Se trata, como toda estación de cualquier ciudad, de la primera imagen que reciben aquellos que visitan esta capital; de turista o simplemente de ciudadanos que llega en colectivo para cumplir con sus obligaciones y tareas diarias.

UNO Santa Fe visitó el lugar y dialogó con varios comerciantes quienes, por miedo a represalias, decidieron dar su testimonio desde el anonimato: “Tenemos que estar pendientes de la hora que abrimos porque venimos y están los trapitos; que pasan toda la madrugada durmiendo en la puerta del comercio. Y no podemos abrir porque nos amenaza” señaló uno de ellos ante una situación cotidiana que atraviesan.

“La situación frente a la terminal es de total caos, es tierra de nadie. Nosotros, los comerciantes, estamos librados al azar. No estamos protegidos bajo ningún concepto.” apuntó otro de ellos. Y agregó: “La problemática constante son los aprietes, los robos, las peleas, las amenazas. Hace poco se agarraron a pedradas y rompieron todos los vidrios de los autos de la calle”.

Disputas de territorio

Los comerciantes señalan que no les molesta el trabajo que realizan los trapitos, pero no entienden porque el agravio para con ellos. Una situación en la cual no encuentran respuestas ya que la policía solo tiene el accionar de detenerlos por algunas horas y al liberarlos vuelven al mismo lugar.

En un crudo testimonio, uno de los afectados señaló “La calle Belgrano es de ellos, desde el momento en que la Policía no puede actuar en contra de ellos y a nosotros nos tienen amenazados, la zona es de ellos.” Además de los hechos para con los comercios, también señalan los robos a pasajeros y la disputa por el territorio que llega en la mayoría de las veces a heridos y hasta personas al borde la muerte.