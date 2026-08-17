Alerta amarillo por tormentas: Santa Fe espera lluvias, ráfagas y posible granizo El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo para tres departamentos de Santa Fe. El pronóstico anticipa lluvias de variada intensidad y tormentas fuertes, con acumulados que podrían alcanzar los 80 mm 17 de agosto 2026 · 08:05hs

José Busiemi

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormentas que abarca a los departamentos La Capital, San Jerónimo y Garay de la provincia de Santa Fe. "El área será afectada por lluvias y tormentas intermitentes de variada intensidad, algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ráfagas intensas, granizo localizado y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 60 y 80 mm, que pueden ser superados de forma puntual, especialmente en el este de Entre Ríos y el sur de Corrientes", informó el organismo.

El sistema de alerta temprana del Servicio Meteorológico Nacional gentileza Pronóstico extendido El comienzo de este lunes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada cubierta y una temperatura de 13.6º a las 8 de la mañana y una máxima prevista de 15°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son algo inestables a relativamente estables con posibles lluvias de diversas intensidades, no descartándose algunos chaparrones algo más intensos. Temperaturas en suave ascenso de las mínimas, poco cambio de las máximas y poca amplitud térmica. Vientos moderados a fuertes del sector sur/sureste.

En tanto para el martes se espera cielo nublado a parcialmente nublado con condiciones relativamente estables a estables con posibles lluvias de diversas intensidades, no descartándose algunos eventos algo más importantes. Temperaturas con tendencia en descenso durante la jornada y poca amplitud térmica: mínima 8º y máxima 13º. Vientos moderados a regulares del sector sur, oscilando entre el sureste y el suroeste. • LEER MÁS: Cómo será el invierno 2026 en Santa Fe, según el pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional