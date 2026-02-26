Uno Santa Fe | Ovación | MotoGP

Inicia el MotoGP: los argentinos Perrone y Morelli correrán en Moto 3

Una nueva temporada de MotoGP comenzará cuando inicien las prácticas del GP de Tailandia. Los argentinos Máximo Perrone y Marco Morelli se ilusionan en Moto 3

26 de febrero 2026 · 16:27hs
Inicia el MotoGP: los argentinos Perrone y Morelli correrán en Moto 3

Una nueva temporada de MotoGP comenzará este jueves por la noche cuando inicien las prácticas libres del GP de Tailandia. Los argentinos Máximo Perrone y Marco Morelli (ambos de KTM) se ilusionan en Moto 3.

En lo que respecta a la categoría reina del motociclismo, el español Marc Márquez (Ducati) intentará repetir lo hecho el año pasado, en el que tuvo una de las temporadas más dominantes de la historia para quedarse con su séptimo título en la categoría e igualar la marca de la leyenda italiana Valentino Rossi.

En caso de consagrarse nuevamente, Márquez, de solo 33 años, igualará al máximo ganador de la categoría, que es el italiano Giacomo Agostini. Sus otros títulos, además de aquel del año pasado, se dieron en 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019. A su vez, en Moto 3 habrá doble ilusión para la Argentina gracias a las participaciones de Perrone y Morelli.

Perrone viene de tener un increíble 2025, en el que terminó 10° con 134 puntos e incluso consiguió muy buenos resultados, como los podios en Países Bajos y Hungría.

Morelli, por su parte, terminó 24° con 18 puntos, aunque esto se explica por el lado de que disputó pocos Grandes Premios (sumó en 5 de 8).

El cronograma de Perrone y Morelli en Moto 3 del MotoGP

Jueves 26/2:

Práctica libre a las 23

Viernes 27/2:

Práctica 1 a las 2:15

Práctica 2 a las 22:40

Sábado 28/2:

Qualy 1 a las 2:45

Qualy 2 a las 3:10

Domingo:

Carrera a las 2

MotoGP Máximo Perrone Morelli
Noticias relacionadas
marcelo moretti apunto a los dirigentes y defendio su gestion en san lorenzo

Marcelo Moretti apuntó a los dirigentes y defendió su gestión en San Lorenzo

la afa judicializa el pedido de veedores de la igj

La AFA judicializa el pedido de veedores de la IGJ

colon visita a rivadavia (m) necesitado de ganar para luego sonar con la permanencia

Colón visita a Rivadavia (M) necesitado de ganar para luego soñar con la permanencia

La Maratón Acuática Santa Fe–Coronda para aficionados cerró con éxito su primera edición.

Un sanjavierino se adjudicó la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Lo último

Unión visita a Sarmiento con la obligación imperiosa de sumar fuera del 15 de Abril

Unión visita a Sarmiento con la obligación imperiosa de sumar fuera del 15 de Abril

Inicia el MotoGP: los argentinos Perrone y Morelli correrán en Moto 3

Inicia el MotoGP: los argentinos Perrone y Morelli correrán en Moto 3

Los equipos de la ASB se siguen reforzando para el Apertura

Los equipos de la ASB se siguen reforzando para el Apertura

Último Momento
Unión visita a Sarmiento con la obligación imperiosa de sumar fuera del 15 de Abril

Unión visita a Sarmiento con la obligación imperiosa de sumar fuera del 15 de Abril

Inicia el MotoGP: los argentinos Perrone y Morelli correrán en Moto 3

Inicia el MotoGP: los argentinos Perrone y Morelli correrán en Moto 3

Los equipos de la ASB se siguen reforzando para el Apertura

Los equipos de la ASB se siguen reforzando para el Apertura

El Senado ratificó el acuerdo Mercosur–Unión Europea y el Argentina avanza hacia una mayor apertura comercial

El Senado ratificó el acuerdo Mercosur–Unión Europea y el Argentina avanza hacia una mayor apertura comercial

Premios por asistencia perfecta: proponen que la licencia por maternidad y lactancia no implique pérdida del beneficio

Premios por asistencia perfecta: proponen que la licencia por maternidad y lactancia no implique pérdida del beneficio

Ovación
¿Cómo serán los pasos de Unión tras jugar en Junín pensando luego en viajar a Córdoba?

¿Cómo serán los pasos de Unión tras jugar en Junín pensando luego en viajar a Córdoba?

Inhibición de la FIFA: ¿Cuánto debe pagar Unión por José Angulo?

Inhibición de la FIFA: ¿Cuánto debe pagar Unión por José Angulo?

Atento Colón: ¿Por qué Emelec no puede inscribir a José Neris?

Atento Colón: ¿Por qué Emelec no puede inscribir a José Neris?

La AFA judicializa el pedido de veedores de la IGJ

La AFA judicializa el pedido de veedores de la IGJ

Los equipos de la ASB se siguen reforzando para el Apertura

Los equipos de la ASB se siguen reforzando para el Apertura

Policiales
Una captura compleja y exitosa: revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante Turu Mendieta en Bº Las Flores

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Escenario
Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos