Pullaro sobre la reforma de la Constitución provincial y la seguridad: "No puede haber miradas tilingas"

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se refirió este martes a la reforma de la Constitución provincial –cuya ley de necesidad fue sancionada en la Legislatura y promulgada por el Ejecutivo la semana pasada– y no descartó la posibilidad de encabezar la lista de convencionales constituyentes de Unidos, el frente político oficialista, aunque deslizó que todavía no lo pensó ni lo discutió con su partido ni con el resto de los que integran la coalición. “Voy a participar en el debate. Puede ser o no, no lo descartamos”, señaló.