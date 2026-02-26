Entonado por el triunfo ante Aldosivi, Unión asumía una compleja prueba este jueves ante Sarmiento en el estadio Eva Perón con el fin de ganar por primera vez de visitante, por la 7ª fecha de la zona A del Apertura. Lo hizo siendo implacable 3-1, con goles de Julián Palacios, Brahian Cuello y Cristian Tarragona; Junior Marabel descontó.
El minuto a minuto del partido entre Sarmiento y Unión
Con goles de Palacios, Cuello y Tarragona, Unión superó en Junín 3-1 a Sarmiento por la 7ª fecha de la zona A del Apertura. Quedó a cuatro de la punta
Por Ovación
El encuentro es controlado por Daniel Zamora y transmitido por UNO 106.3. De esta manera, el Tate sumó por primera vez de visitante y quedó a cuatro unidades de los punteros.
Formaciones de Sarmiento y Unión
Sarmiento: Javier Burrai; Juan Cabrera, Renzo Orihuela, Juan Insaurralde y Yair Arismendi; Santiago Salle, Julián Contrera, Cristian Zabala y Carlos Villalba; Junior Marabel y Diego Churín. DT: Facundo Sava.
Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maison Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.
Goles: PT 9' Julián Palacios (U), 12' Brahian Cuello (U); ST 3' Cristian Tarragona (U) y 10' Junior Marabel (U).
Árbitro: Daniel Zamora.
VAR: José Carreras.
Estadio: Eva Perón.