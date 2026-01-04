La convocatoria es para este domingo a las 18 en las letras corpóreas de la costanera. La movilización, impulsada por la Asociación de Venezolanos en el Litoral, será pacífica y busca visibilizar la situación que atraviesa Venezuela

La comunidad venezolana se moviliza en Santa Fe en apoyo a la captura de Nicolás Maduro

Este domingo , gran parte de la comunidad venezolana en Santa Fe se reunirá a las 18 en las letras corpóreas de la costanera para manifestar su apoyo a la captura de Nicolás Maduro y de su esposa , atribuida por los organizadores a fuerzas de Estados Unidos .

La movilización es convocada por la Asociación de Venezolanos en el Litoral (ASOVEN) , desde donde indicaron que el principal objetivo es visibilizar la situación que atraviesa Venezuela y expresar el respaldo de la diáspora venezolana radicada en la capital provincial. Asimismo, remarcaron que se tratará de una manifestación pacífica .

La concentración en Santa Fe se inscribe en una serie de expresiones similares realizadas en distintos puntos del país, en el marco de los recientes acontecimientos políticos que involucran al gobierno venezolano.

Al respecto, la presidenta de ASOVEN Litoral, Ibacibett Pérez, afirmó que lo sucedido “no es una invasión al territorio venezolano, sino la extracción de un criminal”, y calificó el hecho como histórico. Además, convocó a respaldar el proceso de transición democrática y a que la comunidad se mantenga vigilante, organizada y unida.

Finalmente, la dirigente invitó a la comunidad santafesina, a ciudadanos venezolanos y argentinos, así como a instituciones locales, a sumarse a la concentración “como un gesto de acompañamiento y hermandad por la libertad de Venezuela”.

