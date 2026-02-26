¿Cómo serán los pasos de Unión tras jugar en Junín pensando luego en viajar a Córdoba?

Unión afronta días decisivos con poco descanso y varios traslados, así que el DT Leonardo Madelón definió los pasos a seguir pensando también en Instituto

El reloj no se detiene y en Unión lo saben mejor que nadie. El calendario impone su ritmo y obliga a tomar decisiones que pueden ser determinantes. Con apenas tres días entre partidos y dos viajes, el cuerpo técnico de Leonardo Madelón ya comenzó a diseñar una estrategia que no solo contemple lo táctico, sino también el desgaste.

La posibilidad de modificar nombres en la formación dejó de ser una alternativa lejana para convertirse en un escenario probable. Más que una cuestión de preferencia, aparece como una necesidad frente a la intensidad que propone esta seguidilla. Todo indica que el partido del domingo, cuando el Tatengue visite a Instituto , podría mostrar una versión con ajuste.

Unión no para para luego jugar en Córdoba

Mientras tanto, el equipo ya tiene definido el itinerario que marcará los próximos días. Tras el último compromiso, el plantel regresará al predio Casa Unión, donde el foco estará puesto en la recuperación física inmediata. El objetivo es claro: regenerar energías en el menor tiempo posible.

Leonardo Madelón

El cronograma continuará con entrenamientos matutinos tanto el viernes como el sábados y definir la nómina que viajará a Córdoba. Luego del almuerzo del sábado, la delegación emprenderá el traslado rumbo a territorio cordobés, donde afrontará un duelo que exigirá el máximo desde lo físico y lo mental.

En este contexto, la administración de cargas se vuelve tan importante como la preparación táctica. Madelón y su equipo de trabajo entienden que sostener la competitividad en este tramo del torneo dependerá, en gran medida, de encontrar el equilibrio entre rendimiento y recuperación.