Premios por asistencia perfecta: proponen que la licencia por maternidad y lactancia no implique pérdida del beneficio

Desde la Legislatura impulsan una iniciativa para que las docentes embarazadas o en período de lactancia no pierdan el bono por Asistencia Perfecta. El proyecto también plantea revisar situaciones vinculadas a enfermedades graves.

Premios por asistencia perfecta: buscan garantizar que la licencia por maternidad y lactancia no implique pérdida del beneficio

En medio de la discusión paritaria y del debate por el programa de Asistencia Perfecta , ingresó a la Legislatura un proyecto que apunta a modificar los criterios del bono que perciben los docentes que no registran inasistencias. La iniciativa busca que las licencias por maternidad y lactancia no impliquen la pérdida del beneficio .

La diputada provincial Natalia Armas Belavi , quien acompaña la propuesta junto a su bloque, explicó que el planteo surgió a partir del reclamo de maestras embarazadas.

Un proyecto para “proteger la maternidad”

Según detalló la legisladora, el proyecto fue presentado originalmente en mayo del año pasado como iniciativa de ley y luego transformado en un proyecto de comunicación para solicitarle al Ejecutivo que revise el decreto que regula la Asistencia Perfecta.

El gobierno provincial confirmó que descontará el día a los docentes que adhieran al paro del lunes

Armas Belavi sostuvo que la intención es “proteger a la mujer en algo tan preciado como es la maternidad” y remarcó que hoy una docente que transita un embarazo o se encuentra en período de lactancia no puede cobrar el bono.

“Es cierto que es un bono, un extra que no forma parte del salario, pero cuando se cobra todos los meses pasa a integrar la economía doméstica. No basta con decir ‘es un bono aparte’”, afirmó en declaraciones al programa "De 10", que se emite por "LT10".

En esa línea, planteó el impacto concreto que puede tener en una docente que planifica su economía familiar: “Imaginate esa docente si queda embarazada y dice: «Ahora por la licencia de maternidad voy a dejar de cobrar esta parte de mi salario que ya tenía en mis cálculos mensuales»".

El alcance y otros casos en análisis

Consultada sobre si la excepción se limitaría únicamente a maternidad y lactancia, la diputada indicó que el pedido puntual se centra en esos casos, aunque también se analiza presentar otra iniciativa vinculada a enfermedades graves.

“Quien transita una enfermedad oncológica o un cuadro grave que merece licencia también queda en situación de desigualdad al no poder cobrar el bono”, explicó, aunque aclaró que ese punto se trabajaría en un proyecto separado.

Más allá del planteo puntual, Armas Belavi enmarcó la discusión en un debate más amplio sobre el salario docente. “Lo ideal sería que estemos hablando de un aumento salarial y no de un bono por fuera del sueldo. Hoy lo único que está por decreto es este bono”, sostuvo.

La legisladora cuestionó que el Gobierno argumente que el premio se financia con “ahorros de la buena administración” y planteó que, de existir esos recursos, deberían destinarse a una recomposición salarial real.

Niveles de ausentismo

Durante la entrevista también surgió el debate sobre el objetivo original del programa, vinculado a reducir el ausentismo docente. Armas Belavi reconoció que el índice de asistencia mejoró, pero advirtió que no se pueden resolver problemas estructurales “con parches”.

“Está buenísimo el índice de asistencia que se dio el año pasado en función del bono. Pero vayamos al punto: ¿por qué un docente decide faltar? Aumentemos el salario, mejoremos las condiciones de trabajo y recuperemos el incentivo de estar frente al aula”, planteó.

La discusión en la Legislatura

En cuanto al recorrido parlamentario, la diputada cuestionó que el proyecto haya sido derivado a comisiones que —según argumentó— no corresponderían en el caso de una comunicación.

“La intención es que se quiten esas comisiones y que el proyecto salte al recinto para ser aprobado”, explicó, aunque reconoció que la definición dependerá de los acuerdos en la reunión parlamentaria.