulsores de la iniciativa, el Colegio de Arquitectura y Urbanismo, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral (FADU-UNL) y la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF).

“La futura intervención se complementará con otra iniciativa actualmente en tratamiento legislativo: la creación del Paseo de la Constitución Provincial”.

Proyectos ganadores y premiación

De acuerdo con lo informado por los organizadores, el jurado destacó la alta calidad arquitectónica, urbana y paisajística de los trabajos presentados, orientados a recuperar las superficies verdes permeables, pacificar la circulación vehicular, priorizar la movilidad peatonal y poner en valor el patrimonio histórico frente a la sede legislativa.

El resultado del concurso fue el siguiente:

PRIMER PREMIO

$13.500.000 y diploma

Propuesta: “SOMBRA Y AGUA”

Autores titulares: Arq. Germán Müller y Arq. Martín González

SEGUNDO PREMIO

$2.100.000 y diploma

Propuesta: “VÍNCULOS URBANOS”

Autor titular: Arq. Gerardo Caballero

Integrantes del jurado