Este viernes, después de cinco años de lucha por parte de la organización Proyecto Revuelta, el Estado provincial reconoció como escuela al Bachillerato Popular "La Vuelta del Paraguayo", ubicado en el barrio homónimo de la costa santafesina.

Desde la organización celebraron: "Practicamos la educación como un acto de justicia y de amor, como una herramienta para construir el Territorio Nuevo. Defendemos la educación popular como una ética de vida y nos plantamos ante los poderosos. Hoy, 4 de octubre de 2019 es un día histórico, un triunfo histórico, un acontecimiento político rebelde y esperanzador que vino para quedarse. Somos el Bachillerato Popular "La Vuelta del Paraguayo", Escuela N° 3190, la primera de gestión privada con características de gestión social de la ciudad de Santa Fe".

La institución comenzó a funcionar en 2014, en diálogo con la Regional IV del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe. La primera victoria llegó en 2017 cuando lograron validar a través de esa cartera los títulos de fin de cursado del bachillerato. A través del Eempa de UPCN los estudiantes debían rendir hasta diez materias para recibir el título".

Sobre la modalidad educativa, el referente de Proyecto Revuelta Juan Gianfelici describó: "El cursado es similar a las escuelas de Enseñanza Media para Adultos (Eempa) de 18 a 21. Se trabaja por áreas de reconocimiento, no por materias. Al principio los estudiantes eran de la Vuelta del Paraguayo, pero este año se sumaron de Alto Verde, Coronel Dorrego, y de Las Flores II. Se ha ampliado la matrícula y se han acercado muchos estudiantes a nuestra propuesta de trabajo. Son todos mayores de edad, la más chica tiene 19 y la más grande tiene 56. Este año tuvimos 36 estudiantes, y tenemos alrededor de 40 educadores que conforman las parejas de las distintas áreas de estudio".

"El proyecto tiene una pata de género fuerte porque el sostenimiento tanto de estudiantes como de educadores, son en su mayoría de mujeres. A su vez, se crea un espacio de niños porque van con ellos a las clases. Hay espacio de cuidado y lectura que funciona en el mismo horario que el bachillerato", agregó.

Por último, sobre los graduados desde 2017, relata: "Algunos hoy son educadores, o van a ingresar a enfermerías u otras carreras. En algunos casos son los primeros que terminaron la secundaria en la familia, es muy importante no solo en lo personal sino en toda la vida familiar". A partir del reconocimiento del bachillerato como escuela oficial, los exámenes ya no se rendirán en otra institución. Al mismo tiempo esperan poder tramitar el medio boleto estudiantil de colectivo para estudiantes y educadores y aplicar a becas y proyectos. "También nos habilita a articular otras escuelas o instituciones educativas, que hasta el momento no podemos practicar",concluyó Gianfelici.