Atento Colón: ¿Por qué Emelec no puede inscribir a José Neris?

La crisis administrativa de Club Sport Emelec impacta directamente en el futuro de José Neris . El delantero, hoy enfrentado a Colón , no puede ser inscripto porque el club ecuatoriano mantiene inhibiciones activas en la FIFA que bloquean su registro internacional.

La nueva administración azul, encabezada por José David Jiménez , asumió con un escenario financiero delicado: diez prohibiciones de fichajes en el sistema FIFA por demandas de excolaboradores y acreedores. En los últimos días logró levantar ocho, pero aún restan al menos dos sanciones activas que impiden inscribir futbolistas.

Reordenamiento institucional

La dirigencia ya había cancelado deudas ante la Federación Ecuatoriana de Fútbol para garantizar la participación en la LigaPro. El siguiente paso era limpiar el frente internacional. Incluso Cristhian Noboa, referente del club, reconoció públicamente que el objetivo inmediato es resolver las inhibiciones restantes para contar con el plantel completo. El problema no es menor: mientras el sistema TMS refleje sanciones vigentes, Emelec no puede cargar transferencias ni validar contratos internacionales. En términos reglamentarios, el jugador puede tener vínculo firmado, pero sin habilitación federativa no está autorizado a competir.

Emelec inhibido josé neris.jpg

El caso José Neris y el efecto dominó

Dentro de ese contexto aparece el nombre de José Neris, uno de los refuerzos anunciados en un mercado ambicioso que incluyó múltiples altas y bajas, además de la llegada del entrenador Vicente Sánchez. Su salida de Colón se da en medio de un conflicto contractual tras no presentarse a entrenar, lo que elevó la tensión con la dirigencia sabalera. La inhibición ecuatoriana congela cualquier inscripción inmediata y deja al delantero en un limbo administrativo: sin actividad en Santa Fe y sin posibilidad de ser habilitado en Guayaquil hasta que se cancelen las deudas.

LEER MÁS: Día clave en Colón para saber si Medrán contará con Lago y Bonansea

Un club en reconstrucción

Emelec atraviesa una etapa de reestructuración profunda. La nueva conducción decidió incluso suspender la tradicional “Explosión Azul” para priorizar el ordenamiento económico y el cumplimiento del control financiero exigido por LigaPro. El debut oficial será ante Delfín en el estadio George Capwell, aunque no todos los refuerzos podrán estar disponibles si la situación no se regulariza a tiempo. Desde lo deportivo, el objetivo es sostener competitividad pese al contexto adverso. Desde lo institucional, la prioridad es clara: sanear pasivos, recuperar credibilidad ante los organismos rectores y liberar el mercado para evitar que la planificación del 2026 quede definitivamente condicionada.

En ese tablero complejo, el caso Neris se transforma en una pieza más de un engranaje mayor: el de un gigante ecuatoriano que intenta salir de una tormenta financiera sin resignar ambiciones deportivas.