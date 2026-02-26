Uno Santa Fe | Unión | Unión

El minuto a minuto del partido entre Sarmiento y Unión

Con goles de Palacios, Cuello y Tarragona, Unión superó en Junín 3-1 a Sarmiento por la 7ª fecha de la zona A del Apertura. Quedó a cuatro de la punta

Ovación

Por Ovación

26 de febrero 2026 · 16:41hs
Entonado por el triunfo ante Aldosivi, Unión asumía una compleja prueba este jueves ante Sarmiento en el estadio Eva Perón con el fin de ganar por primera vez de visitante, por la 7ª fecha de la zona A del Apertura. Lo hizo siendo implacable 3-1, con goles de Julián Palacios, Brahian Cuello y Cristian Tarragona; Junior Marabel descontó.

El encuentro es controlado por Daniel Zamora y transmitido por UNO 106.3. De esta manera, el Tate sumó por primera vez de visitante y quedó a cuatro unidades de los punteros.

Comenzó el partido: Unión ya visita a Sarmiento

Se puso en marcha en el Eva Perón el duelo de la fecha 7 entre Sarmiento y Unión.

Unión festejo

35 segundos: Unión tuvo el primero con Tarragona

Unión salió con todo y tuvo en menos de un minuto la primera opción clara de gol con un tiro de Tarragona, que no pudo darle esquina y contuvo el arquero de Sarmiento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2027116203500527914&partner=&hide_thread=false
9 minutos: Unión pega primer con Palacios

Tras un arranca picante de Unión, Sarmiento se adelantaba y preocupaba, pero llegó un pique certero de Palacios, que probó de lejos para poner el 1-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2027118616101982558&partner=&hide_thread=false
12 minutos: Cuello adelanta a Unión contra Sarmiento

Unión no perdona cada error de Sarmiento y ahora Cuello fue el que la mandó a guardar para el 2-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2027119778125537740&partner=&hide_thread=false
20 minutos: Unión sigue enchufado ante un desorientado Sarmiento

Unión despliega el juego que más le gusta y merodea el tercero ante un Sarmiento desbordado.

Mauro Pittón
23 minutos: Mansilla salvó a Unión

Sarmiento parece despertarse y, tras una enorme acción de Contrera, el arquero de Unión tapó oportunamente para evitar el descuento.

Matías Mansilla
27 minutos: Unión casi hace el tercero

Contra que comandó Palacios y cedió de manera tardía para Tarragona, que le dio incómodo y así y todo hizo revolcar al arquero de Sarmiento para evitar el gol. Unión gana 2-0.

Cristian Tarragona
34 minutos: Unión le da la pelota a Sarmiento

Unión no cambia su plan de esperar y salir de contra, por lo que Sarmiento hace tenencia y comienza a llegar, pero sin puntería.

Rafael Profini.jpg
Final del primer tiempo: Unión le gana bien a Sarmiento

Concluyó el acto inicial en Junín, con la victoria parcial de Unión 2-0 ante Sarmiento con goles de Palacios y Cuello.

image
Arrancó el segundo tiempo: Unión busca liquidar a Sarmiento

Se puso en marcha el complemento, donde Unión vence 2-0 a Sarmiento por la fecha 7. No hay cambios en el Tate.

Sarmiento Unión Juan Pablo Ludueña Junior Marabel

3 minutos ST: Unión clava el tercero ante Sarmiento

Unión salió picante y llegó al 3-0 ante Sarmiento con gol de Tarragona. Historia casi liquidada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2027133518115918187&partner=&hide_thread=false
10 minutos ST: Sarmiento descuenta ante Unión

Centro al área que encontró a Marabel y Sarmiento descuenta 3-1 ante Unión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2027135039696199910&partner=&hide_thread=false
13 minutos ST: Unión no para pese al descuento

Pese al gol de Sarmiento, Unión quiere más y otra vez Tarragona tuvo gol, pero el arquero de Sarmiento lo impidió.

Cristian Tarragona
17 minutos ST: Madelón mueve el banco de Unión

A la cancha Emiliano Giaccone y Diego Díaz por Profini (molestia) y Estigarribia en Unión.

Leonardo Madelón 1
24 minutos ST: Madelón mete más variantes en Unión

Entran Augusto Solari y Misael Aguirre por Cuello y Palacios en Unión.

AUGUSTO SOLARI

32 minutos ST: Madelón agota las variantes en Unión

Entra Bruno Pittón por Tarragona en Unión, pensando también en el partido que viene ante Instituto.

Bruno Pittón 1.jpg
35 minutos ST: Mansilla, monumental para Unión

El arquero de Unión le sacó un gol a Insaurralde para evitar otro descuento de Sarmiento.

Matías Mansilla
Final del partido: Unión derrotó de visitante a Sarmiento

Unión ganó su primer partido de visitante con el 3-1 ante Sarmiento por la 7ª fecha de la zona A del Apertura.

image

Formaciones de Sarmiento y Unión

Sarmiento: Javier Burrai; Juan Cabrera, Renzo Orihuela, Juan Insaurralde y Yair Arismendi; Santiago Salle, Julián Contrera, Cristian Zabala y Carlos Villalba; Junior Marabel y Diego Churín. DT: Facundo Sava.

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maison Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Goles: PT 9' Julián Palacios (U), 12' Brahian Cuello (U); ST 3' Cristian Tarragona (U) y 10' Junior Marabel (U).

Árbitro: Daniel Zamora.

VAR: José Carreras.

Estadio: Eva Perón.

Unión Sarmiento Apertura
