El sector autopartista retrocedió en la comparativa contra 2024, mientras que también bajaron las exportaciones y la producción de vehículos.

Industria en crisis: producción de autopartes cayó 3,9% en 2025 y el sector de neumáticos se hundió casi 40%

La industria de autopartes registró una caída acumulada en la actividad del 3,9% en 2025, mientras que el sector de neumáticos se hundió casi un 40% , de acuerdo a los últimos datos informados por parte de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (Afac).

El Índice de Producción Industrial (IPI) de Autopartes se contrajo 3,9% y al comparar el mes con el mismo período de 2024, el descenso es del 17,7%. Por su parte, el IPI Neumáticos se hundió 31,9%, dos meses antes de que FATE cesara sus operaciones.

El cierre de Fate en San Fernando significó el despido más de 900 trabajadores y un nuevo episodio de una empresa que baja sus persianas tras la apertura de las importaciones. En 2025, el 40% de los neumáticos en el mercado provinieron de China.

En tanto, el acumulado de unidades de vehículos producidas también se contrajo 3,1%, mientras que las exportaciones en dólares FOB –free on board– cayeron 2,9%. A contramano, el volumen vendido de combustible avanzó un 1,3%.

La producción de vehículos se desplomó más de 30% en diciembre

A nivel mensual, en diciembre el IPI General sufrió una caída del 2%, al tiempo que el de autopartes perdió 3,2%. No obstante, el Índice neumáticos y la producción de vehículos sufrieron un desplome del 39,7% y 30,3%, respectivamente. En total, se fabricaron unas 490.876 unidades en 2025.

A su vez, las exportaciones de autopartes, registraron una caída del 2,9% interanual durante los doce meses de 2025, y una contracción intermensual 9,5% con respecto a noviembre.

En el segmento de mercado de reposición, al considerar la venta de combustible como un indicador aproximado del nivel de actividad del mismo, se observó un aumento del 1,2% interanual, y del 8,3% con relación a noviembre de 2025.