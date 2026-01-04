Colón continúa avanzando en la conformación de su plantel y en las últimas horas confirmó de manera oficial la contratación de Julián Marcioni, quien se transformó en una nueva incorporación para reforzar el ataque. El club lo anunció a través de sus redes sociales con un mensaje cargado de identidad: “¡Bienvenido Julián Marcioni al único campeón de la ciudad!”, acompañado por los colores y símbolos sabaleros.
Colón hizo oficial la llegada de Julián Marcioni: "Bienvenido al único campeón de la ciudad"
Colón hizo oficial la llegada del delantero cordobés, que firmó contrato hasta diciembre de 2026. Llega libre, con opción de compra, y se perfila como una pieza importante en el esquema de Ezequiel Medrán.
Por Ovación
El delantero ya firmó su vínculo hasta el 31 de diciembre de 2026, llega en condición de libre y el acuerdo contempla una opción de compra del 50% de su pase, lo que marca una apuesta a mediano plazo por parte de la dirigencia.
Versatilidad y recorrido en la categoría
Con 27 años, 1,76 metro de altura y la capacidad de desempeñarse por ambos extremos, Marcioni es un futbolista que puede aportar movilidad, desequilibrio y gol. Su perfil encaja en la búsqueda del cuerpo técnico que encabeza Ezequiel Medrán, que pretende un ataque con variantes y mayor profundidad.
En otra de las publicaciones oficiales, Colón mostró al atacante en el estadio Brigadier López con la frase: “Julián en el estadio más lindo del mundo”, reforzando el impacto de su llegada y la expectativa que genera en el mundo rojinegro.
De Newell’s a consolidarse en la Primera Nacional
Marcioni nació el 19 de marzo de 1998 en Cruz Alta, Córdoba, y se formó futbolísticamente en Newell’s Old Boys, donde debutó profesionalmente el 18 de mayo de 2018, en un triunfo por 2-0 ante Deportivo Rincón por la Copa Argentina. Sin lograr continuidad en el primer equipo, inició un recorrido a préstamo por Independiente Rivadavia, Atlanta (en dos ciclos) y Platense.
Su carrera tomó mayor estabilidad en Agropecuario, club en el que disputó 71 partidos y convirtió 13 goles durante dos temporadas en la Primera Nacional, mostrando regularidad y crecimiento.
Un buen paso por Patronato que lo acercó a Colón
En el campeonato 2025, Marcioni defendió la camiseta de Patronato, donde volvió a tener continuidad: jugó 32 partidos, convirtió seis goles y acumuló 2.495 minutos en cancha. Ese rendimiento fue clave para que Colón lo tenga en carpeta y finalmente avance en su contratación.
Con su llegada, el Sabalero suma experiencia, conocimiento del torneo y una alternativa ofensiva confiable, en un mercado de pases que sigue dejando señales claras: Colón se refuerza con la mira puesta en ser protagonista.