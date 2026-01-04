Uno Santa Fe | Colón | Colón

Emmanuel Gigliotti y un adiós a Colón con el corazón en la mano

Emmanuel Gigliotti se despidió de Colón tras finalizar su vínculo, en un regreso cargado de ilusión que no pudo sostenerse desde lo deportivo, pero que volvió a dejar un fuerte lazo emocional con el club y su gente.

4 de enero 2026 · 20:05hs
Emmanuel Gigliotti eligió las redes sociales para ponerle punto final a su segundo ciclo en Colón. Lo hizo con un mensaje profundo y sincero, cargado de emociones, en el que dejó en claro que su regreso al Sabalero fue una decisión tomada desde el sentimiento, aun sabiendo que el desenlace deportivo estuvo lejos de lo esperado.

Decidí volver, lo sentía desde hacía mucho tiempo”, escribió el delantero, que volvió al club en una temporada marcada por la irregularidad y los golpes colectivos. En ese contexto adverso, Gigliotti fue uno de los nombres que simbolizó la búsqueda de referentes para sostener un año que terminó siendo, en líneas generales, para el olvido para todo Colón.

El regreso soñado que no tuvo final feliz

El “Puma” reconoció sin rodeos que el rendimiento del equipo y los resultados no acompañaron: “Aunque en lo deportivo no ha sido nada de lo que imaginaba, lo intenté, di todo de mí, mi cabeza está tranquila”. Palabras que reflejan la frustración por no haber podido repetir aquella versión brillante de su primera etapa, pero también la tranquilidad personal de haber entregado todo dentro de la cancha.

En su mensaje, el atacante también destacó lo emocional por encima de cualquier análisis futbolístico: “Fui feliz, sentí el cariño de la gente otra vez”. Un reconocimiento directo a la hinchada, que lo recibió como a uno de los ídolos recientes del club.

La familia, el club y los vínculos que quedan

Uno de los pasajes más emotivos del texto estuvo vinculado a su familia. Gigliotti contó lo que significó para él ver a sus hijos vivir Colón desde adentro: “Fui feliz al ver a mis hijos entrar en la cancha completamente llena y que sean ellos quienes lo disfruten”. Una imagen que resume el costado más humano de su regreso.

Además, el delantero subrayó los vínculos que volvió a construir: “Me reencontré con gente que ama a este club y también pude conocer gente grandiosa de la cual me llevo su amistad”. En un año difícil, esos lazos fueron parte de lo que sostuvo su decisión de volver.

Un deseo para el Sabalero

Antes del cierre, Gigliotti dejó un mensaje cargado de esperanza para el futuro de Colón: “Te deseo, querido sabalero, que regreses a donde tu historia lo dice y tu grandísima gente lo merece”. Un deseo que sintetiza el sentir de gran parte del mundo rojinegro, todavía golpeado por una temporada adversa.

El mensaje concluyó con un agradecimiento directo al club: “Gracias”, acompañado por un corazón rojo y negro, sello final de una relación que trasciende lo contractual.

Los números de Gigliotti en Colón

Más allá del presente, los registros reflejan la huella que Emmanuel Gigliotti dejó en el club:

-Primer paso (2012-2013):

-36 partidos

-21 goles

-Total de 41 encuentros y 23 tantos considerando todas las competencias

-Segundo paso (2025):

-30 partidos

-7 goles

-31 encuentros oficiales en total

-Total en Colón:

-72 partidos

-30 goles

Números que, sobre todo por su primera etapa brillante, explican por qué el adiós de Gigliotti no fue uno más. Se va el jugador, pero queda el recuerdo, el agradecimiento y una historia compartida que seguirá viva en el corazón sabalero.

