Pullaro pidió explicaciones a La Libertad Avanza por el caso Espert: "Mintió"

El gobernador santafesino cuestionó al diputado liberal, reclamó transparencia y comparó el costo de reimprimir boletas con la inversión provincial en el aeropuerto de Fisherton

6 de octubre 2025 · 14:49hs
El gobernador Maximiliano Pullaro volvió a marcar posición en el escenario político nacional. Lo hizo este lunes en Rosario, mientras supervisaba los avances de las obras de ampliación y modernización de la pista del Aeropuerto Internacional “Islas Malvinas”, acompañado por la vicegobernadora Gisela Scaglia y el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini. En ese marco, lanzó duras críticas contra el diputado José Luis Espert, tras las denuncias por presuntos vínculos del legislador con un narcotraficante que tiene pedido de extradición a Estados Unidos.

“El diputado Espert claramente mintió durante todo este proceso. Cambió su versión en los últimos días y terminó presentando una renuncia al presidente Javier Milei. Él y La Libertad Avanza deben dar explicaciones sobre los vínculos que aparecen en expedientes judiciales con una persona imputada por tráfico de estupefacientes y lavado de activos”, afirmó Pullaro.

Boletas, costos y prioridades

Pullaro también fue consultado por la posibilidad de reimprimir las boletas en la provincia de Buenos Aires tras la baja del diputado liberal. Al respecto, advirtió que “la ley electoral no lo permite por plazos” y que la medida implicaría un gasto desmedido en un contexto de ajuste nacional.

“Estamos hablando de 15 mil millones de pesos, casi la mitad de lo que cuesta esta pista —36 mil millones— que financia íntegramente la Provincia. Es mucho dinero en un momento donde cada peso cuenta. El Gobierno nacional debería pensarlo bien y no forzar una decisión judicial”, apuntó.

Violencia política y convivencia democrática

Durante la actividad, el gobernador también se refirió a los ataques de militantes de izquierda a simpatizantes de La Libertad Avanza, ocurridos el sábado en Santa Fe durante la visita del presidente Milei.

“Siempre nos preocupa cuando hay hechos de violencia como los que pudimos ver. Entendemos que hay malestar con el presidente en distintos puntos del país, pero bajo ningún concepto vamos a avalar que sectores de izquierda se manifiesten de manera violenta contra los militantes de La Libertad Avanza”, afirmó.

Por último, Pullaro llamó a construir una cultura política basada en la tolerancia y el respeto: “El país que tenemos que construir es uno donde todos podamos tolerarnos, escucharnos y convivir más allá de las diferencias. Nadie puede sentirse habilitado a ejercer la violencia política”.

