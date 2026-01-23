Uno Santa Fe | Santa Fe | cortes

Por obras, hay cortes de calle y desvíos de colectivos este viernes en Santa Fe

Intervenciones de Aguas Santafesinas y del Municipio afectan la circulación y el transporte urbano. Detalle de recorridos alternativos y paradas inhabilitadas

23 de enero 2026 · 08:57hs
Cortes y desvíos por distintos trabajos en la ciudad de Santa Fe 

gentileza

Cortes y desvíos por distintos trabajos en la ciudad de Santa Fe 

La ciudad de Santa Fe presenta en los próximos días múltiples cortes de calle y desvíos en el transporte público debido a obras de la empresa Aguas Santafesinas, ASSA, y trabajos de bacheo municipal en distintos puntos del micro y macrocentro. Las modificaciones afectan a varias líneas de colectivos urbanos, por lo que se recomienda a los usuarios planificar con anticipación sus traslados.

Obras de ASSA en 1° de Mayo: desvío de la Línea 1

Por trabajos y corte programado de ASSA en calle 1° de Mayo, entre 1ª Junta y Mendoza, previstos hasta aproximadamente el 30 de enero, se dispuso el siguiente cambio:

  • Línea 1 (ida): recorrido habitual por 1° de Mayo – 1ª Junta – Urquiza – Mendoza – 1° de Mayo, retomando luego su trayecto normal.

Zona afectada: 1° de Mayo entre 1ª Junta y Mendoza.

Bacheo municipal y obras de ASSA: múltiples líneas afectadas

Debido a trabajos de bacheo que realiza la Municipalidad de Santa Fe en 9 de Julio y 1ª Junta, sumados a intervenciones en Mendoza y San Martín, la obra de ASSA en Mendoza y 25 de Mayo, y el bacheo asfáltico en 4 de Enero entre Amenábar y Juan de Garay, este viernes 23 de enero se implementan desvíos en numerosas líneas.

Zonas con cortes

  • Mendoza y San Jerónimo (corte sobre Mendoza)
  • 9 de Julio y Mendoza (corte sobre 9 de Julio)
  • 4 de Enero entre Amenábar y Juan de Garay

Líneas y recorridos alternativos

  • Línea 1: San Jerónimo – Av. Gral. López – Francia – Juan de Garay – 4 de Enero – Tucumán – 9 de Julio, luego recorrido habitual.
  • Línea 2 (ida): Amenábar – Francia – Juan de Garay – 4 de Enero – Tucumán – 9 de Julio, recorrido habitual.
  • Línea 2 (vuelta): Av. J.J. Paso – Francia – 3 de Febrero, recorrido habitual.
  • Líneas 3 y 15: San Jerónimo – Av. Gral. López – Francia – Juan de Garay – 4 de Enero, recorrido habitual.
  • Líneas 10 y 11: San Jerónimo – Av. Gral. López – Francia – Juan de Garay – 4 de Enero – Tucumán – Rivadavia, recorrido habitual.
  • Líneas 8 y 9: Mendoza4 de Enero – Tucumán – Rivadavia, recorrido habitual.
  • Líneas 4 y 5: Av. J.J. Paso – Francia – Juan de Garay – 4 de Enero – Tucumán – 9 de Julio, recorrido habitual.
  • Línea 14: Av. J.J. Paso – Francia – Juan de Garay – 4 de Enero – Tucumán – Rivadavia, recorrido habitual.
  • Línea 18: Mendoza4 de Enero – Tucumán – 9 de Julio, recorrido habitual.

Paradas inhabilitadas:

  • Plaza del Soldado sobre calle Mendoza
  • 9 de Julio, entre Juan de Garay y Tucumán

Corte en San Luis: cambio en la Línea 14

Además, por trabajos de ASSA en calle San Luis al 2800, entre Hipólito Irigoyen e Irigoyen Freyre, previstos para este viernes 23 de enero, se establece el siguiente desvío:

  • Línea 14 (ida): San Luis – CrespoSan Jerónimo, retomando luego su recorrido habitual.

Zona afectada: San Luis entre Hipólito Irigoyen e Irigoyen Freyre.

cortes Santa Fe Assa
Noticias relacionadas
La campaña de vacunación itinerante en Santa Fe tiene el objetivo de una amplia cobertura 

Continúa la campaña itinerante de vacunación en la ciudad de Santa Fe

con tecnologia inedita en el pais, comienza la rehabilitacion estructural de la cloaca maxima de bulevar

Con tecnología inédita en el país, comienza la rehabilitación estructural de la cloaca máxima de Bulevar

La Assal de Santa Fe retiró del mercado, por estar falsificada, la grasa bovina marca La Chacha

La provincia de Santa Fe emitió un alerta alimentaria para una grasa bovina

La Semana de la Laguna, para disfrutar la Setúbal

Semana de la Laguna: el cronograma de actividades para este viernes

Lo último

Pier Barrios: Tenemos la obligación de ser protagonistas y devolver a Colón a Primera

Pier Barrios: "Tenemos la obligación de ser protagonistas y devolver a Colón a Primera"

Unión, un equipo fiel a su identidad y a sus límites

Unión, un equipo fiel a su identidad y a sus límites

Continúa la campaña itinerante de vacunación en la ciudad de Santa Fe

Continúa la campaña itinerante de vacunación en la ciudad de Santa Fe

Último Momento
Pier Barrios: Tenemos la obligación de ser protagonistas y devolver a Colón a Primera

Pier Barrios: "Tenemos la obligación de ser protagonistas y devolver a Colón a Primera"

Unión, un equipo fiel a su identidad y a sus límites

Unión, un equipo fiel a su identidad y a sus límites

Continúa la campaña itinerante de vacunación en la ciudad de Santa Fe

Continúa la campaña itinerante de vacunación en la ciudad de Santa Fe

El Gobierno Nacional aumentó las recompensas por información sobre los niños desaparecidos Loan y Lian

El Gobierno Nacional aumentó las recompensas por información sobre los niños desaparecidos Loan y Lian

El santafesino Lucas Canteli continuará en el Nuevo Car Show

El santafesino Lucas Canteli continuará en el Nuevo Car Show

Ovación
Martín Carrizo volverá a ser protagonista de la Maratón Santa Fe-Coronda

Martín Carrizo volverá a ser protagonista de la Maratón Santa Fe-Coronda

Bonazzola explicó el nuevo esquema de TV que impulsa la AFA para el ascenso

Bonazzola explicó el nuevo esquema de TV que impulsa la AFA para el ascenso

Intenso fin de semana para los equipos santafesinos en ligas nacionales

Intenso fin de semana para los equipos santafesinos en ligas nacionales

Triunfazo de Cerúndolo para meterse en los octavos de final del Abierto de Australia

Triunfazo de Cerúndolo para meterse en los octavos de final del Abierto de Australia

Cha Roga retoma sus actividades deportivas en la playa

Cha Roga retoma sus actividades deportivas en la playa

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"