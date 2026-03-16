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Semana de paro en universidades públicas: docentes denuncian una caída salarial del 34%

La protesta alcanza a UNL, UNR y UTN y suspende clases y exámenes. En Santa Fe realizarán una jornada abierta para visibilizar el conflicto

16 de marzo 2026 · 07:12hs
Una nueva medida de fuerza de los docentes universitarios en Santa Fe

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Una nueva medida de fuerza de los docentes universitarios en Santa Fe

Las universidades públicas de todo el país comienzan la semana con aulas vacías debido a un paro nacional docente universitario que se extenderá durante toda la semana. La medida impacta directamente en instituciones como la Universidad Nacional del Litoral (UNL), la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

La medida de fuerza fue convocada por gremios docentes universitarios, quienes reclaman mejoras salariales y mayor presupuesto para el sistema universitario. Como consecuencia, miles de estudiantes que debían iniciar el ciclo lectivo o retomar actividades académicas verán suspendidas clases, mesas de examen y diversos trámites administrativos.

Reclamo por salarios y presupuesto universitario

El conflicto se da en medio de un fuerte reclamo del sector por la pérdida del poder adquisitivo de los docentes universitarios. Según datos difundidos por la Conadu, un docente universitario con dedicación simple y diez años de antigüedad percibió en enero un salario bruto de $305.604.

Desde el sector aseguran que los ingresos reales cayeron un 34% desde noviembre de 2023, antes de la asunción presidencial de Javier Milei. Además, remarcan que la caída interanual respecto de enero de 2025 alcanza el 12,9%, lo que profundiza el reclamo salarial.

Los gremios sostienen que la situación se agrava por la falta de actualización del presupuesto universitario, lo que afecta no solo los salarios sino también el funcionamiento de las universidades públicas, la investigación y la extensión.

Actividades de visibilización en Santa Fe

En la ciudad de Santa Fe, la docencia de la Universidad Nacional del Litoral se sumará a la protesta con una actividad pública este lunes 16 de marzo, de 10 a 13, frente a la sede de Rectorado ubicada en Bulevar Pellegrini y San Jerónimo.

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La jornada se desarrollará bajo la consigna “La universidad piensa y crea en la calle”, con charlas, talleres y actividades abiertas a la comunidad. El objetivo es trasladar el debate sobre la situación de la universidad pública al espacio público y visibilizar el conflicto educativo.

Entre las actividades previstas habrá una radio abierta, intervenciones artísticas y propuestas académicas. Integrantes de la cátedra de Tipografía de la FADU realizarán grabados artesanales y copias al paso con consignas e imágenes en defensa de la universidad pública.

También se desarrollarán clases abiertas. Un equipo de docentes de la Facultad de Humanidades y Ciencias (FHUC) integrado por Ivana Chialva, Pablo Routier y Santiago Lo Vuolo brindará una charla titulada “Democracia y educación en Grecia: el juicio a Sócrates”.

Además, la profesora Rosana Hammerly, de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH), disertará sobre “El agua en movimiento: ciencia, sociedad y futuro”.

• LEER MÁS: Enrique Mammarella: "El Gobierno no hizo ninguna propuesta para negociar la Ley de Financiamiento Universitario"

paro Santa Fe UNL UTN
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