Pullaro: "El autor del ataque no tuvo un brote psicótico ni había sido víctima de bullying"

El gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra Alejandra Monteoliva afirmaron que el ataque en una escuela responde a un fenómeno global vinculado a comunidades virtuales y no a conflictos escolares ni a un cuadro de salud mental agudo.

El adolescente de 15 años, autor del tiroteo y la muerte de un alumno en la escuela Normal de San Cristóbal

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , junto a la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, brindaron detalles sobre la investigación del ataque ocurrido en la Escuela Nº 40 “Mariano Moreno” de San Cristóbal, donde un adolescente de 15 años asesinó a un estudiante de 13 e hirió a otros jóvenes.

En ese marco, ambos funcionarios hicieron especial hincapié en descartar dos hipótesis iniciales que circularon tras el hecho: que se tratara de un caso de bullying o de un brote psicótico .

“El autor del ataque no tuvo un brote psicótico ni había sido víctima de bullying”, afirmó Pullaro, quien sostuvo que el episodio debe analizarse en un contexto distinto, vinculado a subculturas digitales violentas de alcance internacional.

Un fenómeno distinto al conflicto escolar

Según explicó el mandatario, el adolescente participaba de una red conocida como TCC (True Crime Community), donde se promueve la fascinación por crímenes reales y, en algunos casos, la imitación de ataques violentos, especialmente en entornos escolares.

Pullaro definió este escenario como un fenómeno emergente y diferente, que obliga a repensar las estrategias de prevención. “No estamos ante una situación tradicional de violencia escolar, sino frente a algo nuevo que requiere herramientas específicas del Estado”, planteó.

En paralelo, valoró la respuesta de la comunidad educativa de San Cristóbal y destacó el acompañamiento institucional para retomar la actividad escolar tras el hecho.

No es un caso aislado

Por su parte, la ministra Alejandra Monteoliva coincidió en que el ataque no puede explicarse por dinámicas como el bullying, sino por la participación en comunidades virtuales que exaltan la violencia extrema.

“No estamos frente a un hecho aislado ni vinculado al bullying, sino ante un fenómeno en el que jóvenes se agrupan en torno a la fascinación por asesinatos y tiroteos masivos”, sostuvo.

Monteoliva reveló que en Argentina ya se identificaron 15 casos relacionados con estas subculturas, mientras que otros cuatro continúan bajo análisis, en el marco de investigaciones que incluyen cooperación internacional.

Investigación y conexiones digitales

La causa se inició a partir del análisis de redes sociales y derivó en allanamientos, peritajes digitales y reconstrucciones del hecho. Según detallaron las autoridades, el estudio del teléfono del agresor permitió establecer vínculos con otros menores, lo que abrió nuevas líneas de investigación.

Los especialistas describen a estas comunidades como redes transnacionales, descentralizadas y multifacéticas, donde los adolescentes comparten contenidos, glorifican a perpetradores de masacres y, en algunos casos, avanzan hacia la planificación de ataques.

Además, se detectaron conexiones con otras corrientes digitales como los llamados “incels”, grupos caracterizados por discursos de odio y rechazo social.

Un desafío para el Estado

Las autoridades coincidieron en que el caso de San Cristóbal marca un punto de inflexión y expone la necesidad de abordar un problema que trasciende lo escolar y lo individual.

En ese sentido, remarcaron que la respuesta debe ser integral e involucrar a familias, escuelas, educadores y comunicadores, con el objetivo de detectar señales tempranas y prevenir situaciones de violencia.

El caso, concluyeron, pone en evidencia un cambio en las dinámicas de los hechos violentos protagonizados por adolescentes, donde el factor digital adquiere un rol central y desplaza explicaciones tradicionales como el bullying o los trastornos individuales agudos.

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