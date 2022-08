Por un conflicto gremial, se frenó la venta de neumáticos y suben los precios en Santa Fe

UNO dialogó con los principales proveedores de neumáticos en la ciudad, quienes coincidieron en que hay dificultades para conseguir neumáticos, aunque la situación es dispar dependiendo del fabricante y la marca distribuida en cuestión.

Embed SANTA FE | Por falta de precios y sin stock, algunos comercios decidieron provisoriamente dejar de atender en los locales. Solo hacen servicios de alineación y reparación. https://t.co/UgT57xHfPS — Uno Santa Fe (@unosantafe) July 22, 2022

"Se está complicando la entrega y la distribución de los neumáticos por todas las complicaciones para producir en las fábricas, a esto se suma el conflicto del gremio", afirmaron desde uno de los puntos de venta de neumáticos en Santa Fe. A su vez, adelantaron a este medio que aguardan por una resolución que permita acelerar la distribución que reflote el ritmo del negocio.

Precio

En Argentina se producen unos 500.000 neumáticos por mes en condiciones “normales” y debido a este conflicto el faltante es de entre 1,3 y 1,4 millón de unidades, según se relevó días atrás. Al margen de no poder fabricar, también existen problemas con la distribución: Pirelli tuvo que frenar su operatoria debido a que no tiene espacio para almacenar nuevas cubiertas y posee stock que no puede repartir debido al bloqueo que sufre por parte del gremio Sutna.

Según el titular de Fate a nivel nacional, la empresa está operando al 40% de su capacidad, hay desabastecimiento y el poco stock disponible se vende a precios exorbitantes, remarcando dos o tres veces el precio de fábrica. En el caso de los rodados estándar, entre 15 y 18 pulgadas, los precios en Santa Fe rondan entre $45.000 y $60.000.

El conflicto

El pasado mes de marzo, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) pidió un aumento salarial de cinco puntos por arriba de la inflación entre 2021 y 2022, más un pago de horas de fin de semana al 200%.

En la Argentina actualmente hay tres fabricantes de neumáticos: Fate, de capitales nacionales, y los internacionales Pirelli y Bridgestone. La Cámara de la Industria del Neumático (CIN) agrupa a las tres empresas, las cuales se expresaron en un documento difundido hace unas semanas explicando su postura ante el conflicto.

“En la revisión salarial correspondiente a la paritaria 2021-2022 el sindicato planteó la exigencia que el incremento salarial supere la inflación y pasar a cobrar el triple de tarifa por las horas trabajadas el fin de semana. Esto representaría un aumento permanente del costo laboral total de las empresas del orden del 15%. Y pasaría a formar parte de la estructura de costos de manera definitiva”, se señaló en el texto.

Aseguran que, desde su lado, hicieron más de cinco propuestas que fueron rechazadas. “La última propuesta ofrece un 66% de aumento para el período julio 2021- junio 2022 y un bono anual para aquellos colaboradores que trabajen los domingos”, puntualizaron.