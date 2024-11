Pullaro reiteró la advertencia de Nación por posibles cortes de energía durante el verano

El gobernador de Santa Fe destacó que “en algunos momentos puede llegar a no abastecerse la demanda de energía que tiene la Argentina”

“Estuvimos reunidos hace un mes atrás y fueron muy claros. Entienden que no van a llegar con la demanda energética que va a tener el país . En los momentos picos están por debajo del 10% del consumo en función de la capacidad de producción de energía que tiene el país”, explicó.

Demanda

Con ese panorama, remarcó que “en algunos momentos puede llegar a no abastecerse la demanda de energía que tiene la Argentina”.

“En ese sentido nos pidieron que seamos cautos y que podamos comunicar este problema para que todos empecemos a cuidar la energía y tengamos las condiciones para saber que puede suceder y prepararnos”, reiteró.

El verano santafesino

"No llegamos en la forma en la que nos encantaría, porque tenemos un retraso en inversiones en la Empresa Provincial de la Energía en infraestructura y en mantenimiento. Pero sí estamos llevando adelante todas las obras posibles en estos once meses de gestión. En energía, cuando vos te quedas atrasado un año (o cuatro años, como nos ha pasado en algunas obras importantes), después recuperarlas es lento y difícil. Aunque vos tuvieras toda la plata hoy para hacer obras, no podés hacerlas todas juntas ni las podés terminar rápidamente", dijo la secretaria de Energía de Santa Fe, Verónica Geese.

"Estamos hablando de intervenciones grandes que hacen falta en la provincia de Santa Fe. Pero sí estamos preparándonos, a pedido del ministro y del gobernador, mucho mejor en los grandes centros urbanos para responder mejor a las inclemencias climáticas. Poder prevenir y tratar de no llegar a determinado punto de corte a través de algunas acciones que vamos a llevar adelante, sobre todo en Rosario y en Santa Fe, como tener generadores en puntos estratégicos para tratar de descargar el sistema antes de que haga una doble falla", explicó la funcionaria.