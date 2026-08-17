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Población penitenciaria en Santa Fe: del saldo de tres presos por día al plan para sumar 7.500 nuevas plazas

La secretaria de Asuntos Penitenciarios de la provincia de Santa Fe, Lucía Masneri, detalló que el segmento de ofensores sexuales es el de mayor crecimiento. Además, creció la población carcelaria femenina. La Provincia busca sumar 800 agentes penitenciarios.

17 de agosto 2026 · 08:06hs
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Población penitenciaria en Santa Fe: del saldo de tres presos por día al plan para sumar 7.500 nuevas plazas

Población penitenciaria en Santa Fe: del saldo de tres presos por día al plan para sumar 7.500 nuevas plazas

La composición de la población carcelaria en la provincia de Santa Fe registra una transformación en los perfiles delictivos. Sobre un total aproximado de 12.000 personas privadas de la libertad, cerca del 25% de los internos se encuentra tras las rejas por causas vinculadas a delitos contra la integridad sexual y violencia de género.

Así lo confirmó la secretaria de Asuntos Penitenciarios provincial, Lucía Masneri, quien precisó que el segmento de ofensores sexuales alcanza el 20% del total y muestra una tendencia "en franco crecimiento". A diferencia de los condenados por robos u homicidios —históricamente jóvenes de 18 a 30 años—, este grupo supera mayoritariamente los 30 años y cuenta con niveles superiores de escolarización o inserción social previa.

LEER MÁS: Cárceles de Santa Fe: 1 de cada 4 presos está detenido por delitos sexuales o violencia de género

"Es un perfil distinto al que históricamente pobló las cárceles. En este tipo de delitos hay un porcentaje muy elevado de condenas firmes, debido a la especificidad de las investigaciones y el tipo de prueba que se aporta en las causas", subrayó Lucía Masneri, secretaria de Asuntos Penitenciarios de Santa Fe.

Ingreso neto de detenidos y evolución del encarcelamiento femenino

El sistema penal santafesino registra actualmente un saldo neto de tres nuevos presos por día (diferencia entre ingresos y altas con libertad), lo que representa una desaceleración respecto al promedio de cinco internos diarios registrado durante 2024.

En relación a la distribución por género, los hombres representan el 95% del total y las mujeres el 5%. No obstante, la tasa de encarcelamiento femenino trepó dos puntos porcentuales en la última década (pasando del 3% al 5%). En el fuero ligado al narcotráfico, la presencia femenina asciende al 12%, registrando un fenómeno de asunción de roles de liderazgo ante la caída de jefes de bandas criminales.

Plan de infraestructura: 7.500 nuevas plazas y convocatoria de agentes

Para mitigar la sobrepoblación histórica y retirar detenidos de las comisarías, el gobierno provincial lleva adelante un plan de expansión edilicia que prevé incorporar 7.500 nuevas plazas a las 8.000 existentes al inicio de la gestión.

Para acompañar la habilitación de los nuevos penales, el Ministerio de Justicia y Seguridad abrirá el próximo 17 de agosto la inscripción pública nacional para incorporar 800 aspirantes a suboficiales del Servicio Penitenciario (para hombres y mujeres de 18 a 30 años), de una necesidad total calculada en 2.600 nuevos efectivos.

Estado de las obras de las nuevas unidades penitenciarias

Unidad 9 (Recreo): 891 plazas. Avance del 98% (entrega a fines de agosto). Incluirá la segunda cárcel de mujeres para reemplazar la actual Unidad 4.

Unidad 11 ("El Infierno" - Ruta 14): Centro de Reclusión de Alto Perfil sobre 81 hectáreas. Avance del 70% (finalización prevista entre febrero y abril).

Unidad 13: Capacidad para 1.920 internos. Avance del 30% (inauguración prevista para junio).

Unidad 15: Capacidad para 1.920 internos. Avance del 10% en fase inicial.

Ampliación Unidad 12 (Rosario): Incorporación de 320 plazas en el predio de Av. de las Palmeras.

Santa Fe cárceles detenidos presos
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