Qué está permitido realizar hoy en Santa Fe y qué está prohibido

Hasta el próximo 17 de julio y según lo dispuso el gobierno nacional, la provincia de Santa Fe se encuentra en fase de distanciamiento obligatorio, lo que permite tener habilitadas más actividades que aquellos lugares que aún están en aislamiento estricto. Teniendo en cuenta además, lo declarado por la ministra de Salud de la provincia que desde el 15 de julio al 15 de agosto se espera que sea el período en que la curva de contagios en la provincia comience a ascender, se sigue recomendando a la población cumplir con las medidas de prevención necesarias para cuidar nuestra salud y la de los demás y no relajarnos.

Acá la lista de las actividades habilitadas en toda la provincia y también la implementación de alguna de ellas en la ciudad de Santa Fe:

• Tapaboca sí o tapaboca no

La provincia de Santa Fe, a través del decreto 348 del día 16 de abril implementó la utilización obligatoria de elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón (barbijo o tapaboca), durante la realización de actividades o circulación autorizadas en virtud de las excepciones a las disposiciones legales vigentes de "aislamiento social, preventivo y obligatorio".

En su momento el gobernador Omar perotti dejó en claro que: "El barbijo social va a ser de uso obligatorio, fundamentalmente para las personas que se trasladan a todas las actividades que están exceptuadas. También va a ser de uso obligatorio para todas aquellas personas del transporte público, las que se muevan en taxi, en remís, para todos los que tengan que estar en una fila del supermercado o en sus ingresos, en las entidades financieras, y en alguna otra instancia o repartición pública que por algún motivo tenga que estar haciendo una fila e ingresar al mismo. En las actividades que podamos estar solos, con el distanciamiento y con poca gente, tendremos la libertad de no usarlo, pero por favor sumemos un elemento más en el que estoy cuidando al otro".

Al mismo tiempo se recuerda que el lavado de manos y no compartir el mate, son las demás normas de cuidado personal y social que debemos tener en cuenta.

Al mismo tiempo también aseguró que “aquella persona que esté en alguna de las actividades ligadas para la cual se ha definido obligatorio el uso de barbijo social y no lo esté haciendo, la policía establecerá una contravención llevando esa acción al juez de falta de turno”.

En la ciudad de Santa Fe, a través del Concejo, se estableció el valor de las multas para aquellas personas que no cumplan con lo establecido en los decretos, en cuanto a su uso. Se estableció multas de entre 100 a 1.000 UF (Unidad Fija) para quienes omitan el cumplimiento de las medidas o disposiciones adoptadas por autoridades competentes, por razones de seguridad, higiene y/o sanitarias. Entre estos casos se incluye el no uso de los denominados “tapabocas”. El valor de UF al 1 de marzo en la ciudad de Santa Fe se establece en $45,70, por lo que el cálculo del precio de multa por la no utilización del tapaboca social podría ir desde $4.570 a $45.700

Actividades habilitadas

• Supermercados: se debe asistir con barbijos. Los padres pueden ingresar junto a sus hijos. Atienden de lunes a domingo de 8 a 20

• Comercio abre sus puertas de lunes a viernes de 10 a 18 y los sábados de 8 a 18, con su correspondiente protocolo. El mismo horario y modalidad lo tienen peluquerías y salones de estética.

• Espacios verdes y plazas, pueden ser un lugar usado solo de paso, NO se pueden utilizar los juegos

• Shopping: lunes a domingo de 12 a 20, sin habilitar zona de patio de comidas y juegos, al igual que el cine que está en el interior del complejo. Venta puede realizarse en modalidad pick up.

• Comedores y bares pueden abrir sus puertas de lunes a domingo de 7 a 24 cumpliendo con la utilización del 50% del local y con un máximo de cuatro comensales por mesa.

• Gimnasios y actividades recreativas: de lunes a viernes de 7 a 21 los locales pueden abrir sus puertas. En cuanto a quienes pueden realizar actividades físicas, son todos aquellos comprendidos entre los 16 y 60 años y pueden practicar: caminatas, atletismo, arquería, automovilismo (sin acompañantes) BMX, motociclismo, ciclismo, running, remo y kayak (individual), tiro, golf, equitación, gimnasia artística y con aparatos, fisicoculturismo, patín artístico, windsurf y kitesurf y marcha atlética.

• Calles recreativas los fines de semana en distintas partes de la ciudad. De 14 a 18.

• Reuniones familiares y afectivas: fines de semana y feriados desde las 9 y hasta las 23. En viviendas particulares, con un máxima de 10 personas, menores de 60 años. Ambientes ventilados y sin compartir el mate. El desplazamiento para hacer visitas es de hasta 30 kilómetros.

Para poder hacer las visitas debe de sacarse un permiso a través de la app Covid-19 Santa Fe o si no se puede instalar en el móvil bajarlo desde la pagina web de la provincia (hacé clic acá)