La ciudad de Santa Fe presenta en los próximos días múltiples cortes de calle y desvíos en el transporte público debido a obras de la empresa Aguas Santafesinas, ASSA, y trabajos de bacheo municipal en distintos puntos del micro y macrocentro. Las modificaciones afectan a varias líneas de colectivos urbanos, por lo que se recomienda a los usuarios planificar con anticipación sus traslados.
Por obras, hay cortes de calle y desvíos de colectivos este viernes en Santa Fe
Intervenciones de Aguas Santafesinas y del Municipio afectan la circulación y el transporte urbano. Detalle de recorridos alternativos y paradas inhabilitadas
Obras de ASSA en 1° de Mayo: desvío de la Línea 1
Por trabajos y corte programado de ASSA en calle 1° de Mayo, entre 1ª Junta y Mendoza, previstos hasta aproximadamente el 30 de enero, se dispuso el siguiente cambio:
- Línea 1 (ida): recorrido habitual por 1° de Mayo – 1ª Junta – Urquiza – Mendoza – 1° de Mayo, retomando luego su trayecto normal.
Zona afectada: 1° de Mayo entre 1ª Junta y Mendoza.
Bacheo municipal y obras de ASSA: múltiples líneas afectadas
Debido a trabajos de bacheo que realiza la Municipalidad de Santa Fe en 9 de Julio y 1ª Junta, sumados a intervenciones en Mendoza y San Martín, la obra de ASSA en Mendoza y 25 de Mayo, y el bacheo asfáltico en 4 de Enero entre Amenábar y Juan de Garay, este viernes 23 de enero se implementan desvíos en numerosas líneas.
Zonas con cortes
- Mendoza y San Jerónimo (corte sobre Mendoza)
- 9 de Julio y Mendoza (corte sobre 9 de Julio)
- 4 de Enero entre Amenábar y Juan de Garay
Líneas y recorridos alternativos
- Línea 1: San Jerónimo – Av. Gral. López – Francia – Juan de Garay – 4 de Enero – Tucumán – 9 de Julio, luego recorrido habitual.
- Línea 2 (ida): Amenábar – Francia – Juan de Garay – 4 de Enero – Tucumán – 9 de Julio, recorrido habitual.
- Línea 2 (vuelta): Av. J.J. Paso – Francia – 3 de Febrero, recorrido habitual.
- Líneas 3 y 15: San Jerónimo – Av. Gral. López – Francia – Juan de Garay – 4 de Enero, recorrido habitual.
- Líneas 10 y 11: San Jerónimo – Av. Gral. López – Francia – Juan de Garay – 4 de Enero – Tucumán – Rivadavia, recorrido habitual.
- Líneas 8 y 9: Mendoza – 4 de Enero – Tucumán – Rivadavia, recorrido habitual.
- Líneas 4 y 5: Av. J.J. Paso – Francia – Juan de Garay – 4 de Enero – Tucumán – 9 de Julio, recorrido habitual.
- Línea 14: Av. J.J. Paso – Francia – Juan de Garay – 4 de Enero – Tucumán – Rivadavia, recorrido habitual.
- Línea 18: Mendoza – 4 de Enero – Tucumán – 9 de Julio, recorrido habitual.
Paradas inhabilitadas:
- Plaza del Soldado sobre calle Mendoza
- 9 de Julio, entre Juan de Garay y Tucumán
Corte en San Luis: cambio en la Línea 14
Además, por trabajos de ASSA en calle San Luis al 2800, entre Hipólito Irigoyen e Irigoyen Freyre, previstos para este viernes 23 de enero, se establece el siguiente desvío:
- Línea 14 (ida): San Luis – Crespo – San Jerónimo, retomando luego su recorrido habitual.
Zona afectada: San Luis entre Hipólito Irigoyen e Irigoyen Freyre.