Avanza la ley para prohibir la actividad de cuidacoches en Santa Fe: el Senado le daría media sanción

La iniciativa surge de un acuerdo entre distintos proyectos de legisladores de la coalición oficialista y propone incorporar la actividad ilegal al Código de Faltas para habilitar sanciones y la intervención policial. También contempla programas de capacitación e inserción laboral.

11 de marzo 2026 · 19:45hs
La Cámara de Senadores de Santa Fe se encamina a debatir este jueves un proyecto de ley que podría prohibir la actividad de cuidacoches y limpiavidrios en todo el territorio provincial, una iniciativa que —de prosperar— incorporará la conducta al Código de Faltas y habilitará sanciones que van desde multas económicas hasta arrestos en casos de reincidencia.

El proyecto fue presentado por el senador por Rosario Ciro Seisas, aunque forma parte de un trabajo y acuerdo más amplio dentro de la coalición oficialista, donde distintos legisladores venían impulsando propuestas en la misma línea. Entre ellos, la diputada Ximena García y los legisladores Walter Ghione y Germán Scavuzzo, quienes desde hace meses vienen promovieron iniciativas para modificar el régimen contravencional provincial.

Según trascendió en la previa de la sesión, el proyecto tendría los votos necesarios para obtener media sanción este jueves. Sin embargo, fuentes legislativas advirtieron a UNO Santa Fe que el texto final podría incorporar correcciones o ajustes producto de los acuerdos alcanzados con otras propuestas que ya estaban en discusión.

Prohibición y sanciones

La iniciativa establece la prohibición en toda la provincia de cualquier actividad vinculada al cuidado, reserva o administración de espacios para estacionamiento en la vía pública cuando se realice sin autorización de la autoridad competente y a cambio de una retribución económica.

Para ello, el proyecto incorpora nuevos artículos al Código de Faltas de Santa Fe, de modo que la actividad pase a ser considerada una contravención. En ese marco, quienes persistan en la conducta tras una advertencia podrían ser sancionados con multas económicas o trabajos de utilidad pública, mientras que en casos de reincidencia se prevé arresto de hasta cinco días.

Las penas se agravarían cuando existan amenazas, violencia o cobros indebidos, cuando la actividad se desarrolle en zonas de estacionamiento medido o en inmediaciones de eventos masivos, o cuando intervengan grupos organizados.

La incorporación al Código de Faltas también implicaría un cambio operativo: la policía podría intervenir de oficio, sin necesidad de una denuncia previa, además de actuar ante llamados al 911 por reclamos de vecinos.

El proyecto también invita a los municipios y comunas de toda la provincia a adherir a la normativa y articular su aplicación en cada jurisdicción. De esta manera, la ley busca establecer un marco provincial común, aunque su implementación requerirá la adhesión y coordinación con los gobiernos locales para regular el uso del espacio público y avanzar con las medidas previstas.

Un reclamo de los municipios

El avance de la iniciativa también responde a un pedido formulado por intendentes de grandes ciudades de la provincia, que reclamaban más herramientas legales para intervenir en el espacio público.

En ese marco, los autores del proyecto mantuvieron reuniones con el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, y con el jefe municipal de Rosario, Pablo Javkin, quienes plantearon la necesidad de contar con una normativa provincial que respalde los operativos locales.

El debate sobre los cuidacoches se intensificó en los últimos meses tras episodios de violencia y enfrentamientos entre cuidacoches y automovilistas, algunos de ellos de gravedad, registrados en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Rosario.

Inserción laboral y programas sociales

Además del aspecto sancionatorio, el proyecto incorpora un capítulo de inclusión social y laboral destinado a las personas que hoy realizan la actividad por motivos de subsistencia.

En ese sentido, se prevé que el Ministerio de Desarrollo e Igualdad, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Justicia y Seguridad coordinen programas de formación en oficios, pasantías laborales y capacitación, además de la creación de un portal de intermediación laboral que vincule a quienes abandonen la actividad con empleadores del sector privado.

El proyecto también establece un régimen de incentivos para micro, pequeñas y medianas empresas que contraten a personas que se desempeñaban como cuidacoches, con un esquema de financiamiento estatal equivalente al 60 % del salario mínimo vital y móvil durante un año.

El mensaje político

En la antesala del debate legislativo, Seisas defendió públicamente la iniciativa a través de sus redes sociales. “Mañana votamos la ley para prohibir a los cuidacoches en toda la provincia de Santa Fe. No es solo una norma: es recuperar la calle”, escribió el senador.

El legislador sostuvo que la actividad, que en sus orígenes surgió como una alternativa laboral informal tras la crisis de 2001, “terminó convirtiéndose en una industria del apriete, con disputas territoriales, amenazas y doble cobro”.

Nuestra ley hace tres cosas claras: prohíbe la actividad, establece sanciones progresivas y abre un camino de formación laboral para quienes no tengan antecedentes”, agregó.

Próximos pasos

Si el Senado aprueba la iniciativa, el proyecto deberá ser tratado luego por la Cámara de Diputados, donde también existen propuestas similares y donde ya se venían desarrollando discusiones para unificar criterios y avanzar con una regulación provincial.

De prosperar el trámite legislativo, Santa Fe contaría por primera vez con una norma provincial específica para prohibir la actividad de cuidacoches, un debate que atraviesa a varias ciudades del país y que en los últimos años generó reclamos multiples y discusiones políticas sobre seguridad, convivencia urbana y trabajo informal.

