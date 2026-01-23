Por obras, hay cortes de calle y desvíos de colectivos este viernes en Santa Fe

Intervenciones de Aguas Santafesinas y del Municipio afectan la circulación y el transporte urbano. Detalle de recorridos alternativos y paradas inhabilitadas

Cortes y desvíos por distintos trabajos en la ciudad de Santa Fe

La ciudad de Santa Fe presenta en los próximos días múltiples cortes de calle y desvíos en el transporte público debido a obras de la empresa Aguas Santafesinas, ASSA, y trabajos de bacheo municipal en distintos puntos del micro y macrocentro. Las modificaciones afectan a varias líneas de colectivos urbanos , por lo que se recomienda a los usuarios planificar con anticipación sus traslados.

Por trabajos y corte programado de ASSA en calle 1° de Mayo , entre 1ª Junta y Mendoza , previstos hasta aproximadamente el 30 de enero , se dispuso el siguiente cambio:

Línea 1 (ida): recorrido habitual por 1° de Mayo – 1ª Junta – Urquiza – Mendoza – 1° de Mayo, retomando luego su trayecto normal.

Zona afectada: 1° de Mayo entre 1ª Junta y Mendoza.

Bacheo municipal y obras de ASSA: múltiples líneas afectadas

Debido a trabajos de bacheo que realiza la Municipalidad de Santa Fe en 9 de Julio y 1ª Junta, sumados a intervenciones en Mendoza y San Martín, la obra de ASSA en Mendoza y 25 de Mayo, y el bacheo asfáltico en 4 de Enero entre Amenábar y Juan de Garay, este viernes 23 de enero se implementan desvíos en numerosas líneas.

Zonas con cortes

Mendoza y San Jerónimo (corte sobre Mendoza)

(corte sobre Mendoza) 9 de Julio y Mendoza (corte sobre 9 de Julio)

(corte sobre 9 de Julio) 4 de Enero entre Amenábar y Juan de Garay

Líneas y recorridos alternativos

Línea 1 : San Jerónimo – Av. Gral. López – Francia – Juan de Garay – 4 de Enero – Tucumán – 9 de Julio , luego recorrido habitual.

: San Jerónimo – – Francia – Juan de Garay – – Tucumán – , luego recorrido habitual. Línea 2 (ida) : Amenábar – Francia – Juan de Garay – 4 de Enero – Tucumán – 9 de Julio , recorrido habitual.

: Amenábar – Francia – Juan de Garay – – Tucumán – , recorrido habitual. Línea 2 (vuelta) : Av. J.J. Paso – Francia – 3 de Febrero , recorrido habitual.

: – Francia – , recorrido habitual. Líneas 3 y 15 : San Jerónimo – Av. Gral. López – Francia – Juan de Garay – 4 de Enero , recorrido habitual.

: San Jerónimo – – Francia – Juan de Garay – , recorrido habitual. Líneas 10 y 11 : San Jerónimo – Av. Gral. López – Francia – Juan de Garay – 4 de Enero – Tucumán – Rivadavia , recorrido habitual.

: San Jerónimo – – Francia – Juan de Garay – – Tucumán – , recorrido habitual. Líneas 8 y 9 : Mendoza – 4 de Enero – Tucumán – Rivadavia , recorrido habitual.

: – – Tucumán – , recorrido habitual. Líneas 4 y 5 : Av. J.J. Paso – Francia – Juan de Garay – 4 de Enero – Tucumán – 9 de Julio , recorrido habitual.

: – Francia – Juan de Garay – – Tucumán – , recorrido habitual. Línea 14 : Av. J.J. Paso – Francia – Juan de Garay – 4 de Enero – Tucumán – Rivadavia , recorrido habitual.

: – Francia – Juan de Garay – – Tucumán – , recorrido habitual. Línea 18: Mendoza – 4 de Enero – Tucumán – 9 de Julio, recorrido habitual.

Paradas inhabilitadas:

Plaza del Soldado sobre calle Mendoza

9 de Julio, entre Juan de Garay y Tucumán

Corte en San Luis: cambio en la Línea 14

Además, por trabajos de ASSA en calle San Luis al 2800, entre Hipólito Irigoyen e Irigoyen Freyre, previstos para este viernes 23 de enero, se establece el siguiente desvío:

Línea 14 (ida): San Luis – Crespo – San Jerónimo, retomando luego su recorrido habitual.

Zona afectada: San Luis entre Hipólito Irigoyen e Irigoyen Freyre.