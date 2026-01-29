En teoría, el presidente participará del acto homenaje a la única batalla que libró en suelo argentino el general José de San Martín. Lo que se sabe y lo que no.

¿Qué se sabe de la visita de Milei al acto por el Combate de San Lorenzo?

Con el presidente Javier Milei nunca se sabe, pero todo indica que llegará a la ciudad de San Lorenzo el sábado 7 de febrero para el 213° acto en conmemoración del Combate de San Lorenzo en el Campo de la Gloria. Hay mecanismos de protocolo en marcha y hasta un “casi que sí” del gobernador Maximiliano Pullaro para responder las dudas sobre su presencia.

"Todo hace suponer que sí", suman en la organización. "Hay interés de la Nación, pero no confirmación. Es más, existen contactos con Presidencia y Gobernación, pero a la espera del okey oficial", señalan.

Si hay confirmación, será en estos días; si finalmente hay ausencia, quedará como un desplante. Pero no es la única incógnita. También hay algunos temas por cerrar y trascendidos que coparon la agenda de los últimos días.

Milei y los granaderos

Si bien San Lorenzo festeja el 3 de febrero con la conmemoración a los caídos y el izamiento de la bandera, y el viernes 6 será la Fanfarria y la Ceremonia de cambio de guardia de Granaderos, el sábado 7 será el acto central, a las 19, con la hipotética presencia del presidente en el Campo de la Gloria.

Allí se realizará una ceremonia protocolar. Luego se desarrollará una representación del combate. El momento culminante y más emotivo es la recreación del enfrentamiento. Los Granaderos realizan la emblemática carga de caballería que simula el ataque a las fuerzas realistas, como ocurrió en 1813.

Lo distinto este año es que se hará entrega del sable corvo original en custodia al Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín. El gobierno nacional planea que allí se formalice el cambio de destino de esa reliquia histórica.

El arma del general dejará de estar en el Museo Histórico Nacional, donde reposa desde 2015, para pasar a ser custodiada por el Regimiento de Granaderos.

¿Vestido de granadero?

Se dijo que Milei podría llegar vestido con el uniforme de granadero, un regimiento al que celebra, como quedó reflejado con el destino del sable.

No hay confirmación de que el presidente y comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas llegue vestido de azul oscuro y rojo, con detalles en blanco y dorado, y un morrión (casco), pero tampoco suena descabellado por el perfil que ha demostrado Milei. Vale recordar que viste el mameluco de YPF para los viajes al exterior.

Sobre todo si realiza la entrega del sable al regimiento en el Campo de la Gloria, ubicado frente al Convento de San Carlos Borromeo, donde todos los años se recuerda el único enfrentamiento militar librado por el general José de San Martín en suelo argentino y el bautismo de fuego del Regimiento de Granaderos a Caballo.

Hace 20 días hubo un contacto de la Secretaría General de Presidencia a la Secretaría General de la Gobernación. En estas horas debería comenzar a definirse. La Municipalidad de San Lorenzo también se prepara para la llegada del presidente y trabaja para recibirlo por más que no haya confirmación oficial. Claramente, será un acto distinto a otros años, con diferentes disposiciones.

Por ahora no se sabe si el presidente hará uso de la palabra en el discurso, como es habitual en los actos en los que hay tres Ejecutivos: primero el intendente (Leonardo Raimundo), luego el gobernador (Maximiliano Pullaro) y por último el presidente.

Otra duda con un tenor político es si estará presente el ministro del Interior, Diego Santilli, negociador de la reforma laboral que aún no se ha juntado con Pullaro.