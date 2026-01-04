Uno Santa Fe | Ovación | Chelsea

A Chelsea no le alcanzó con el gol de Enzo Fernández ante Manchester City en la Premier League

El mediocampista argentino Enzo Fernández anotó el tanto de la igualdad 1-1 para los de Londres a los 49 minutos del complemento.

Ovación

Por Ovación

4 de enero 2026 · 19:37hs
A Chelsea no le alcanzó con el gol de Enzo Fernández ante Manchester City en la Premier League

Chelsea rescató este domingo un empate agónico por 1-1 en condición de visitante frente al Manchester City en un partido correspondiente a la vigésima fecha de la Premier League, llevado a cabo en el Etihad Stadium.

El gol del conjunto londinense, que recientemente se quedó sin su entrenador Enzo Maresca y el inglés Calum McFarlane fue su reemplazante, lo convirtió el argentino Enzo Fernández a los 49 minutos del segundo tiempo.

Por su parte, el tanto para los comandados por Pep Guardiola lo anotó el volante neerlandés Tijjani Reijnders, a los 42’ de la etapa inicial.

Con este resultado, el cuadro de Londres quedó en la quinta posición con 31 puntos, a tres del Liverpool (4°). Ahora, deberá visitar al Fulham el próximo miércoles desde las 16:30 por la siguiente jornada del campeonato local.

En tanto, al Manchester City el empate lo alejó de la cima del certamen. Si bien continúa como escolta con 42 unidades, la diferencia respecto del líder Arsenal pasó a ser de seis porotos. En la próxima fecha se medirá ante el Brighton el miércoles 7 de enero en el mismo horario.

El Manchester City falló en la definición ante Chelsea

Los “Cityzens” fueron superiores durante todo el encuentro, pero desperdiciaron varias oportunidades de sentenciar el encuentro y terminaron recibiendo un duro golpe en los instantes finales del mismo.

El delantero noruego Erling Haaland estrelló un remate en el palo, pero tres minutos más tarde fue Reijnders quien se metió dentro del área con balón controlado y sacó un potente zurdazo que dejó sin opciones a Filip Jörgensen de tapar el disparo.

Para la segunda mitad, Chelsea todavía no había logrado rematar al arco, pero con empuje y destellos individuales consiguió la igualdad por medio del campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022, Enzo Fernández.__IP__

El volante surgido en River apareció por el sector izquierdo del área y empujó al fondo de la red un centro desde la derecha del francés Malo Gusto para silenciar a todo el Etihad Stadium, que ya se mostraba molesto por la falta de eficacia de los locales de cara al arco.

Chelsea Manchester City Enzo Fernández
Noticias relacionadas
enzo fernandez brillo en stamford bridge con un gol de coleccion

Enzo Fernández brilló en Stamford Bridge con un gol de colección

united cup: suiza vencio a italia y avanzo como lider invicta del grupo c

United Cup: Suiza venció a Italia y avanzó como líder invicta del Grupo C

real madrid aplasto al real betis y no le pierde pisada al barcelona en la liga

Real Madrid aplastó al Real Betis y no le pierde pisada al Barcelona en La Liga

liverpool se descuido y no paso del empate ante fulham por premier league

Liverpool se descuidó y no pasó del empate ante Fulham por Premier League

Lo último

United Cup: Suiza venció a Italia y avanzó como líder invicta del Grupo C

United Cup: Suiza venció a Italia y avanzó como líder invicta del Grupo C

A Chelsea no le alcanzó con el gol de Enzo Fernández ante Manchester City en la Premier League

A Chelsea no le alcanzó con el gol de Enzo Fernández ante Manchester City en la Premier League

Real Madrid aplastó al Real Betis y no le pierde pisada al Barcelona en La Liga

Real Madrid aplastó al Real Betis y no le pierde pisada al Barcelona en La Liga

Último Momento
United Cup: Suiza venció a Italia y avanzó como líder invicta del Grupo C

United Cup: Suiza venció a Italia y avanzó como líder invicta del Grupo C

A Chelsea no le alcanzó con el gol de Enzo Fernández ante Manchester City en la Premier League

A Chelsea no le alcanzó con el gol de Enzo Fernández ante Manchester City en la Premier League

Real Madrid aplastó al Real Betis y no le pierde pisada al Barcelona en La Liga

Real Madrid aplastó al Real Betis y no le pierde pisada al Barcelona en La Liga

Liverpool se descuidó y no pasó del empate ante Fulham por Premier League

Liverpool se descuidó y no pasó del empate ante Fulham por Premier League

River abrochó a su tercer refuerzo de cara a la Copa Sudamericana

River abrochó a su tercer refuerzo de cara a la Copa Sudamericana

Ovación
Unión analiza el futuro de Diego Armando Díaz ante el avance de Godoy Cruz

Unión analiza el futuro de Diego Armando Díaz ante el avance de Godoy Cruz

Unión se baja definitivamente: Tagliamonte acordó con Racing y no vuelve al Tatengue

Unión se baja definitivamente: Tagliamonte acordó con Racing y no vuelve al Tatengue

Franco Ratotti: Tengo la cabeza en Unión, ojalá me pueda quedar

Franco Ratotti: "Tengo la cabeza en Unión, ojalá me pueda quedar"

Colón de San Justo y Sanjustino juegan los cuartos de final del Regional

Colón de San Justo y Sanjustino juegan los cuartos de final del Regional

Gimnasia y Libertad también afrontarán la Liga Nacional Masculina

Gimnasia y Libertad también afrontarán la Liga Nacional Masculina

Policiales
Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe