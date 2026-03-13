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Proponen crear una comisión para discutir salarios y condiciones laborales de la policía santafesina

La iniciativa busca generar un ámbito de discusión entre el gobierno, efectivos en actividad, retirados y el servicio penitenciario

13 de marzo 2026 · 12:51hs
Proponen crear una comisión para discutir salarios y condiciones laborales de la policía santafesina

El diputado provincial Marcos Corach, del bloque Hacemos Santa Fe, presentó en la Legislatura un proyecto para crear la Comisión Provincial de Bienestar y Régimen Laboral de las Fuerzas de Seguridad, una iniciativa que busca abrir un ámbito formal de discusión sobre salarios y condiciones laborales para la policía y el servicio penitenciario.

La propuesta surgió tras el conflicto que protagonizaron efectivos policiales en la provincia hace aproximadamente un mes, cuando se multiplicaron los reclamos por mejoras salariales y laborales.

“Esta situación no es nueva en Santa Fe. Desde la vuelta de la democracia se han repetido episodios similares en distintos gobiernos, cuando la policía se corre de sus responsabilidades en medio de reclamos salariales o laborales”, explicó Corach en una entrevista en UNO 106.3.

Un ámbito de discusión institucional

El legislador señaló que la iniciativa apunta a crear un espacio de diálogo entre representantes del gobierno provincial, de la policía en actividad, retirados y del servicio penitenciario.

Según detalló, la comisión podría reunirse dos veces al año y elaborar dictámenes técnicos sobre las condiciones salariales y laborales, tomando como referencia variables como la inflación.

“Si el informe técnico determina que la oferta salarial es inferior a la inflación, el gobierno debería mejorar la propuesta. No sería vinculante, pero sí obligaría a fundamentar cualquier decisión de no hacerlo”, sostuvo.

Corach aclaró que el proyecto no plantea la sindicalización de la policía, sino la creación de un mecanismo institucional para canalizar los reclamos.

Embed - MAÑANA UNO - MARCOS CORACH - DIPUTADO PROVINCIAL

“El conflicto policial no está resuelto”

El diputado advirtió que, pese al acuerdo alcanzado semanas atrás, persisten desequilibrios salariales dentro de la fuerza. Entre los ejemplos mencionó diferencias en los ingresos entre policías que trabajan en distintas ciudades o en diferentes funciones.

“Un policía que maneja un patrullero en Rosario no cobra lo mismo que uno en Santa Fe. Lo mismo ocurre con los caminantes o con quienes están destinados en comisarías. Hay muchos que no reciben los beneficios de los aumentos que se anuncian para las fuerzas operativas”, indicó.

En ese sentido, remarcó que una parte importante de los efectivos presta servicio en comisarías, muchas veces realizando tareas administrativas o custodiando detenidos. “Ese sector siente que queda relegado y eso genera malestar dentro de la fuerza”, señaló.

Críticas al gobierno provincial

Durante la entrevista, Corach también cuestionó la política de seguridad del gobierno de Maximiliano Pullaro y rechazó afirmaciones realizadas durante la campaña electoral sobre la situación de la policía durante la gestión anterior. El legislador, que fue ministro de Gestión Pública durante el gobierno de Omar Perotti, aseguró que es “falso” que en Rosario hubiera apenas 20 patrulleros operativos.

“Antes de terminar nuestra gestión hicimos una verificación con el sistema de geolocalización y había 147 patrulleros circulando en Rosario y 190 en toda la Unidad Regional II”, afirmó.

Según explicó, durante el gobierno anterior se realizaron inversiones en infraestructura y tecnología, como el sistema de comunicaciones encriptadas y la ampliación del sistema 911 a varias ciudades de la provincia.

Debate por la ley de municipios

Por otra parte, el diputado se refirió al debate legislativo sobre la nueva ley orgánica de municipios y consideró que la iniciativa que impulsa el Ejecutivo provincial es “incompleta”. Según planteó, la ampliación de las autonomías municipales debería discutirse junto con una reforma de la coparticipación, que garantice mayores recursos a los gobiernos locales.

“Se les dan más responsabilidades a los municipios, pero no se garantiza el financiamiento para asumir esas competencias”, señaló.

El futuro del peronismo

En el plano político, Corach también se refirió a la situación interna del peronismo santafesino y a la figura del exgobernador Omar Perotti. Según indicó, el sector político que integra quedó al margen de las últimas decisiones partidarias y advirtió que el justicialismo enfrenta un escenario complejo. “Los procesos políticos tienen que ser colectivos. Cuando las discusiones se cierran entre pocos, se vuelve muy difícil construir un proyecto amplio”, concluyó.

comisión Policía
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