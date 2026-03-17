Se trata del descenso de la estructura de más de 350 kilos y 40.000 caireles. La limpieza y puesta a punto demandará hasta 15 días y es clave antes del inicio de la temporada en la Sala Mayor.

La Sala Mayor del Teatro Municipal 1° de Mayo fue escenario este martes de una postal tan técnica como simbólica: el descenso de su histórica araña central, una estructura imponente que forma parte de la identidad cultural de la ciudad.

El operativo, encabezado por el intendente Juan Pablo Poletti junto a la secretaria de Cultura, Luciana Ceresola, convocó a unos 50 vecinos y vecinas que, tras inscribirse previamente, pudieron presenciar de cerca este procedimiento que combina mantenimiento y tradición.

2 Un ritual con historia: el Teatro Municipal bajó su histórica araña ante 50 vecinos que fueron testigos de la ceremonia mística

El descenso, que demandó entre 30 y 40 minutos, permitió bajar la luminaria desde la cúpula para iniciar un proceso de limpieza artesanal pieza por pieza y una revisión integral del sistema eléctrico. Durante la actividad, el personal especializado brindó detalles sobre la técnica utilizada y las características de la estructura.

Una ceremonia con mística propia

Poletti destacó el valor de abrir este tipo de procesos a la ciudadanía: “Es asombroso ver la bajada de la araña principal, una acción que se hace en los grandes teatros del mundo. Se baja completa y luego se saca cairel por cairel para limpiarlos de manera totalmente artesanal”, explicó.

En esa línea, remarcó que “es un ritual que nos pareció muy bueno que la ciudadanía pueda observar”, y subrayó que incluso se habilita la participación de voluntarios. “Es un aporte a la preservación del patrimonio de nuestra ciudad”, sostuvo.

3 Un ritual con historia: el Teatro Municipal bajó su histórica araña ante 50 vecinos que fueron testigos de la ceremonia mística

Por su parte, Ceresola puso el acento en la carga simbólica del evento: “Se realiza en casi todos los grandes teatros, como el Colón, no solo por mantenimiento, sino como un ritual de buen augurio para tener un buen año de espectáculos”.

Una estructura imponente y con historia

La araña central del Teatro Municipal pesa más de 350 kilos, tiene más de 12 metros de circunferencia y está compuesta por unos 40.000 caireles, provenientes de la Cristalería San Carlos. Además, cuenta con más de 60 luminarias, lo que exige una revisión exhaustiva antes de volver a elevarla.

Ceresola recordó además que no se trata de la pieza original del teatro. “En 1905 había una claraboya de ventilación. Esta estructura se instaló en la reforma de 1973, utilizando el corazón de la araña que estaba en el hall central”, explicó.

En ese sentido, agregó un dato histórico distintivo: la araña que hoy se encuentra en el hall pertenecía al Cabildo y estuvo presente durante la firma de la Constitución de 1853.

Puesta a punto y agenda cultural

Los trabajos de mantenimiento en la Sala Mayor se extenderán entre 10 y 15 días, período en el que no se detendrá la actividad cultural. Este sábado, en el marco del Día del Titiritero, se realizará el Festival Trotamundo en la Sala Marechal.

En tanto, la programación oficial en la Sala Mayor se retomará durante abril, una vez finalizada la puesta a punto de uno de los elementos más emblemáticos del teatro santafesino.