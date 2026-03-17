Será a mediados de abril en Rosario y podría convertirse en la más grande realizada hasta el momento. Se rematarán entre 140 y 150 lotes, con fuerte presencia de autos y motos, algunos desde menos de un millón de pesos.

Se llevo a cabo la cuarta subasta de bienes decomisados al delito por parte de la provincia de Santa Fe

El Gobierno de la provincia de Santa Fe avanza en la organización de una nueva subasta de bienes incautados al delito, que se realizará a mediados de abril en el Salón Metropolitano de Rosario.

La actividad estará a cargo de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) y podría marcar un récord en cantidad y diversidad de lotes ofrecidos.

Este martes se concretó el sorteo de los martilleros que intervendrán en el remate, en el marco de un convenio con los Colegios de Martilleros de la primera y segunda circunscripción. Serán 20 profesionales en total —10 de Rosario y 10 de Santa Fe— los encargados de llevar adelante la subasta.

07639ca3-2f15-4e26-a49f-35852c1a3f27 El Gobierno de Santa Fe confirmó una nueva subasta de bienes incautados al delito: evalúan incluir hasta un avión

El secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, destacó que se trata de la quinta subasta de la actual gestión y remarcó su carácter innovador: “Esto es inédito a nivel país: quitarle los bienes a los delincuentes y subastarlos públicamente”. Además, precisó que el proceso comenzó con la selección de los martilleros, quienes provienen de distintas localidades de la provincia.

En cuanto a los bienes, el funcionario adelantó que se trabaja en un universo de entre 140 y 150 lotes, con el objetivo de que sea la subasta “más grande” en cantidad de vehículos. “Estamos tratando de que haya mucha diversidad de motocicletas y autos, muchos de los cuales van a estar en menos de un millón de pesos”, explicó.

Uno de los datos más llamativos es que el Gobierno evalúa incluir un avión dentro del remate. De concretarse, sería un hecho sin precedentes. “Estamos evaluando vender un avión y, en caso de que se dé, será la primera vez en la historia que se subaste uno en una subasta pública de la Aprad”, señaló Figueroa Escauriza.

En las próximas semanas, la Provincia dará a conocer el detalle de los lotes y abrirá la inscripción para quienes deseen participar.

Más de $3.500 millones recaudados en Santa Fe

Hasta el momento, las cuatro subastas realizadas permitieron recaudar más de 3.500 millones de pesos. Según detallaron desde el Gobierno, esos fondos tienen tres destinos principales.

Por un lado, resarcir a víctimas de delitos, con más de 200 millones de pesos ya restituidos en lo que va de la gestión. Por otro, financiar el funcionamiento de la propia Aprad, que se sostiene con los recursos obtenidos de los bienes decomisados. Finalmente, destinar fondos a políticas sociales, mediante aportes a escuelas, clubes y vecinales.

“Todo lo que le quitamos a la delincuencia tratamos de transformarlo en bienes que sirvan a la sociedad”, subrayó el funcionario.

Desde el Colegio de Martilleros de Rosario también valoraron la iniciativa. Su presidente, Pablo Porta, sostuvo que la institución acompaña el proceso y destacó la transparencia del mecanismo: “Festejamos ser reconocidos en este sentido, en un acto abierto para todos los matriculados y con un destino claro de los fondos”.

La Aprad, creada en 2016, es el organismo encargado de administrar los bienes secuestrados en causas judiciales. Estos pueden ser reutilizados por el Estado, donados a instituciones o subastados, con el objetivo de devolver a la sociedad lo que fue obtenido a través del delito.