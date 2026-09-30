Ruta 1: en noviembre comenzará la repavimentación de 37 kilómetros entre Saladero Cabal y San Javier

La Provincia adjudicó la segunda etapa de la obra, que demandará una inversión superior a los $55.000 millones y se sumará al tramo en ejecución entre Alejandra y el arroyo El Gusano.

Segunda etapa. Adjudicaron la repavimentación de 37 km de la Ruta Provincial Nº 1 entre Saladero Cabal y San Javier.

El Gobierno de Santa Fe adjudicó la segunda etapa de la reconstrucción integral de la Ruta Provincial Nº 1 , que contempla la repavimentación de 37 kilómetros entre Saladero Cabal y San Javier , en el marco del plan de recuperación de uno de los principales corredores viales de la costa santafesina.

La obra demandará una inversión provincial superior a los $55.000 millones y estará a cargo de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por Laromet S.A. y Luis Losi S.A. . Según informó la Provincia, los trabajos tienen previsto comenzar en noviembre .

La intervención se complementará con la primera etapa, actualmente en ejecución entre Alejandra y el arroyo El Gusano, que contempla otros 37,5 kilómetros y registra un avance del 40%.

Más de 74 kilómetros de ruta intervenidos

El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, destacó la importancia de avanzar con ambas etapas de manera articulada.

“Mientras trabajamos en la primera etapa, con 37,5 kilómetros, ahora adjudicamos la segunda, con otros 37 kilómetros. San Javier y Garay reciben una inversión completa que transforma su conectividad, con más de 74 kilómetros de ruta renovada”, señaló.

Inversión: La obra demandará más de $55.000 millones y comenzará en noviembre.

El funcionario remarcó además que la recuperación de la Ruta 1 constituye una de las prioridades de la gestión provincial y sostuvo que la obra permitirá mejorar la conectividad de las localidades de la costa.

La primera etapa ya cuenta con 11 kilómetros de pavimento nuevo, además de señalización horizontal y ensanche de banquinas. Los trabajos avanzan mediante tramos de aproximadamente cinco kilómetros.

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Cómo será la segunda etapa

La segunda etapa comenzará desde la Ruta Provincial Nº 39 hacia el sur, de manera paralela al avance de los trabajos que se realizan desde el norte.

El administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Pablo Seghezzo, explicó que ambos tramos incorporarán banquinas pavimentadas de 50 centímetros a cada lado de la calzada, una característica que apunta a proteger los bordes del pavimento frente al tránsito pesado y prolongar su vida útil.

“Así prolongamos la vida útil de este patrimonio y evitamos que el peso de los camiones y la maquinaria agrícola deforme o deteriore los bordes del pavimento”, explicó Seghezzo.

Adjudicación y empresas oferentes

Según detalló el titular de Vialidad, el proceso licitatorio comenzó con la apertura de las propuestas técnicas de seis empresas, de las cuales cinco fueron consideradas admisibles.

A mediados de junio se abrieron los sobres con las propuestas económicas y, posteriormente, la Provincia solicitó una mejora en los montos ofertados a cuatro de las empresas participantes. Finalmente, la adjudicación quedó en manos de la UTE integrada por Laromet y Luis Losi.

Una ruta estratégica para la costa santafesina

La Ruta Provincial Nº 1 constituye un corredor estratégico para la circulación entre distintos puntos de la costa y para el traslado de la producción regional.

La vía también representa una alternativa de conexión para el norte santafesino frente a las dificultades que presenta la Ruta Nacional Nº 11, especialmente en los sectores afectados por el deterioro de la calzada.

Además de las dos etapas de reconstrucción, la Dirección Provincial de Vialidad prepara un programa de reparaciones entre Reconquista y el norte provincial, con intervenciones destinadas a mejorar las condiciones de circulación y seguridad vial en distintos puntos de la traza.