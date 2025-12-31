Uno Santa Fe | Santa Fe | Pullaro

"Que sean muy felices y que Dios los bendiga": el saludo de Pullaro a los santafesinos por Año Nuevo

El gobernador de Santa Fe publicó un video en sus redes sociales donde resaltó los trabajos más destacados de su gestión durante 2025 y le dejó su mensaje a la comunidad santafesina.

31 de diciembre 2025 · 17:18hs
“Que sean muy felices y que Dios los bendiga”: el saludo de Pullaro a los santafesinos por Año Nuevo

“Que sean muy felices y que Dios los bendiga”: el saludo de Pullaro a los santafesinos por Año Nuevo

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, le envió un saludo a toda la comunidad santafesina este miércoles 31 de diciembre, a través de sus redes sociales, con motivo de los festejos de fin de año.

Junto a la vicegobernadora Gisela Scaglia, Pullaro publicó un video en sus cuentas oficiales de X e Instagram, donde realizó un resumen con los trabajos más importantes de su gestión a lo largo de 2025 y le deseó un buen comienzo de año a los santafesinos.

LEER MÁS: Pullaro sobre el crimen de Jeremías Monzón: "Un joven de 14 años que va a matar sabe lo que está haciendo"

El mandatario destacó los avances en el tercer carril de la Autopista Santa Fe – Rosario, la inauguración del Hospital Regional de Rafaela, la tercera vía que unirá Avellaneda y Reconquista, la Circunvalación de Venado Tuerto y la reinauguración del Aeropuerto Internacional de Rosario.

“El 2026 nos espera con grandes desafíos. La provincia va a seguir creciendo y vamos a seguir trabajando juntos. Espero que todos tengan un hermoso, un excelente 2026. Que sean muy felices y que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. ¡Feliz Año Nuevo!”, cerraron Pullaro y Scaglia.

El mensaje del gobernador en redes sociales

Embed

Pullaro saludo Año Nuevo gobernador Redes Sociales
Noticias relacionadas
Controles por Año Nuevo: cortes de calle y un amplio operativo de agentes municipales y policiales para ordenar los festejos

Controles por Año Nuevo: cortes de calle y un amplio operativo de agentes municipales y policiales para ordenar los festejos

Altas temperaturas y calor extremo en la provincia de Santa Fe

Santa Fe, un horno para despedir el 2025: la máxima rozó los 40° y anticipan calor sostenido para el inicio de 2026

el abogado de la familia de jeremias monzon hablo sobre la posible existencia de un video del crimen del adolescente

El abogado de la familia de Jeremías Monzón habló sobre la posible existencia de un video del crimen del adolescente

El homicidio ocurrió en las primeras horas del último día del año.

Asesinaron de una lluvia de balazos a un muchacho de 21 años en el barrio Loyola Sur

Lo último

Sauce Viejo: hallaron asesinados con disparos de escopeta a dos cuatreros en una embarcación a la deriva

Sauce Viejo: hallaron asesinados con disparos de escopeta a dos cuatreros en una embarcación a la deriva

Hoy toca cerrar una etapa: el emotivo adiós de Jerónimo Domina y un mensaje que dejó eco

"Hoy toca cerrar una etapa": el emotivo adiós de Jerónimo Domina y un mensaje que dejó eco

Controles por Año Nuevo: cortes de calle y un amplio operativo de agentes municipales y policiales para ordenar los festejos

Controles por Año Nuevo: cortes de calle y un amplio operativo de agentes municipales y policiales para ordenar los festejos

Último Momento
Sauce Viejo: hallaron asesinados con disparos de escopeta a dos cuatreros en una embarcación a la deriva

Sauce Viejo: hallaron asesinados con disparos de escopeta a dos cuatreros en una embarcación a la deriva

Hoy toca cerrar una etapa: el emotivo adiós de Jerónimo Domina y un mensaje que dejó eco

"Hoy toca cerrar una etapa": el emotivo adiós de Jerónimo Domina y un mensaje que dejó eco

Controles por Año Nuevo: cortes de calle y un amplio operativo de agentes municipales y policiales para ordenar los festejos

Controles por Año Nuevo: cortes de calle y un amplio operativo de agentes municipales y policiales para ordenar los festejos

Susto mundial: Roberto Carlos fue operado de urgencia por un problema cardíaco

Susto mundial: Roberto Carlos fue operado de urgencia por un problema cardíaco

Que sean muy felices y que Dios los bendiga: el saludo de Pullaro a los santafesinos por Año Nuevo

"Que sean muy felices y que Dios los bendiga": el saludo de Pullaro a los santafesinos por Año Nuevo

Ovación
Unión redefine su arco y suma nuevos nombres en la carrera por el 1

Unión redefine su arco y suma nuevos nombres en la carrera por el "1"

Del Blanco, blindado: la cláusula en efectivo que marca el pulso del mercado en Unión

Del Blanco, blindado: la cláusula en efectivo que marca el pulso del mercado en Unión

A un paso: la frase de Federico Lértora que anticipó su regreso a Colón

A un paso: la frase de Federico Lértora que anticipó su regreso a Colón

El futuro de Diego Armando Díaz en Unión: entre quedarse o salir en busca de minutos

El futuro de Diego Armando Díaz en Unión: entre quedarse o salir en busca de minutos

Rearte, nuevo DT de Unión en la Liga Nacional: Tenemos material para luchar por un lugar en los playoffs

Rearte, nuevo DT de Unión en la Liga Nacional: "Tenemos material para luchar por un lugar en los playoffs"

Policiales
Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Navidad trágica: un motociclista murió tras un choque en la autopista Santa Fe - Rosario, a la altura de calle Gaboto

Navidad trágica: un motociclista murió tras un choque en la autopista Santa Fe - Rosario, a la altura de calle Gaboto

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe