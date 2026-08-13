Pullaro en Chile: "Queremos transformar a Santa Fe en un hub logístico de la minería para expandir nuestro sistema productivo"

Así lo afirmó el gobernador luego de visitar el Puerto Angamos (ANG) y la Terminal Graneles del Norte (TGN) en la Región de Antofagasta, en Chile. Autoridades provinciales realizan una misión institucional y empresarial en el país vecino para avanzar en alternativas logísticas.

En el marco de la misión institucional que encabeza en Chile, el gobernador de la Provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , junto con el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y el intendente de Rosario, Pablo Javkin, visitó este jueves el Puerto Angamos (ANG) y la Terminal Graneles del Norte (TGN), dos importantes terminales portuarias ubicadas en la Región de Antofagasta.

Con el objetivo de analizar alternativas logísticas para canalizar exportaciones vinculadas a la minería a través del puerto de Rosario, las autoridades provinciales se reunieron con los CEO de ANG y TGN, Carlos Kulenkampff y Felipe Vasquez.

Luego del encuentro, Pullaro señaló que “sentimos que tenemos una oportunidad de reflejarnos, en función de lo que vemos acá, en una matriz de desarrollo productivo que nos permita a los puertos de Santa Fe, particularmente al Puerto de Rosario, ser un hub logístico y desde ese lugar generar mucho crecimiento. Hablamos de crecimiento económico, generación de empleo y bienestar para nuestra población”.

El gobernador santafesino destacó la posibilidad “de que puedan surgir muchas inversiones” y valoró la importancia de “ver aquí algo que funciona y que se planificó con mucho tiempo. La Provincia de Santa Fe se está ordenando y está mirando al futuro. El futuro hoy en la República Argentina no solo es el motor que eran los cereales y las oleaginosas, sino también ahora la energía y la minería. Nosotros queremos transformarnos en un hub logístico de la minería también para poder expandir nuestro sistema productivo”, aseguró.

Experiencia

Puerto Angamos es una importante terminal marítimo multipropósito situado en la Bahía de Mejillones. Conecta el norte de Chile con rutas globales hacia Asia-Pacífico y el Caribe, operando cargas de gran envergadura, contenedores, graneles y proyectos energéticos.

Por su parte, Terminal Graneles del Norte (TGN) es un moderno puerto especializado en cargas a granel, ubicado en la Bahía de Mejillones, a 65 km al norte de la ciudad de Antofagasta. Funciona como un eslabón clave para la industria minera regional y la provisión de energía, operando con tecnologías sustentables, como correas transportadoras tubulares y sistemas de supresión de polvo.

Tras la recorrida, Puccini expresó que “la visita fue muy productiva. Estamos gratamente sorprendidos por lo que nos hemos encontrado en estos puertos, la operatividad que tienen, la experiencia, la eficiencia con la que trabajan y las inversiones que se han hecho. Es importante poder conocer para llevarnos qué se puede hacer en nuestros puertos”.

Exportaciones

El ministro de Desarrollo Productivo remarcó que “para nosotros, Chile está dentro de los 10 principales países de las exportaciones de Santa Fe, por lo cual ya tenemos un vínculo, a complementar con lo logístico, que es muy importante porque detrás de esto está el trabajo que podemos generar, junto con el crecimiento y desarrollo que se espera para la Argentina, sobre todo para la minería”, concluyó.

El intendente Javkin, mientras tanto, recordó que “en la historia de Rosario, el puerto tuvo un papel fundamental, pero en el futuro va a ser todavía más central. Sin lugar a dudas, parte de ese rol va a ser pasar a ser el puerto que vincule la salida de la minería con el resto del mundo. Para eso es muy importante ver infraestructura, como las que conocimos en Chile, entender cómo operan, cuáles son las ventajas comparativas que tenemos y, luego, avanzar en las inversiones”.

“En este mundo tan interconectado estamos acá frente a uno de los puertos más importantes del Pacífico buscando cómo anudar esto con el futuro del Puerto de Rosario frente al Río Paraná”, finalizó el intendente.

La misión santafesina en Chile -que integra también la secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, entre otros funcionarios provinciales y una comitiva de empresarios- continuará con una agenda de trabajo este viernes en la ciudad de Santiago de Chile.