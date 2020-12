Qué pasa con el comercio este fin de semana largo: ¿cómo trabajarán?

Por su parte desde la Asociación de Comerciantes de Aristóbulo del Valle informaron que la mayoría de los comerciantes abrirán sus puertas de manera normal tanto el lunes como el martes.

Desde la avenida General Paz informaron que los comercios abrirán solo el lunes de manera normal.

Las ventas en los comercios este año no fueron buenas, sobre todo producto de que estuvieron varios meses sin poder abrir sus puertas, y si bien no tienen muchas expectativas con las ventas de fin de año, ya que ven que a gente sigue asustada ante un panorama incierto, ellos no bajan los brazos y por eso apuestan a la reactivación del comercio y tener las puertas abiertas.

Por otra parte hay que tener en cuenta que desde el gobierno local le permitieron a los comercios extender su horario de atención, en forma corrida de 9 a 21.