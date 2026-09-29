Santo Tomé: el Concejo postergó por 15 días la definición sobre el traspaso del agua a ASSA con duras críticas de la oposición

Tras un extenso debate y un largo cuarto intermedio, el cuerpo legislativo derivó la iniciativa del intendente Miguel Weiss Ackerley a comisiones con preferencia de tratamiento para dentro de 15 días. La oposición y sectores aliados exigen que el acuerdo definitivo vuelva al recinto para su aprobación previa.

Santo Tomé: el Concejo postergó por 15 días la definición sobre el traspaso del agua a ASSA.

El Concejo municipal de Santo Tomé postergó este martes la aprobación del proyecto presentado por el intendente Miguel Weiss Ackerley para efectivizar la transferencia del servicio de agua potable y cloacas a la empresa estatal Aguas Santafesinas S.A. (ASSA).

Tras una acalorada sesión y un cuarto intermedio de más de dos horas, el expediente pasó a comisiones y obtuvo preferencia de tratamiento dentro de dos semanas (con o sin dictamen).

Postergación del tratamiento

La moción para postergar el tratamiento reunió seis votos a favor: las bancadas del oficialismo (Unidos) y la concejala Giselle Miravete (La Libertad Avanza). Por su parte, los tres ediles del bloque justicialista rechazaron la propuesta de prórroga manteniendo una postura crítica sobre el fondo de la medida.

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El eje central de la discusión pasó por las atribuciones del cuerpo legislativo respecto del Artículo 3° de la norma. El texto enviado por el Ejecutivo autorizaba de manera directa a la Intendencia a suscribir los acuerdos institucionales con la Provincia y ASSA. Sin embargo, desde la oposición y sectores aliados reclamaron que cualquier convenio definitivo que involucre deuda, patrimonio, personal o compromisos financieros deba pasar obligatoriamente por el filtro del Concejo antes de su firma.

"No lo extendamos más, trabajémoslo en las comisiones para garantizar que todo acuerdo relevante vuelva al Concejo y mantengamos nuestro rol de órgano de contralor", sentenció Giselle Miravete, concejala de La Libertad Avanza (Santo Tomé).

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Modificaciones al proyecto, críticas de la oposición y el fantasma del veto

El debate legislativo dejó al descubierto las posturas de los distintos bloques y las condiciones que se buscarán imponer a la gestión municipal:

Control parlamentario: tanto la concejala Miravete como la edila oficialista Alejandra Chena impulsaron propuestas de modificación para incluir un resguardo legal que impida al Ejecutivo delegar facultades sin aval parlamentario posterior.

Reclamos del Justicialismo: los concejales Rodrigo Alvizo, Rosana Zamora y Rosa Escandell advirtieron sobre la falta de informes técnicos precisos respecto a la deuda del servicio, los activos municipales, la situación del personal y las inversiones requeridas. Zamora tildó de "cheque en blanco" el proyecto en sus términos originales.

Cruce por un eventual veto: la oposición planteó dudas sobre si el intendente Weiss Ackerley aceptará las modificaciones del cuerpo o si aplicará un veto a la Ordenanza. Al respecto, ediles de la mayoría recordaron que el recinto cuenta con la facultad legal de insistir y rechazar la norma vetada.

Argumentos del oficialismo: los ediles Reutemann, Maillier, Alí, Iglesias y Chena defendieron la necesidad del traspaso argumentando el histórico deterioro del sistema municipal de agua y la mayor capacidad de inversión que posee ASSA para ejecutar obras de escala.