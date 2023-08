Polémica: un local de Rafaela vende hamburguesas "Ana Frank" con papas "Adolf"

rafaela hamburguesa ana frank (1).jpg

La Asociación Cultural y Deportiva Israelita “IL Peretz” repudió la actitud de la hamburguesería Honky Donky, del patio de comida del Hipermercado Libertad, ubicado sobre la Ruta Nacional 34, en la zona oeste de la ciudad cabecera del departamento Castellanos. Se trata de un lugar muy concurrido porque se encuentra en el multicine Las Tipas que, durante las vacaciones de invierno, tuvo una alta concurrencia de público.

“Imaginamos que por razones de marketing y «picardía», les pone a sus productos nombres de enorme eco histórico. En ese camino, la propaganda de una hamburguesa que se llama «Ana Frank» y unas papas fritas de nombre «Adolf», no solo que no es graciosa ni mucho menos, sino que es agraviante, insultante, repugnante”, señala el comunicado de la entidad judía santafesina. Asimismo, apunta que “esta «pinceladita» nazi no solo es ofensiva hacia las víctimas del genocidio racista, sino que ofende la dignidad humana”, indicaron.

Desde la Asociación Israelita lamentaron este tipo de publicaciones y solicitaron a las autoridades pertinentes (nacionales, provinciales, municipales, políticas, judiciales, legislativas) que obren en función de la legislación vigente. En este sentido, remarcan el alcance de la Ley 23.592 “ley antidiscriminatoria”, sancionada en agosto de 1988. También hay pactos internacionales firmados por la Argentina, que tienen rango constitucional, y que sancionan este tipo de publicaciones.

