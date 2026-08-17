El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormentas que abarca a los departamentos La Capital, San Jerónimo y Garay de la provincia de Santa Fe. "El área será afectada por lluvias y tormentas intermitentes de variada intensidad, algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ráfagas intensas, granizo localizado y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 60 y 80 mm, que pueden ser superados de forma puntual, especialmente en el este de Entre Ríos y el sur de Corrientes", informó el organismo.
Alerta amarillo por tormentas: Santa Fe espera lluvias, ráfagas y posible granizo
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo para tres departamentos de Santa Fe. El pronóstico anticipa lluvias de variada intensidad y tormentas fuertes, con acumulados que podrían alcanzar los 80 mm
Pronóstico extendido
El comienzo de este lunes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada cubierta y una temperatura de 13.6º a las 8 de la mañana y una máxima prevista de 15°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son algo inestables a relativamente estables con posibles lluvias de diversas intensidades, no descartándose algunos chaparrones algo más intensos. Temperaturas en suave ascenso de las mínimas, poco cambio de las máximas y poca amplitud térmica. Vientos moderados a fuertes del sector sur/sureste.
En tanto para el martes se espera cielo nublado a parcialmente nublado con condiciones relativamente estables a estables con posibles lluvias de diversas intensidades, no descartándose algunos eventos algo más importantes. Temperaturas con tendencia en descenso durante la jornada y poca amplitud térmica: mínima 8º y máxima 13º. Vientos moderados a regulares del sector sur, oscilando entre el sureste y el suroeste.
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