"Queríamos cerrar este ciclo", dijeron familiares tras el hallazgo del cuerpo de Aguirre en el río Colastiné

El hombre había desaparecido hace más de un mes tras el hundimiento de una embarcación. Pescadores encontraron su cuerpo enganchado en un espinel y la familia finalmente pudo cerrar una espera marcada por la incertidumbre

El cuerpo de Gustavo Aguirre , el hombre que había desaparecido hace 50 días tras el hundimiento de una embarcación en el río Colastiné , fue encontrado este domingo y puso fin a una búsqueda que mantuvo en vilo a familiares y amigos durante más de un mes.

El hallazgo se produjo cuando pescadores encontraron el cuerpo de un hombre enganchado en un espinel . Tras el aviso a los familiares, intervino la Policía y se puso en marcha el procedimiento correspondiente para retirar el cuerpo y trasladarlo a la morgue, donde se realizaría el reconocimiento por parte de sus familiares.

"Queríamos cerrar este ciclo"

Rosana, hermana de Gustavo, contó que la familia y los allegados recibieron el aviso de pescadores y que posteriormente llegó la Policía para hacerse cargo del procedimiento.

El sobrino de Gustavo explicó que, durante estos 50 días de incertidumbre, la familia sabía que existía la posibilidad de encontrarlo sin vida, aunque los comentarios y las distintas hipótesis mantenían abierta la esperanza. "Creo que la familia entera y los amigos allegados querían cerrar este ciclo porque nunca se cerraba esa puerta", expresó.

En ese sentido, relató que durante las últimas semanas no faltaron quienes planteaban la posibilidad de que Gustavo hubiera llegado a alguna isla o que pudiera haber sobrevivido al accidente.

"Siempre venía alguno y capaz decía: 'Capaz que se fue a la isla, capaz que se fue a un lado'. Y nunca falta un comentario que alimenta eso un poco más y uno termina creyendo en que lo podíamos llegar a encontrar con vida", recordó.

Por eso, el hallazgo del cuerpo significó para la familia el cierre de una etapa marcada por la angustia y la incertidumbre. "Hoy se cerró esa puerta. Lo terminamos de la mejor manera, ¿no? Es cerrar ese ciclo tortuoso que ustedes tuvieron que caminar durante 50 días", manifestó.

El recuerdo de Gustavo: "Ese viejo cargoso que le gustaba pescar"

Al hablar de Gustavo, su sobrino eligió recordarlo desde uno de los aspectos que más lo caracterizaban: su pasión por la pesca y las ganas de compartirla con quienes lo rodeaban.

"El viejo cargoso que era. Que le gustaba pescar", dijo entre risas y emoción. Y agregó: "Él quería enseñar a pescar. Salir, mostrarnos. Y yo lo recuerdo así: como ese viejo cargoso que le gustaba pescar, siempre con una sonrisa".

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