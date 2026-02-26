Uno Santa Fe | Unión | Unión

¿Cómo serán los pasos de Unión tras jugar en Junín pensando luego en viajar a Córdoba?

Unión afronta días decisivos con poco descanso y varios traslados, así que el DT Leonardo Madelón definió los pasos a seguir pensando también en Instituto

Ovación

Por Ovación

26 de febrero 2026 · 15:17hs
¿Cómo serán los pasos de Unión tras jugar en Junín pensando luego en viajar a Córdoba?

Prensa Unión

El reloj no se detiene y en Unión lo saben mejor que nadie. El calendario impone su ritmo y obliga a tomar decisiones que pueden ser determinantes. Con apenas tres días entre partidos y dos viajes, el cuerpo técnico de Leonardo Madelón ya comenzó a diseñar una estrategia que no solo contemple lo táctico, sino también el desgaste.

La posibilidad de modificar nombres en la formación dejó de ser una alternativa lejana para convertirse en un escenario probable. Más que una cuestión de preferencia, aparece como una necesidad frente a la intensidad que propone esta seguidilla. Todo indica que el partido del domingo, cuando el Tatengue visite a Instituto, podría mostrar una versión con ajuste.

• LEER MÁS: El llamado de Unión por Nardoni que Racing no contesta

Unión no para para luego jugar en Córdoba

Mientras tanto, el equipo ya tiene definido el itinerario que marcará los próximos días. Tras el último compromiso, el plantel regresará al predio Casa Unión, donde el foco estará puesto en la recuperación física inmediata. El objetivo es claro: regenerar energías en el menor tiempo posible.

Leonardo Madelón
Unión tiene la logística para visitar a Instituto.

Unión tiene la logística para visitar a Instituto.

El cronograma continuará con entrenamientos matutinos tanto el viernes como el sábados y definir la nómina que viajará a Córdoba. Luego del almuerzo del sábado, la delegación emprenderá el traslado rumbo a territorio cordobés, donde afrontará un duelo que exigirá el máximo desde lo físico y lo mental.

En este contexto, la administración de cargas se vuelve tan importante como la preparación táctica. Madelón y su equipo de trabajo entienden que sostener la competitividad en este tramo del torneo dependerá, en gran medida, de encontrar el equilibrio entre rendimiento y recuperación.

Unión Leonardo Madelón Instituto
Noticias relacionadas
Unión y Sarmiento protagonizan un historial totalmente equilibrado.

El historial sin diferencias entre Unión y Sarmiento en Primera División

inhibicion de la fifa: ¿cuanto debe pagar union por jose angulo?

Inhibición de la FIFA: ¿Cuánto debe pagar Unión por José Angulo?

Unión juega ante Sarmiento en Junín.

Unión visita a Sarmiento, con la obligación imperiosa de sumar fuera del 15 de Abril

Los convocados en Unión.

Los convocados en Unión para el encuentro frente a Sarmiento

Lo último

Unión visita a Sarmiento con la obligación imperiosa de sumar fuera del 15 de Abril

Unión visita a Sarmiento con la obligación imperiosa de sumar fuera del 15 de Abril

Inicia el MotoGP: los argentinos Perrone y Morelli correrán en Moto 3

Inicia el MotoGP: los argentinos Perrone y Morelli correrán en Moto 3

Los equipos de la ASB se siguen reforzando para el Apertura

Los equipos de la ASB se siguen reforzando para el Apertura

Último Momento
Unión visita a Sarmiento con la obligación imperiosa de sumar fuera del 15 de Abril

Unión visita a Sarmiento con la obligación imperiosa de sumar fuera del 15 de Abril

Inicia el MotoGP: los argentinos Perrone y Morelli correrán en Moto 3

Inicia el MotoGP: los argentinos Perrone y Morelli correrán en Moto 3

Los equipos de la ASB se siguen reforzando para el Apertura

Los equipos de la ASB se siguen reforzando para el Apertura

El Senado ratificó el acuerdo Mercosur–Unión Europea y el Argentina avanza hacia una mayor apertura comercial

El Senado ratificó el acuerdo Mercosur–Unión Europea y el Argentina avanza hacia una mayor apertura comercial

Premios por asistencia perfecta: proponen que la licencia por maternidad y lactancia no implique pérdida del beneficio

Premios por asistencia perfecta: proponen que la licencia por maternidad y lactancia no implique pérdida del beneficio

Ovación
¿Cómo serán los pasos de Unión tras jugar en Junín pensando luego en viajar a Córdoba?

¿Cómo serán los pasos de Unión tras jugar en Junín pensando luego en viajar a Córdoba?

Inhibición de la FIFA: ¿Cuánto debe pagar Unión por José Angulo?

Inhibición de la FIFA: ¿Cuánto debe pagar Unión por José Angulo?

Atento Colón: ¿Por qué Emelec no puede inscribir a José Neris?

Atento Colón: ¿Por qué Emelec no puede inscribir a José Neris?

La AFA judicializa el pedido de veedores de la IGJ

La AFA judicializa el pedido de veedores de la IGJ

Los equipos de la ASB se siguen reforzando para el Apertura

Los equipos de la ASB se siguen reforzando para el Apertura

Policiales
Una captura compleja y exitosa: revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante Turu Mendieta en Bº Las Flores

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Escenario
Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos