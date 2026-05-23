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Prohíben la venta de una reconocida marca santafesina en Córdoba por incumplir una normativa alimentaria

La Dirección de Control de la Industria Alimenticia de esa provincia advirtió la presencia de una bacteria en un lote de uno de sus productos más emblemáticos. Desde la firma salieron a responder y anticiparon que comenzarán acciones legales por "irregularidades en el proceso"

23 de mayo 2026 · 15:41hs
Prohibieron la venta del producto más emblemático de una reconocida marca santafesina en Córdoba.

Prohibieron la venta del producto más emblemático de una reconocida marca santafesina en Córdoba.

La Dirección General de Control de la Industria Alimenticia (DGCIA) de la provincia de Córdoba emitió una alerta alimentaria por un reconocido producto elaborado en Santa Fe. La advertencia fue realizada por la presencia de la bacteria Estafilococo, además de no contar con rótulos específicos, por lo que establecieron prohibir su venta en la provincia mediterránea.

En concreto, la DGCIA cordobesa emitió la alerta alimentaria para esa provincia por el producto "torta con dulce de leche y merengue" de "Los Rogeles de Marcela", que se elaboran en Venado Tuerto. La marca, además de contar con un comercio en esa localidad, tiene una boca de expendio en Rosario.

Desde la repartición cordobesa resaltaron que se prohíbe el fraccionamiento, tenencia, distribución, comercialización y expendio en la provincia de Córdoba del producto mencionado, específicamente del lote 090426T.

"La medida alcanza al lote y presentación mencionado. Se ha constatado que el producto presenta incumplimiento al parámetro microbiológico de Estafilococos coagulasa positiva, sumado a la omisión de datos obligatorios en su rótulo, resultando no conforme con la normativa alimentaria vigente", explicaron.

Entre las recomendaciones, resaltaron que la población no consuma los productos de ese lote y que los comercios que los venden, los retiren de la comercialización y contacten con las dependencias de bromatología más cercanas.

La aclaración de la marca

Tras conocerse la orden de la repartición cordobesa, desde la empresa santafesina Los Rogeles de Marcela, que tiene su sede central en Venado Tuerto, publicaron un comunicado para aclarar que los análisis que derivaron en la decisión de la DGCIA fueron realizados sobre una porción individual en un local específico de la ciudad de Córdoba.

"A nuestra comunidad, clientes y distribuidores: ante la publicación difundida recientemente en redes sociales respecto a uno de nuestros productos (Rogel), nos vemos en la responsabilidad de aclarar de manera transparente la situación real para transmitir absoluta tranquilidad", comienza el comunicado.

Y continúa, bajo el título "Situación real" : "Hace unas semanas, autoridades de la Ciudad de Córdoba analizaron una porción de rogel en un comercio minorista (que no mantiene un vínculo comercial directo ni contractual con nuestra empresa). El informe técnico detectó la presencia de una bacteria común que no genera enfermedades graves, asociada estrictamente a la manipulación externa del producto y a fallas en su correcta conservación posterior a la entrega".

"Queremos puntualizar de forma categórica que el lote ya no existe. La notificación formal llegó el 22 de abril sobre un lote de principios de mes que, debido a la alta rotación y frescura de nuestros productos, ya se había agotado semanas atrás. No hay ningún producto de ese lote circulando. Resulta imposible para nuestra empresa y no tenemos responsabilidad de controlar lo que hace un minorista al comprar un producto cerrado y luego fraccionarlo", agregaron.

En tanto, aseguraron que existieron "irregularidades en el proceso", sobre las que explicaron: "Al solicitar una contraprueba para verificar con exactitud el estado del producto, la autoridad interviniente le sugirió al comercio minorista no realizarla, impidiendo nuestro derecho a una defensa técnica".

Por su parte, remarcaron que "los reclamos locales sobre la información del empaque carecen de sustento normativo. Las autoridades sanitarias de Santa Fe ya se han comunicado para ratificar que nuestras cajas cumplen plenamente con las aprobaciones legales vigentes".

"Resulta llamativo y sumamente sugestivo que una resolución administrativa de este tipo sea publicada en plataformas digitales un viernes por la noche (fuera del horario administrativo habitual) y en vísperas de un fin de semana largo. Esto evidencia una clara intención de perjudicar el prestigio y posicionamiento de nuestra marca en la provincia", afirmaron, para sumar que el caso y "las irregularidades detectadas" quedaron en manos de los abogados de la firma para iniciar "las acciones legales y administrativas correspondientes".

Por último, indicaron que desde la empresa realizan "análisis microbiológicos constantes para garantizar lo que siempre nos ha caracterizado: la máxima calidad y seguridad en cada uno de nuestros productos".

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