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Impactante despiste en Circunvalación Oeste: un colectivo terminó en el terraplén

El conductor y otros tres pasajeros fueron trasladados al Hospital Cullen con traumatismos

20 de marzo 2026 · 09:33hs
El colectivo quedó en la banquina luego de cruzar por la mano contraria 

gentileza

El colectivo quedó en la banquina luego de cruzar por la mano contraria 

Un colectivo que transportaba personas con discapacidad protagonizó un despiste este viernes por la mañana en la Circunvalación Oeste, a la altura de barrio Santa Rosa de Lima y la estación de bombeo 2.

Según las primeras informaciones, el vehículo circulaba en sentido sur-norte cuando, por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control, se cruzó de carril y terminó impactando contra el terraplén oeste.

En su trayectoria, el colectivo incluso atravesó el cantero central, pasando por encima de un zanjón que forma parte del corredor vial, lo que generó preocupación entre automovilistas y vecinos de la zona.

Tras el siniestro, trabajó en el lugar personal del servicio de emergencias 107, que asistió a los ocupantes. El conductor y otros tres pasajeros fueron trasladados al Hospital Cullen con traumatismos, aunque se confirmó que ninguno presenta lesiones de gravedad.

El hecho generó demoras momentáneas en el tránsito mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y peritaje. Las autoridades buscan determinar las causas del accidente vial.

• LEER MÁS: Incendio, abandono y silencio: el caso del auto importado que se prendió fuego en la Circunvalación y nadie reclama

colectivo Circunvalación Oeste heridos
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