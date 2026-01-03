Pullaro participó en Reconquista del Jaaukanigás y destacó la inversión provincial en el norte de Santa Fe

El gobernador participó del Festival del Jaaukanigás, que abrió la agenda de verano en la provincia, y remarcó las inversiones en obras educativas, viales y productivas en el departamento General Obligado. “Hoy el norte tiene el acompañamiento de todas las áreas del gobierno”, afirmó.

El gobernador Maximiliano Pullaro participó este viernes por la noche en Reconquista de la Fiesta del Jaaukanigás , el festival que dio inicio a la agenda de verano en la provincia de Santa Fe. Desde el escenario, invitó a los vecinos a sumarse a las fiestas populares y subrayó la importancia de estos eventos en un contexto económico complejo.

“ A veces es muy difícil, como está la situación económica, poder salir a otro lugar. Por eso es importante que podamos disfrutar de estos eventos ”, expresó Pullaro, y aseguró que el Gobierno provincial acompañará la realización de fiestas populares en todo el territorio. “ Nos hacen sentir que estamos en casa, entre amigos, y nos permiten disfrutar en familia ”, agregó.

El mandatario destacó además que el turismo es uno de los motores de la economía santafesina y recordó que 2025 fue el año de mayor movimiento turístico desde la pandemia. En ese marco, la Provincia promociona más de 30 fiestas populares y eventos culturales, con el objetivo de fortalecer el turismo de cercanía y visibilizar los atractivos locales. La Fiesta del Jaaukanigás fue la encargada de abrir esa agenda.

El norte, eje de la gestión

Antes de participar del festival, Pullaro recorrió distintas localidades del departamento General Obligado, donde supervisó obras educativas, sanitarias y de infraestructura vial. “Siempre se dijo que el norte estaba postergado, y en este gobierno el norte pasó a ser priorizado”, afirmó.

pullaro 1

En ese sentido, remarcó que la región cuenta hoy con obras largamente reclamadas y con el acompañamiento integral del Estado provincial. “Nuestro desafío es lograr un desarrollo uniforme en toda Santa Fe. Por eso invertimos en educación, en infraestructura vial y energética, para que el norte tenga las mismas oportunidades que el sur”, señaló.

Inversión educativa en General Obligado

En su recorrida, el gobernador visitó la escuela N° 6105 Malvinas Argentinas de Las Garzas, donde se construyen dos nuevas aulas en el marco del programa 1000 Aulas, con una inversión de 80 millones de pesos. También inspeccionó dos aulas en ejecución y obras sanitarias en la escuela N° 6215 de Lanteri, financiadas con aportes del Fondo de Asistencia de Necesidades Inmediatas (FANI).

Pullaro recordó que al inicio de su gestión la infraestructura escolar estaba en una situación crítica. “Entendimos que teníamos que volcar recursos para que a las escuelas no les falte nada, porque en la formación de niños, niñas y adolescentes comienza la vida como ciudadanos”, sostuvo.

Actualmente, la provincia cuenta con más de 3.600 edificios escolares, de los cuales 2.500 ya fueron intervenidos a través del FANI. En el departamento General Obligado, el programa 1000 Aulas prevé la construcción de 58 aulas: 32 ya finalizadas y 26 en ejecución, con una inversión total de $ 3.667.770.640.

Obras viales y caminos productivos

La agenda del gobernador en el norte santafesino incluyó además la supervisión de obras estratégicas para la producción y la conectividad. Pullaro recorrió la construcción del puente La Sirena, sobre el arroyo El Rey, y de tres nuevos aliviadores en la ruta provincial 98s, en el tramo entre Moussy y La Sarita, que presentan un avance del 80 %.

Con una inversión provincial de $ 9.524.176.584,71, los trabajos contemplan la demolición de antiguos puentes de madera construidos por La Forestal y su reemplazo por estructuras de hormigón, además de accesos y mejoras en 3.900 metros del camino.

Finalmente, el mandatario recorrió la traza de 5.694 metros que se ejecuta a través del programa Caminos Productivos en los distritos El Arazá y Berna, una obra que beneficia a productores agrícolas, ganaderos y apicultores de la región, con una inversión de $ 296.719.464,54.