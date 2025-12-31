El gobernador de Santa Fe publicó un video en sus redes sociales donde resaltó los trabajos más destacados de su gestión durante 2025 y le dejó su mensaje a la comunidad santafesina.

“Que sean muy felices y que Dios los bendiga”: el saludo de Pullaro a los santafesinos por Año Nuevo

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , le envió un saludo a toda la comunidad santafesina este miércoles 31 de diciembre, a través de sus redes sociales, con motivo de los festejos de fin de año.

Junto a la vicegobernadora Gisela Scaglia, Pullaro publicó un video en sus cuentas oficiales de X e Instagram, donde realizó un resumen con los trabajos más importantes de su gestión a lo largo de 2025 y le deseó un buen comienzo de año a los santafesinos.

El mandatario destacó los avances en el tercer carril de la Autopista Santa Fe – Rosario, la inauguración del Hospital Regional de Rafaela, la tercera vía que unirá Avellaneda y Reconquista, la Circunvalación de Venado Tuerto y la reinauguración del Aeropuerto Internacional de Rosario.

“El 2026 nos espera con grandes desafíos. La provincia va a seguir creciendo y vamos a seguir trabajando juntos. Espero que todos tengan un hermoso, un excelente 2026. Que sean muy felices y que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. ¡Feliz Año Nuevo!”, cerraron Pullaro y Scaglia.

El mensaje del gobernador en redes sociales