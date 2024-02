Pullaro defendió la oferta salarial para los docentes y dijo que "alcanza un porcentaje que nadie del sector privado tuvo"

Después de un comienzo del ciclo lectivo 2024 marcado por las 48 horas de paro que hicieron los gremios docentes el pasado lunes y martes, una primera parte de las medidas de fuerza anunciadas en medio de un clima tenso por la paritaria aún no resuelta, e l gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, les pidió a los maestros “que vayan a trabajar, porque lo peor que podemos hacer es tener a los chicos fuera de la escuela”. Además, defendió la oferta salarial del gobierno , reiteró que es en base a los recursos con los que cuenta y postuló que el aumento de diciembre a esta parte, con el último 7 por ciento propuesto, alcanza un porcentaje que “nadie” del sector privado tuvo.

maximiliano pullaro.jpg El gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro gentileza

El mandatario provincial contextualizó el conflicto con los gremios docentes a partir de la herencia recibida de la gestión de Omar Perotti y recordó, en diálogo con Radio 2, que le tocó asumir con un incremento del 36 por ciento ya acordado para los empleados públicos santafesinos: “Pero Perotti no me dejó la plata en la caja para pagarlo. Lo entiendo, era un gobierno que se iba y no quería tener conflicto”.