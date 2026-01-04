Franco Ratotti: "Tengo la cabeza en Unión, ojalá me pueda quedar"

Franco Ratotti arrancó la pretemporada con Unión tras su paso por el fútbol chileno. El delantero santafesino quiere aprovechar la evaluación de Leonardo Madelón y pelear un lugar en el plantel 2026.

Entre las caras que reaparecieron en el inicio de los trabajos en Casa Unión , una llamó especialmente la atención: Franco Ratotti. El atacante surgido de las inferiores rojiblancas volvió al club luego de su experiencia en Unión Española de Chile, con el objetivo claro de no ser uno más y meterse en la consideración del cuerpo técnico.

“Hoy vengo con todas las ganas y la ilusión del mundo de poder aportar”, resumió el delantero, dejando en claro que su regreso no es circunstancial, sino parte de un desafío personal y profesional.

El valor de salir para crecer

La decisión de emigrar no fue improvisada. Ratotti entendió que necesitaba minutos, roce competitivo y un contexto distinto para seguir evolucionando. En Chile encontró continuidad, debutó como profesional, convirtió goles y se adaptó rápidamente a otra cultura futbolística.

“Salir me sirvió muchísimo. Jugué más de lo que pensaba, hice goles y aprendí a manejarme en otro país, en otro club. Todo eso te hace más profesional en el día a día”, explicó.

Unión, el punto de partida y de regreso

Nacido en Santa Fe, Ratotti llegó a Unión con apenas 10 años, luego de comenzar a jugar en Barranquitas, un club de barrio. Desde ahí, su crecimiento fue sostenido: inferiores, Reserva y el salto al radar del plantel profesional, donde llegó a ser goleador del equipo juvenil y a integrar convocatorias oficiales.

Antes de salir a préstamo, Unión le firmó contrato hasta diciembre de 2028, un gesto que reafirma la confianza del club en su proyección. Hoy, ese respaldo se transforma en una oportunidad concreta.

Un delantero que no se encasilla

Lejos del molde clásico del “9” de área, Ratotti se describe como un atacante flexible, capaz de adaptarse a distintas funciones ofensivas. “Si el técnico necesita que baje, que juegue por afuera o que me quede en el área, lo puedo hacer. Me tocó hacerlo acá y también en Chile”, señaló.

Esa polifuncionalidad aparece como uno de los puntos a favor en una etapa donde Leonardo Madelón analiza variantes y alternativas para su plantel.

Por ahora, el delantero todavía no tuvo una charla profunda con el entrenador. “No hablé aún con Leo, lo haré esta semana para definir algunas cosas”, admitió. La posibilidad de que sea probado en otra posición es parte de ese escenario abierto que se irá aclarando con el correr de los días.

LEER MÁS: Sarmiento negocia con Unión por el paraguayo Junior Marabel

Mientras tanto, Ratotti es claro con su prioridad: “La idea es sumar minutos y continuidad. Hoy tengo la cabeza puesta en Unión, ojalá me pueda quedar porque soy hincha y me gusta el club”.

Un desafío abierto para el 2026

Con pretemporada en marcha, competencia interna y un plantel que se está rearmando, Franco Ratotti encara semanas decisivas. Su experiencia en Chile, la confianza contractual del club y su sentido de pertenencia lo colocan en un lugar especial: el de un juvenil que vuelve distinto, con más herramientas, decidido a demostrar que puede tener su espacio en el Unión que viene.