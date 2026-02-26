Uno Santa Fe | Ovación | ASB

Los equipos de la ASB se siguen reforzando para el Apertura

Regatas Coronda quedó en las puertas de regresar a la A1 del Oficial el año pasado y ahora proyecta un año intenso, con inicio en el Apertura. El Quillá igual

26 de febrero 2026 · 16:02hs
Regatas Coronda quedó en las puertas de regresar a la A1 del Torneo Oficial Prefederal el año pasado, pero ahora es tiempo de proyectar un año duro e intenso en la ASB. Con la continuidad de Fabián Righi, los Frutilleros tiene la base del elenco que fue protagonista en 2025. Vienen con días duros de pretemporada a la espera de su estreno en el Apertura.

REGATAS CORONDA – TORNEO APERTURA 2026

DT: Fabián Righi (sigue)

BASES: Agustín Cerliani, Román Righi, Thiago Blanche

ESCOLTAS: Kevin Flores, Luis Strina, Antonio Pesuto, Federico Dip, Eliseo Dip

ALEROS: Enzo Gauna, Vicente Alarcón, Mariano Luzzi, Santino Giménez

INTERNOS: Matías Oyarzabal

El Quillá se potencia para el Apertura de la ASB

Con el regreso a la dirección técnica de Víctor Cepeda, Náutico El Quillá se prepara para disputar el Apertura pero con el foco puesto en el segundo semestre donde competirá en A2.

Volvieron como apuntamos días atrás, Gerónimo Rocha y Matías Cepeda, en tanto se sumaron Ramiro Gugliotta, Federico Sikh, Jeremías Quirelli, Joaquín Milese y Pedro Yost.

NÁUTICO EL QUILLÁ – TORNEO APERTURA 2026

DT: Víctor Cepeda (por Esteban Landi)

BASES: Victorio Lione, Gerónimo Rocha, Patricio Vanni (U21)

ESCOLTAS/ALEROS: Juan Constanzo, Lautaro Alvarez, Agustín Alvarez (U21), Ignacio Locher (U21), Ramiro Gugliotta, Federico Sikh

INTERNOS: Matías Cepeda, Gerónimo Pérez, Jeremías Quirelli, Joaquín Milese, Pedro Yost, Esteban Izaguirre

ASB Regatas Coronda El Quillá
