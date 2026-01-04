Unión analiza el futuro de Diego Armando Díaz ante el avance de Godoy Cruz

Unión analiza diferentes propuestas por Diego Armando Díaz, a quien le compró el 80% de su ficha. Godoy Cruz aceleró con todo para contratarlo.

El mercado empieza a generar movimientos en Unión , y uno de los nombres que quedó bajo la lupa es el de Diego Armando Díaz. El delantero rojiblanco despertó el interés de Godoy Cruz, que evalúa sumarlo a préstamo para la próxima temporada de la Primera Nacional, en una negociación que todavía no está definida pero que ya ocupa un lugar central en la planificación del club santafesino.

Desde Unión no existe urgencia ni apuro por resolver la situación. Muy por el contrario, la dirigencia considera el caso de Díaz como estratégico, pensando tanto en el armado del plantel 2026 como en el crecimiento individual del futbolista. Con la inminente reconfiguración del equipo, puertas adentro se reconoce que hoy no están garantizados los minutos que el delantero necesita para seguir evolucionando.

Unión lo blindó, pero escucha propuestas

La postura rojiblanca quedó marcada a fines de diciembre, cuando el club decidió comprar el 80% del pase que pertenecía a Sportivo Las Parejas y extender su contrato hasta diciembre de 2028. La maniobra fue interpretada como una apuesta clara por el jugador y una señal al mercado: Díaz no está en venta.

Sin embargo, Unión entiende que proteger el patrimonio no implica frenar el desarrollo deportivo. Por eso, una cesión a préstamo aparece como una alternativa concreta si el proyecto resulta conveniente.

Godoy Cruz, el interesado que tomó la delantera

Entre los clubes que consultaron, Godoy Cruz es hoy el que más fuerte avanzó. El Tomba ve en Díaz una opción para reforzar su ataque en la Primera Nacional y ya inició contactos para conocer las condiciones de una posible incorporación.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Planeta Tomba (@planetatomba)

No es el único interesado: Chaco For Ever y Patronato también siguen de cerca la situación, mientras que Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto aparecen en el radar. Incluso hubo sondeos desde el exterior, aunque por ahora el foco está puesto en el ámbito local.

La postura del jugador y la decisión final

El propio Díaz es consciente del escenario. Su prioridad pasa por tener continuidad, algo que hoy no aparece asegurado en Primera División. Por eso, no descarta un préstamo si le permite competir con regularidad y sostener su crecimiento.

LEER MÁS: Unión avanza a paso firme y podría sumar al arquero Matías Mansilla

El presidente Luis Spahn fue claro al referirse al tema: “Tenemos que analizar cuánto puede sumar en Unión y cuánto puede sumar en la Primera Nacional”. Esa evaluación se realizará junto al cuerpo técnico, con Leonardo Madelón como actor determinante para definir si el delantero tendrá un rol activo o si la mejor salida será sumar rodaje en otro club.

Mientras Unión sigue ajustando su proyecto deportivo, el caso de Diego Armando Díaz se perfila como una de las decisiones más delicadas del receso. Godoy Cruz ya movió ficha, y en Santa Fe analizan cada paso con la mirada puesta en el presente y, sobre todo, en el futuro.