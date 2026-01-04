Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón hizo oficial la llegada de Julián Marcioni: "Bienvenido al único campeón de la ciudad"

Colón hizo oficial la llegada del delantero cordobés, que firmó contrato hasta diciembre de 2026. Llega libre, con opción de compra, y se perfila como una pieza importante en el esquema de Ezequiel Medrán.

4 de enero 2026 · 19:54hs
Colón continúa avanzando en la conformación de su plantel y en las últimas horas confirmó de manera oficial la contratación de Julián Marcioni, quien se transformó en una nueva incorporación para reforzar el ataque. El club lo anunció a través de sus redes sociales con un mensaje cargado de identidad: “¡Bienvenido Julián Marcioni al único campeón de la ciudad!”, acompañado por los colores y símbolos sabaleros.

El delantero ya firmó su vínculo hasta el 31 de diciembre de 2026, llega en condición de libre y el acuerdo contempla una opción de compra del 50% de su pase, lo que marca una apuesta a mediano plazo por parte de la dirigencia.

Versatilidad y recorrido en la categoría

Con 27 años, 1,76 metro de altura y la capacidad de desempeñarse por ambos extremos, Marcioni es un futbolista que puede aportar movilidad, desequilibrio y gol. Su perfil encaja en la búsqueda del cuerpo técnico que encabeza Ezequiel Medrán, que pretende un ataque con variantes y mayor profundidad.

En otra de las publicaciones oficiales, Colón mostró al atacante en el estadio Brigadier López con la frase: “Julián en el estadio más lindo del mundo”, reforzando el impacto de su llegada y la expectativa que genera en el mundo rojinegro.

De Newell’s a consolidarse en la Primera Nacional

Marcioni nació el 19 de marzo de 1998 en Cruz Alta, Córdoba, y se formó futbolísticamente en Newell’s Old Boys, donde debutó profesionalmente el 18 de mayo de 2018, en un triunfo por 2-0 ante Deportivo Rincón por la Copa Argentina. Sin lograr continuidad en el primer equipo, inició un recorrido a préstamo por Independiente Rivadavia, Atlanta (en dos ciclos) y Platense.

Su carrera tomó mayor estabilidad en Agropecuario, club en el que disputó 71 partidos y convirtió 13 goles durante dos temporadas en la Primera Nacional, mostrando regularidad y crecimiento.

Un buen paso por Patronato que lo acercó a Colón

En el campeonato 2025, Marcioni defendió la camiseta de Patronato, donde volvió a tener continuidad: jugó 32 partidos, convirtió seis goles y acumuló 2.495 minutos en cancha. Ese rendimiento fue clave para que Colón lo tenga en carpeta y finalmente avance en su contratación.

Con su llegada, el Sabalero suma experiencia, conocimiento del torneo y una alternativa ofensiva confiable, en un mercado de pases que sigue dejando señales claras: Colón se refuerza con la mira puesta en ser protagonista.

