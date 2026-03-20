Uno Santa Fe | Santa Fe | ley

Ley antimafia: las principales modificaciones en la forma de perseguir el delito en Santa Fe

La adhesión a la norma nacional apunta a un giro en la política criminal: dejar de enfocarse en los ejecutores y avanzar sobre toda la estructura de las organizaciones delictivas

20 de marzo 2026 · 09:22hs
El derribo de búnkeres

gentileza

El derribo de búnkeres, una nueva medida implementada en el cambio de persecución penal del delito.

 

La adhesión de Santa Fe a la ley antimafia, que este jueves obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la provincia, no agrega solo una herramienta más al sistema penal: plantea un cambio en la forma de entender y perseguir el delito organizado. En términos simples, el giro es este: dejar de mirar el último eslabón —el que ejecuta— para avanzar sobre toda la cadena que sostiene el negocio criminal.

“No se va a perseguir al soldado, al que está en el búnker, al que ejecuta el delito”, explicó la diputada provincial Ximena Sola. En cambio, la investigación apunta a “ir por el dinero, por los bienes, por la estructura que sostiene el delito”.

Durante años, en Rosario la imagen dominante del delito fue la del joven armado que vende droga o disputa territorio. La ley, impulsada en su momento por la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, parte de la idea de que ese enfoque es insuficiente.

“Es una ley diseñada para atacar a fondo todos los niveles de una organización”, sostuvo Sola, y definió la norma como una “herramienta de última generación”. Eso implica ampliar el foco: no solo el que vende o dispara, sino también quien organiza, financia, transporta o lava el dinero.

Uno de los cambios más fuertes que introduce la ley es la equiparación de responsabilidades dentro de una organización delictiva. “Desde el primero hasta el último, todos van a tener la misma pena, que va a ser la máxima”, explicó la legisladora.

Sanciones

Las penas previstas van de 8 a 20 años y se aplican a todos los integrantes de la organización, sin diferenciar jerarquías. La lógica es clara: si el delito funciona como sistema, la respuesta penal también debe serlo.

El gobernador Maximiliano Pullaro leyó la aprobación en clave más amplia. “Santa Fe dio otro paso para terminar con un sistema garantista que durante mucho tiempo fue incapaz de ponerle un freno a las organizaciones criminales”, sostuvo.

Y agregó los ejes que el gobierno busca consolidar: “Más coordinación, más investigación, penas más duras y un mensaje claro”.

La propia Sola reconoce que el contexto también cambió. El narcotráfico sigue presente, pero mutó en su forma de operar: menos estructuras fijas, más movilidad. “Más delivery, más motitos trasladando la sustancia”, describió, en línea con lo que ocurre en otras ciudades. “El delito se recicla si no se va por toda la organización criminal”, enfatizó.

Ahí aparece el sentido de la norma: evitar que, al detener a un eslabón, otro lo reemplace de inmediato. La apuesta es ir sobre la estructura completa para dificultar ese recambio permanente.

La legisladora se mostró optimista: “El narcotráfico no ha desaparecido, pero sí podemos decir que está acorralado”.

ley antimafia Santa Fe
Noticias relacionadas
Las bolsitas de nicotina ya se comercializan en Santa Fe.

Qué riesgos tienen las bolsitas de nicotina que ya se venden en kioscos: impulsan una ley para regular su comercialización

Avanza la ley para prohibir la actividad de cuidacoches en Santa Fe: el Senado le daría media sanción este miércoles

Avanza la ley para prohibir la actividad de cuidacoches en Santa Fe: el Senado le daría media sanción

con el aumento de marzo, llenar el tanque en santa fe supera los $100.000 y suma presion al bolsillo

Con el aumento de marzo, llenar el tanque en Santa Fe supera los $100.000 y suma presión al bolsillo

El colectivo quedó en la banquina luego de cruzar por la mano contraria 

Impactante despiste en Circunvalación Oeste: un colectivo terminó en el terraplén

Lo último

El doble desafío que buscará concretar Unión en su visita a Defensa y Justicia

El doble desafío que buscará concretar Unión en su visita a Defensa y Justicia

Cayeron presos los dos principales sospechosos del asesinato de Guillermo Amarilla, en Recreo

Cayeron presos los dos principales sospechosos del asesinato de Guillermo Amarilla, en Recreo

Anmat prohíbió un repelente de insectos con inscripciones en idioma chino y distintos productos cosméticos

Anmat prohíbió un repelente de insectos con inscripciones en idioma chino y distintos productos cosméticos

Último Momento
El doble desafío que buscará concretar Unión en su visita a Defensa y Justicia

El doble desafío que buscará concretar Unión en su visita a Defensa y Justicia

Cayeron presos los dos principales sospechosos del asesinato de Guillermo Amarilla, en Recreo

Cayeron presos los dos principales sospechosos del asesinato de Guillermo Amarilla, en Recreo

Anmat prohíbió un repelente de insectos con inscripciones en idioma chino y distintos productos cosméticos

Anmat prohíbió un repelente de insectos con inscripciones en idioma chino y distintos productos cosméticos

Lautaro Vargas, otra vez condicionado en Unión

Lautaro Vargas, otra vez "condicionado" en Unión

Equinoccio de otoño: a qué hora ocurre en Argentina y por qué el día dura casi lo mismo que la noche

Equinoccio de otoño: a qué hora ocurre en Argentina y por qué el día dura casi lo mismo que la noche

Ovación
Escándalo: aparecieron chats que involucrarían al ex mano derecha de Toviggino y a un árbitro en arreglo de partidos

Escándalo: aparecieron chats que involucrarían al ex mano derecha de Toviggino y a un árbitro en arreglo de partidos

Lautaro Vargas, otra vez condicionado en Unión

Lautaro Vargas, otra vez "condicionado" en Unión

Se pone en marcha el remozado Torneo Regional del Litoral

Se pone en marcha el remozado Torneo Regional del Litoral

Zavagno despegó su nombre de las versiones por Del Blanco

Zavagno despegó su nombre de las versiones por Del Blanco

Llega el turno de la 2° fecha del Torneo Dos Orillas femenino

Llega el turno de la 2° fecha del Torneo Dos Orillas femenino

Policiales
Brutal ataque en Villa del Parque: le dispararon en la nuca, la bala salió por el rostro y sobrevivió

Brutal ataque en Villa del Parque: le dispararon en la nuca, la bala salió por el rostro y sobrevivió

Golpe al microtráfico: caen dos mujeres con dosis de cocaína y marihuana en Santa Fe

Golpe al microtráfico: caen dos mujeres con dosis de cocaína y marihuana en Santa Fe

En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

Escenario
Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Natalia Perez, presenta Seguir su nuevo trabajo discográfico

Natalia Perez, presenta "Seguir" su nuevo trabajo discográfico

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"

An Espil y Secches llegan a HUB con las mejores versiones de Charly García

An Espil y Secches llegan a HUB con las mejores versiones de Charly García