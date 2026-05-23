La Provincia invertirá más de $10.100 millones en obras sobre canales troncales de seis departamentos. El plan beneficiará a 51 distritos y apunta a reducir el riesgo hídrico en más de 1,2 millones de hectáreas.

En qué consiste el plan hídrico que lanzó Santa Fe para intervenir 900 kilómetros de canales y reducir el riesgo de inundaciones

El Gobierno de Santa Fe puso en marcha una de las mayores intervenciones hídricas de los últimos años con una inversión superior a los $10.100 millones destinada a la limpieza, recuperación y rectificación de canales troncales en el centro provincial.

La primera etapa del plan alcanzará a 51 distritos de los departamentos La Capital, Castellanos, Las Colonias, San Jerónimo, San Martín y San Cristóbal, sobre una superficie superior a 1,2 millones de hectáreas . En total, fueron 18 las empresas que presentaron ofertas para ejecutar las obras durante la licitación realizada en la sede de la Sociedad Rural de Sunchales.

La iniciativa contempla trabajos sobre más de 900 kilómetros de canales troncales, mediante tareas de limpieza, desbosque, destronque, rectificación de rasantes y recuperación de la capacidad hidráulica original del sistema.

“Esto que estamos haciendo es histórico”

Durante la apertura de sobres, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, aseguró que la intervención representa un cambio de escala en la política hídrica provincial.

“Esto que estamos haciendo es histórico. Estamos atravesando un contexto complejo por la llegada del fenómeno de El Niño, pero no nos encuentra inmóviles ni esperando qué hacer. Ya estamos trabajando”, sostuvo el funcionario.

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Enrico explicó que si bien existían trabajos de mantenimiento hídrico en distintos puntos de la provincia, hasta ahora no había un abordaje integral enfocado específicamente en los canales troncales.

“Lo que no existía era un abordaje sistémico sobre los canales principales. Ese es el cambio que estamos impulsando”, afirmó.

Más obras y monitoreo en tiempo real

El plan forma parte de una estrategia más amplia de gestión hídrica impulsada por la Provincia. Según detallaron, actualmente existen 100 localidades santafesinas con riesgo hídrico, de las cuales 77 ya cuentan con obras ejecutadas o en marcha.

En paralelo, el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, explicó que Santa Fe posee más de 10.500 kilómetros de canalizaciones en todo su territorio y que ya se realizaron intervenciones sobre más de 4.000 kilómetros.

“Con esta intervención sobre 900 kilómetros de canales troncales y los trabajos previstos por los comités de cuenca, proyectamos llegar a 7.000 kilómetros intervenidos para 2027”, indicó.

El funcionario remarcó que las obras permitirán acelerar el escurrimiento del agua, disminuir anegamientos y reducir pérdidas productivas en distintas regiones de la provincia.

Además, el programa contempla una fuerte inversión en tecnología y prevención mediante la incorporación de 43 nuevas estaciones telemétricas, que se sumarán a las 108 ya operativas para monitorear el comportamiento hídrico en tiempo real.

“La red nos permite anticiparnos a escenarios críticos y generar información para planificar futuras obras hidráulicas”, explicó Mijich.

Participación de municipios y entidades rurales

Enrico también anunció la elaboración de un Plan Hídrico Provincial que contará con participación de legisladores, municipios, comités de cuenca y entidades vinculadas al sector agropecuario.

“Vamos a convocar a todos los actores involucrados para definir cuáles son las obras estructurales que la provincia necesita a largo plazo”, señaló.

Durante el acto, el senador por San Cristóbal, Felipe Michlig, destacó el impacto que tendrá la intervención tanto para la producción agropecuaria como para las ciudades del interior.

“Estas obras no solo protegen al sector productivo. También resguardan a las ciudades donde vive la gente y mejoran la calidad de vida”, sostuvo.