El gremio encendió la polémica tras revelar que el 80% de la maquinaria propia está fuera de servicio o con fallas operativas . Advierten que con lo destinado en un solo mes a terceros se podrían haber comprado retroexcavadoras o minicargadoras para el patrimonio de Sauce Viejo.

Polémica por el gasto público en Sauce Viejo: Asoem denunció gastos por más de $210 millones en alquileres y contrataciones durante mayo

El conflicto gremial que sacude desde hace meses a la municipalidad de Sauce Viejo , sumó en las últimas horas un nuevo capítulo: ahora, la administración de los recursos públicos y la política de mantenimiento de la ciudad volvieron a quedar en el centro de una fuerte controversia sindical e institucional denunciada por Asoem.

La Asociación de Obreros y Empleados Municipales (Asoem) abrió un profundo debate en torno a las prioridades de la gestión local tras revelar que, durante el pasado mes de mayo de 2026, el Ejecutivo municipal destinó una suma superior a los $210 millones en conceptos vinculados a contrataciones, servicios de terceros y alquileres de equipos, camiones y otros recursos externos.

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Desde la organización sindical sostienen de manera tajante que este nivel de erogación externa expone una alarmante falta de inversión en la capacidad operativa propia del Municipio, un factor que no solo precariza la prestación de los servicios básicos, sino que también afecta de forma directa las condiciones cotidianas en las que los trabajadores desarrollan sus tareas.

La radiografía del parque automotor y las maquinarias municipales

El relevamiento técnico elaborado por las delegaciones de Asoem en los diferentes corralones y áreas operativas expone un escenario de marcada parálisis estructural.

"La discusión no se centra únicamente en cuánto dinero se gasta, sino en qué se decide priorizar: si los recursos de las tasas de los santafesinos se destinan a sostener de forma permanente contratos con empresas externas o a construir una estructura de capital propio que quede como patrimonio definitivo para beneficio de la comunidad", plantearon las autoridades sindicales.

La paradoja de los gastos: ¿Qué se podría comprar con $210 millones?

Para dimensionar el impacto de las partidas presupuestarias que "se van" hacia el sector privado de forma mensual, Asoem trazó un paralelismo con los valores de mercado de las maquinarias viales pesadas que el Municipio carece o se ve obligado a rentar de forma intermitente:

Bajo este análisis económico, el gasto de un solo mes en servicios de terceros equivale, por ejemplo, a la compra directa y definitiva de un minicargador y un camión cero kilómetro, herramientas que pasarían a engrosar el stock logístico del Estado municipal de manera permanente.