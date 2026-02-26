El minuto a minuto del partido entre Sarmiento y Unión

Con goles de Palacios, Cuello y Tarragona, Unión superó en Junín 3-1 a Sarmiento por la 7ª fecha de la zona A del Apertura. Quedó a cuatro de la punta

Entonado por el triunfo ante Aldosivi, Unión asumía una compleja prueba este jueves ante Sarmiento en el estadio Eva Perón con el fin de ganar por primera vez de visitante, por la 7ª fecha de la zona A del Apertura. Lo hizo siendo implacable 3-1, con goles de Julián Palacios, Brahian Cuello y Cristian Tarragona; Junior Marabel descontó.