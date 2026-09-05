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Pullaro recibió al expresidente Eduardo Duhalde en Santa Fe y lo comparó con Raúl Alfonsín

El Gobernador de Santa Fe dijo que fue un honor hablar con el expresidente junto a otros dirigentes de la provincia

5 de septiembre 2026 · 15:27hs
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Pullaro recibió al expresidente Eduardo Duhalde en Santa Fe y lo comparó con Raúl Alfonsín

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, recibió este sábado a Eduardo Duhalde en la capital provincial. El jefe de la Casa Gris destacó la reunión y comparó al expresidente con Raúl Alfonsín, otro de los dirigentes que estuvo al frente del Poder Ejecutivo nacional.

El dirigente peronista había anunciado la visita el día anterior y aclaró que había sido invitado para "conversar sobre la actualidad argentina y la realidad santafesina". Ambos protagonistas dieron cuenta de la charla en la Casa Gris y posaron para una foto que luego se difundió a través de canales oficiales.

El mandatario provincial dijo que "fue un honor" recibir al exgobernador de Buenos Aires. A su vez, fuentes vinculadas al funcionario ratificaron que la convocatoria se centró exclusivamente en intercambiar "miradas sobre la situación del país".

Pullaro comparó a Duhalde con Raúl Alfonsín

El vínculo de Duhalde y Alfonsín no es novedoso. De hecho, el invitado de Pullaro le regaló su libro "Don Raúl. Recordando a un demócrata", editado en 2013.

Aunque uno de ellos formó parte de administraciones peronistas y el otro lideró la Unión Cívica Radical (UCR), el gobernador de Santa Fe no planteó la comparación desde un punto de vista partidaria. Al respecto, planteó que a los dos expresidentes les tocó "conducir el país en uno de los momentos más difíciles, para defender y garantizar el funcionamiento de las instituciones de la democracia".

Los dirigentes se sentaron en una mesa chica para hablar de política. La ronda de diálogo se completó con la presencia del ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, y el presidente previsional del Senado, Felipe Michlig.

Previamente, Duhalde valoró la posibilidad de hablar con Pullaro y delimitó claramente cuál era el alcance de la reunión. "Son momentos en los que el diálogo entre quienes tenemos responsabilidades públicas, presentes o pasadas, resulta más necesario que nunca", expresó.

Pullaro Eduardo Duhalde Santa Fe
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